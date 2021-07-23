«Маме покажешь видео, чтобы поняла, почему ты это сделал». Безумный киберспорт

Киберспорт, как и спорт в привычном понимании, — это серьёзное увлечение, неподдельная страсть и эпические подвиги. Но только для тех, кому повезло чуть больше. И обратная сторона вопроса — миллионные проигрыши, сгоревшие ставки, обещание побриться налысо или сняться в фильме для взрослых.
Посмотрите видео с безумными поступками из мирового киберспорта!
Иногда любить игру или болеть за лучшие составы по Counter-Strike: Global Offensive, FIFA, League of Legends или Dota 2 — попросту недостаточно. И пока одни смотрят финалы турниров, изредка помахивая флагом с символикой дорогой сердцу команды, другие отваживаются пойти на крайние меры. Идти ва-банк со ставкой в миллион рублей, пообещать в прямом эфире новую «причёску» в случае поражения или поддержать своих подопечных памятной татуировкой.
Мы собрали истории смелых девушек, отважных парней, их по-настоящему впечатляющих ставок и яркого хобби южнокорейского депутата, который обожает косплеить персонажей StarCraft и «Лиги легенд». На что только не пошли наши герои ради любимой команды, а мы обратили на это внимание и поспешили поделиться наблюдениями со зрителями «Чемпионата».
Понравился материал? Тогда расскажите нам в комментариях о своих подвигах, проигрышах и обещаниях, которые вы посвятили любимым видеоиграм или киберспортивным командам.
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