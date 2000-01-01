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Колонка Louis Vuitton за 215 тысяч рублей выглядит как оружие из BioShock
Колонка Louis Vuitton за 215 тысяч рублей выглядит как оружие из BioShock
Или что-то инопланетное!
AMP-версия
Её название — Horizon Light Up Speaker
Её название — Horizon Light Up Speaker
Она собрана из нержавеющей стали со специальным покрытием, кожи и закалённого стекла. Ух!
Цена — $ 2890 или около 215 тысяч рублей
Цена — $ 2890 или около 215 тысяч рублей
Внутри: два 0,75-дюймовых динамика, 3-дюймовый сабвуфер и готовность играть музыку 15 часов без подзарядки.
Колонка может стоять или лежать на боку
Колонка может стоять или лежать на боку
А ещё её можно носить за специальную ручку. Правда, в России она пока не продаётся. Но если у вас есть лишние 215 тысяч на колонку, вряд ли вас это остановит, да?
Теперь все гадают: на что похожа колонка?
Теперь все гадают: на что похожа колонка?
Кажется, её вполне можно представить как оружие в BioShock.
Колонка Louis Vuitton за 215 тысяч рублей выглядит как оружие из BioShock
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