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Ноль кастомизированных автомобилей, ноль DLC и ноль поездок на метро

Игроки снова издеваются над Cyberpunk 2077 — теперь с помощью шуточной статистики из игры
Денис Абрамов
Издевательства над Cyberpunk 2077
Аудио-версия:
Комментарии
Шутки комьюнити хороши, как никогда. Самая полная коллекция.

Фанаты Cyberpunk 2077 — настолько многогранные и непостоянные люди, насколько это вообще возможно. То они издеваются над любимой игрой, то, наоборот, пытаются снова как-то подколоть разработчиков из CD Projekt RED и напомнить им о провале тайтла. В середине июля случилось первое.

Какое-то время назад CD Projekt RED активно публиковала интересную статистику игроков в Cyberpunk 2077. Какой жизненный путь был самым предпочитаемым, какой персонаж оказался самым желанным для романса и многое другое. Спустя несколько постов разработчики перестали это делать, но их инициативу подхватило комьюнити реддита. Правда, в немного другом свете.

Игроки использовали идею авторов — показывать статистику Cyberpunk 2077 на фоне её скриншотов. Но с негативной стороны: сколько было нереализованных функций, вырезанного контента и прочего. Мы собрали самые меткие высказывания комьюнити.

Более 90% вырезанного контента в приоритет релизу

Фото: https://www.reddit.com/r/cyberpunkgame/comments/olc4kc/this_includes_the_subway_apartments_and_basic

Ноль пуль было выпущено из автомобиля в открытом мире

Фото: https://www.reddit.com/r/cyberpunkgame/

0 DLC было выпущено в 2021 году, несмотря на обещания

Фото: https://www.reddit.com/r/cyberpunkgame/comments/olgxhg/cyberpunk_by_numbers_final_newfinal_l_v3_our/

0% игроков поездили на метро

Фото: https://www.reddit.com/r/cyberpunkgame/

142 миллиона долларов были потрачены на сногсшибательную маркетинговую кампанию, что равно 45% бюджета проекта

Фото: https://www.reddit.com/r/cyberpunkgame/comments/olgxhg/cyberpunk_by_numbers_final_newfinal_l_v3_our/

Вы можете купить 135 элементов мерча Cyberpunk 2077 в магазине, но ни одного дополнения

Фото: https://www.reddit.com/r/cyberpunkgame/comments/olgxhg/cyberpunk_by_numbers_final_newfinal_l_v3_our/

0 миллионов евро было потрачено на апгрейды квартиры

Фото: https://www.reddit.com/r/cyberpunkgame/

Не 100% маркетинговых материалов были честными и аутентичными

Фото: https://www.reddit.com/r/cyberpunkgame/comments/olgxhg/cyberpunk_by_numbers_final_newfinal_l_v3_our/

Игроки модернизировали свои тела 0 раз

Фото: https://www.reddit.com/r/cyberpunkgame/

13,7 миллионов покупателей всё ещё ждут обещанный новый контент

Фото: https://www.reddit.com/r/cyberpunkgame/comments/olgxhg/cyberpunk_by_numbers_final_newfinal_l_v3_our/

Офицеры полиции телепортировались за спину игроков 7,3 миллиона раз

Фото: https://www.reddit.com/r/cyberpunkgame/

100% игроков завершили пролог своего происхождения за 30 минут

Фото: https://www.reddit.com/user/AbanaClara/

0 взломанных NPC и 0 скрытых убийств с использованием Monowire

Фото: https://www.reddit.com/r/cyberpunkgame/comments/oljvam/cyberpunk_by_numbers_monowire_edition/

100% игроков были киберпранкнуты

Фото: https://www.reddit.com/r/cyberpunkgame/comments/om88qx/enemy_npcs_and_factions_dont_travel_they_stay

0 миллионов было потрачено на кастомизацию автомобилей

Фото: https://www.reddit.com/r/cyberpunkgame/

Если настолько не любите эту игру — не играйте в неё. О, и кстати, DLC не будет :)

Если настолько не любите эту игру — не играйте в неё. О, и кстати, DLC не будет :)

Если настолько не любите эту игру — не играйте в неё. О, и кстати, DLC не будет :)

Однако многие фанаты в комментариях и даже в тематических видео отметили, что всё равно верят разработчикам и готовы дать им возможность искупить вину. Везде должна быть толика доброты!

Но, несмотря на всё это, мы всё ещё верим

Но несмотря на всё это, мы всё ещё верим

Но несмотря на всё это, мы всё ещё верим

Фото: https://www.reddit.com/r/cyberpunkgame/

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