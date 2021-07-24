Отрезайте им конечности! Всё, что известно о ремейке Dead Space

Под занавес прошедшего EA Play Live 2021 состоялся оглушительный анонс ремейка Dead Space — одного из последних представителей великих хорроров из далекого 2008-го. Разработка игры всё ещё находится на относительно раннем этапе, однако старший продюсер Филиппе Дучарме и креативный директор Роман Кампос-Ориола из EA Motive, ответственной за проект, поделились информацией об особенностях работы и направлении, которого придерживается студия.

Дань прошлому

В основе ремейка ожидаемо лежит первая часть Dead Space, созданная Гленом Скофилдом и его командой из ныне закрытой Visceral Games. Тогда EA практически не вмешивалась в разработку: в сиквелах издатель серьёзно ограничивал творческую свободу своей дочерней студии.

EA Motive не собирается чинить то, что и так работает: девелоперы обещают воссоздать фирменный HUD, интегрированный в саму игру, а также левел- и саунд-дизайн, систему стратегической расчленёнки и густой саспенс.

Визуал, звук, геймплей — мы воссоздаём игру с нуля. Не портируем элементы из оригинала, добавляя моделям больше полигонов. Нет, мы заново создаём все эти элементы, все анимации.

Разработчики консультировались с UX-директором Visceral Games Дино Игнасио, чтобы удостовериться в состоятельности своего видения ключевых моментов игры. Правда, заручиться благословением от идейного локомотива и режиссёра оригинальной Dead Space Глена Скофилда не получилось. Он сейчас трудится над сайфай-хоррором Callisto Protocol во вселенной PUBG. В «Твиттере» Скофилд отметил, что с нетерпением ждёт новой инкарнации своего главного проекта.

Сделай нас единым

Однако девелоперы не намерены выращивать клон «Мёртвого космоса» — часть элементов подвергнется переосмыслению и улучшению, а кое-что перекочует в игру из сиквелов.

Дучарме делает особый акцент на новых технологиях: по словам продюсера, современные SSD-накопители на текущем поколении консолей позволят полностью избавиться от загрузок, превращая Dead Space в бесшовный иммерсивный опыт. «Наша задача, которую мы сразу донесли команде, — это уровень иммерсивности, при котором игрокам просто не захочется расставаться с контроллером. В идеале геймеры настолько погрузятся в мир игры, что будут готовы пройти её за один присест, не прерываясь даже для того, чтобы сходить в туалет».

Фото: EA

Представители EA Motive также отметили значимость звукового оформления: они планируют ещё сильнее подчеркнуть важность этого аспекта с помощью трёхмерного звука. Аналогичные апгрейды предусмотрены и для визуала: в частности, разработчики упомянули работу над объёмными лучами и динамическим освещением.

Систему стратегического расчленения также ждут перемены: Кампос-Ориола отказался раскрывать все карты, но обмолвился, что речь не о том, чтобы сделать геймплей более кровожадным, а об эволюции этой механики.

С точки зрения драматургии, в EA Motive планируют несколько расширить сюжет и ответить на некоторые вопросы. Например, что произошло сразу же после событий первой части и какие элементы сиквела можно позаимствовать. Внедрение новых деталей не ограничится лишь сюжетом: из Dead Space 2 в ремейк перетечёт и ряд механик. Здесь девелоперы снова напустили туману, лишь намекнув на сегменты с нулевой гравитацией.

С дивана виднее

Фото: EA

Студия старается активно вовлекать фанатов франшизы в работу для получения фидбека. Для EA подобный опыт не в новинку: ремастеры Command & Conquer и трилогии Mass Effect создавались в тесной кооперации с фанатскими комьюнити, чем издатель не стесняется бравировать.

Такой подход позволяет избежать вакуумного пузыря при работе с большими и известными тайтлами. Однако, как показывает опыт Mass Effect Legendary Edition, обратная связь от давних поклонников игрового цикла — не панацея.

По заверениям EA Motive, фанбазе демонстрируют наработки на регулярной основе — раз в две-три недели. Фидбек позволяет не только точно держать прицел на любителей Dead Space со стажем, но и мотивирует сотрудников студии: похвала от целевой аудитории подстёгивает лучше любого финансового вознаграждения.

С датой релиза в EA ещё не определились, так что самые интересные подробности о проекте впереди. Игра выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.