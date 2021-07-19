Игроки снова издеваются над Cyberpunk 2077 — теперь с помощью шуточной статистики из игры

Фанаты Cyberpunk 2077 — настолько многогранные и непостоянные люди, насколько это вообще возможно. То они издеваются над любимой игрой, то, наоборот, пытаются снова как-то подколоть разработчиков из CD Projekt RED и напомнить им о провале тайтла. В середине июля случилось первое.

Какое-то время назад CD Projekt RED активно публиковала интересную статистику игроков в Cyberpunk 2077. Какой жизненный путь был самым предпочитаемым, какой персонаж оказался самым желанным для романса и многое другое. Спустя несколько постов разработчики перестали это делать, но их инициативу подхватило комьюнити реддита. Правда, в немного другом свете.

Игроки использовали идею авторов — показывать статистику Cyberpunk 2077 на фоне её скриншотов. Но с негативной стороны: сколько было нереализованных функций, вырезанного контента и прочего. Мы собрали самые меткие высказывания комьюнити.

Более 90% вырезанного контента в приоритет релизу

Фото: https://www.reddit.com/r/cyberpunkgame/comments/olc4kc/this_includes_the_subway_apartments_and_basic

Ноль пуль было выпущено из автомобиля в открытом мире

Фото: https://www.reddit.com/r/cyberpunkgame/

0 DLC было выпущено в 2021 году, несмотря на обещания

Фото: https://www.reddit.com/r/cyberpunkgame/comments/olgxhg/cyberpunk_by_numbers_final_newfinal_l_v3_our/

0% игроков поездили на метро

Фото: https://www.reddit.com/r/cyberpunkgame/

142 миллиона долларов были потрачены на сногсшибательную маркетинговую кампанию, что равно 45% бюджета проекта

Фото: https://www.reddit.com/r/cyberpunkgame/comments/olgxhg/cyberpunk_by_numbers_final_newfinal_l_v3_our/

Вы можете купить 135 элементов мерча Cyberpunk 2077 в магазине, но ни одного дополнения

Фото: https://www.reddit.com/r/cyberpunkgame/comments/olgxhg/cyberpunk_by_numbers_final_newfinal_l_v3_our/

0 миллионов евро было потрачено на апгрейды квартиры

Фото: https://www.reddit.com/r/cyberpunkgame/

Не 100% маркетинговых материалов были честными и аутентичными

Фото: https://www.reddit.com/r/cyberpunkgame/comments/olgxhg/cyberpunk_by_numbers_final_newfinal_l_v3_our/

Игроки модернизировали свои тела 0 раз

Фото: https://www.reddit.com/r/cyberpunkgame/

13,7 миллионов покупателей всё ещё ждут обещанный новый контент

Фото: https://www.reddit.com/r/cyberpunkgame/comments/olgxhg/cyberpunk_by_numbers_final_newfinal_l_v3_our/

Офицеры полиции телепортировались за спину игроков 7,3 миллиона раз

Фото: https://www.reddit.com/r/cyberpunkgame/

100% игроков завершили пролог своего происхождения за 30 минут

Фото: https://www.reddit.com/user/AbanaClara/

0 взломанных NPC и 0 скрытых убийств с использованием Monowire

Фото: https://www.reddit.com/r/cyberpunkgame/comments/oljvam/cyberpunk_by_numbers_monowire_edition/

100% игроков были киберпранкнуты

Фото: https://www.reddit.com/r/cyberpunkgame/comments/om88qx/enemy_npcs_and_factions_dont_travel_they_stay

0 миллионов было потрачено на кастомизацию автомобилей

Фото: https://www.reddit.com/r/cyberpunkgame/

Если настолько не любите эту игру — не играйте в неё. О, и кстати, DLC не будет :)

Если настолько не любите эту игру — не играйте в неё. О, и кстати, DLC не будет :)

Однако многие фанаты в комментариях и даже в тематических видео отметили, что всё равно верят разработчикам и готовы дать им возможность искупить вину. Везде должна быть толика доброты!

Но, несмотря на всё это, мы всё ещё верим