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Как хорошо ты помнишь мутантов из Сталкера — тест

Тест. Проверь, как хорошо ты знаешь мутантов из S.T.A.L.K.E.R.
Артём Ращупкин
Как хорошо ты знаешь мутантов из S.T.A.L.K.E.R.
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Слышишь, кто-то подкрался к тебе сзади?

Мутанты во вселенной S.T.A.L.K.E.R. играют важную роль — они не только призваны устрашать и напрягать игроков, но и дополнять атмосферу погибшего мира. И этот мир кажется настолько правдоподобным и реалистичным, что покидать его границы не хочется даже спустя сотни наигранных часов.

Из-за произошедшей техногенной катастрофы в пределах чернобыльской Зоны отчуждения появились удивительные артефакты, аномалии и мутанты. Простые дворняжки превратились в облезлых и пугающих псов. Люди, не успевшие покинуть зараженную территорию, стали похожи на агрессивных животных. А результатом неудачных генетических экспериментов стали существа с невероятными способностями. В этом тесте мы предлагаем вспомнить самых опасных и страшных мутантов из вселенной «Сталкера».

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