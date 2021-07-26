Девушка с фамилией Higa столкнулась с проблемами на Twitch — из-за своей фамилии

Пользовательница Twitch Майя Хига встретила некоторые трудности при взаимодействии с сервисом. Из-за особенности написания своей фамилии (Higa) ей запрещено добавлять его в название трансляции. Об этом она рассказала на одном из стримов.

Дело в том, что фамилия Higa созвучна с «н-словом», которым обычно обзывают темнокожих людей. Это обнаружил её молодой человек, когда пытался подписать трансляцию, обозначив, что стримит с ней. Площадка выдала ему предупреждение о «потенциальной неуместности» этого слова. Поэтому ему пришлось экстренно придумать ей псевдоним — так на стриме с ним появилась Майа Робертс.

Однако пользователи заметили, что слово «Higa» можно спокойно писать в чате трансляции. На этот случай площадка не выдаёт никаких предупреждений и игнорирует написанное.

Это не первый забавный случай с правилами Twitch. С начала 2021 года площадку заполонили девушки, которые легальным образом обходят регламент и стримят в ярких купальниках. Загвоздка в том, что они проводят трансляции в надувных бассейнах — из-за этого они де-юре не нарушают никаких законов. И это очень выгодно — в конце июля популярная стримерша Amouranth сообщила, что заработала миллион долларов за один месяц на OnlyFans. И да, в основном она стримит с бассейне и получает крупные донаты от зрителей.