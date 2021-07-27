Konami сделала PES (eFootball) бесплатным, как Fortnite, — и это правильное решение

В конце июля 2021 года Konami сделала весьма неожиданный анонс. Японский издатель решил кардинально изменить модель распространения Pro Evolution Soccer (в народе — PES) и переделать её в F2P-игру. И это очень правильное решение, ибо японцы уже давно проигрывают FIFA по всем статьям. Благодаря этому ледяная монополистическая глыба может треснуть. Почему? Вот пять причин.

Источник: YouTube-канал eFootball.

Это выгодно

И здесь даже не нужна математика. Хотя фанаты регулярно обвиняют Electronic Arts в бесконечной штамповке новых игр серии FIFA, она тратит на это деньги, и весьма недурственные. Как минимум издателю необходимо регулярно продлевать лицензии на футбольные лиги и топовые мировые клубы, что уже обходится недёшево. Добавим к этому необходимость менять многие прикладные вещи вроде интерфейса и усовершенствования движка — и вот уже влетаем в копеечку. Не говоря уже о том, что FIFA всё же хоть как-то, да развивается. В версии 22, например, появится продвинутая технология Hyper Motion, разработка которой тоже стоила денег.

В случае с eFootball всё гораздо проще. Особенно учитывая, что она создаётся на бесплатном движке Unreal Engine 4. Авторам просто необходимо создать надёжную платформу и со временем допиливать её разными фичами. А навешивать что-то на уже готовое — значительно дешевле, чем создавать с нуля.

Это проверено

Дорожная карта обновлений eFootball

Если оглядеться вокруг, то окажется, что около половины сверхуспешных игр распространяется по аналогичной модели. Fortnite, Apex Legends, Warzone — это всё F2P-тайтлы с возможностью играть бесплатно. И они приносят огромные деньги, пополняя казну своих издателей.

С другой стороны, просто выпустить бесплатную игру и надеяться на успех — тоже такая себе затея. Есть куча примеров в том числе неуспешных тайтлов, которым не хватило чего-то для достижения успеха. Поэтому Konami придётся очень постараться, чтобы поддерживать интерес фанатов и мотивировать их тратить на eFootball не деньги, а более ценный жизненный ресурс — время.

Это аддиктивно

Konami уже показала, как именно планирует развивать eFootball первое время. И у неё есть неоспоримое преимущество перед FIFA — аналог боевого пропуска под названием Match Pass. А мы прекрасно знаем, насколько эта штука подстёгивает интерес фанатов тратить на игру как можно больше времени. Как вы думаете, что общего у всех перечисленных мной игр в предыдущем пункте? Вот-вот.

Но и здесь есть подводный камень — Konami нужно придумать множество единиц контента и поддерживать их разнообразие. И футбол это вам не шутер, здесь нельзя наклепать разноцветных солдат и пушки, извергающие огонь. Разработчики крайне ограничены в выборе, однако он всё же есть. Разные кроссовки, логотипы, оформление для профиля, дополнительные клубы, легендарные игроки и так далее — вариантов много.

Это перспективно

Переход на бесплатную модель сулит Konami весьма неплохие перспективы. По сути, в мире существовало два футбольных симулятора с одинаковой механикой распространения — ежегодно делаем почти одно и то же, а потом выпускаем с разницей в какое-то время. Теперь же у любителей футбольных симуляторов появится выбор. Либо снова купить премиальный тайтл от EA, либо установить eFootball и оценить недавно выпущенное дополнение. Конкуренция — хорошо, а возможность выбрать — ещё лучше.

Ну и не стоит забывать, что многие современные игры пробуют то, что уже давно сделала Fortnite, — создать единую площадку и навешивать на неё новые прибамбасы. По слухам, даже GTA 6 будет обладать схожей структурой. Её игровую карту будут регулярно расширять с помощью дополнений. Поэтому в ближайшее время таких примеров будет появляться всё больше, я уверен.

Это в новинку

Этот пункт плавно вытекает из предыдущего. В мире много бесплатных игр для любителей шутеров, а вот фанатам футбольных симуляторов особо выбирать не приходилось. Это первый случай, когда реально крупная спортивная игра кардинально меняет свою концепцию и перевоплощается во что-то новое.

еFootball выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S, а затем появится и на смартфонах iOS и Android. Про версию для Switch ничего не слышно, однако её появление наверняка станет вопросом времени. Релиз игры состоится в начале осени 2021 года, точную дату сообщат позднее.