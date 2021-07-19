Игроки снова издеваются над Cyberpunk 2077 — теперь с помощью шуточной статистики из игры

Фанаты Cyberpunk 2077 — настолько многогранные и непостоянные люди, насколько это вообще возможно. То они издеваются над любимой игрой, то, наоборот, пытаются снова как-то подколоть разработчиков из CD Projekt RED и напомнить им о провале тайтла. В середине июля случилось первое.
Какое-то время назад CD Projekt RED активно публиковала интересную статистику игроков в Cyberpunk 2077. Какой жизненный путь был самым предпочитаемым, какой персонаж оказался самым желанным для романса и многое другое. Спустя несколько постов разработчики перестали это делать, но их инициативу подхватило комьюнити реддита. Правда, в немного другом свете.
Игроки использовали идею авторов — показывать статистику Cyberpunk 2077 на фоне её скриншотов. Но с негативной стороны: сколько было нереализованных функций, вырезанного контента и прочего. Мы собрали самые меткие высказывания комьюнити.
Более 90% вырезанного контента в приоритет релизу
Фото: https://www.reddit.com/r/cyberpunkgame/comments/olc4kc/this_includes_the_subway_apartments_and_basic
Ноль пуль было выпущено из автомобиля в открытом мире
Фото: https://www.reddit.com/r/cyberpunkgame/
0 DLC было выпущено в 2021 году, несмотря на обещания
Фото: https://www.reddit.com/r/cyberpunkgame/comments/olgxhg/cyberpunk_by_numbers_final_newfinal_l_v3_our/
0% игроков поездили на метро
Фото: https://www.reddit.com/r/cyberpunkgame/
142 миллиона долларов были потрачены на сногсшибательную маркетинговую кампанию, что равно 45% бюджета проекта
Фото: https://www.reddit.com/r/cyberpunkgame/comments/olgxhg/cyberpunk_by_numbers_final_newfinal_l_v3_our/
Вы можете купить 135 элементов мерча Cyberpunk 2077 в магазине, но ни одного дополнения
Фото: https://www.reddit.com/r/cyberpunkgame/comments/olgxhg/cyberpunk_by_numbers_final_newfinal_l_v3_our/
0 миллионов евро было потрачено на апгрейды квартиры
Фото: https://www.reddit.com/r/cyberpunkgame/
Не 100% маркетинговых материалов были честными и аутентичными
Фото: https://www.reddit.com/r/cyberpunkgame/comments/olgxhg/cyberpunk_by_numbers_final_newfinal_l_v3_our/
Игроки модернизировали свои тела 0 раз
Фото: https://www.reddit.com/r/cyberpunkgame/
13,7 миллионов покупателей всё ещё ждут обещанный новый контент
Фото: https://www.reddit.com/r/cyberpunkgame/comments/olgxhg/cyberpunk_by_numbers_final_newfinal_l_v3_our/
Офицеры полиции телепортировались за спину игроков 7,3 миллиона раз
Фото: https://www.reddit.com/r/cyberpunkgame/
100% игроков завершили пролог своего происхождения за 30 минут
Фото: https://www.reddit.com/user/AbanaClara/
0 взломанных NPC и 0 скрытых убийств с использованием Monowire
Фото: https://www.reddit.com/r/cyberpunkgame/comments/oljvam/cyberpunk_by_numbers_monowire_edition/
100% игроков были киберпранкнуты
Фото: https://www.reddit.com/r/cyberpunkgame/comments/om88qx/enemy_npcs_and_factions_dont_travel_they_stay
0 миллионов было потрачено на кастомизацию автомобилей
Фото: https://www.reddit.com/r/cyberpunkgame/
Если настолько не любите эту игру — не играйте в неё. О, и кстати, DLC не будет :)
Если настолько не любите эту игру — не играйте в неё. О, и кстати, DLC не будет :)
Однако многие фанаты в комментариях и даже в тематических видео отметили, что всё равно верят разработчикам и готовы дать им возможность искупить вину. Везде должна быть толика доброты!
Но, несмотря на всё это, мы всё ещё верим
Но несмотря на всё это, мы всё ещё верим
Фото: https://www.reddit.com/r/cyberpunkgame/
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