В 90-е портативные консоли были хитами. Все мечтали о Game Boy, а его поджимали конкуренты

В весовой категории портативных консолей Nintendo — главный боец всех времён. Сначала была Game Boy, затем Switch. Анонс Steam Deck (скорее портативного компьютера, чем портативной консоли) разогнал новую волну ажиотажа на рынке портативок. Едва дождавшись предзаказов, геймеры «уронили» сайт. Хотя у империи Герба Ньюэлла печальная история всех «железных» экспериментов, в тредах и комментариях царит оптимизм. «Steam Deck уничтожит Switch» — едины во мнении оптимисты.

Тезис неоднозначный, способный привести к противоположным, пусть и бездоказательным выводам. Окончательный вердикт узнаем в будущем. А пока отмотаем часы в прошлое, ведь в минувшие десятилетия Nintendo повидала не одного и не двух убийц своих консолей. Вспомним, какие портативные консоли пытались подвинуть гиганта. И почему ни у одной не получилось. Спойлер: дальше много ностальгии.

Как GameBoy захватила мир

GameBoy была далеко не первой портативной консолью: попытки облечь концепцию «игра на ходу» в форм-фактор начались ещё в 70-е. У самой Nintendo за душой была серия Game & Watch. Постепенно вокруг этой идеи сформировался рынок с очень сильными игроками: Bandai, Coleco, Parker Brothers и многие другие компании оценили потенциал и возможные прибыли.

Геймчейнджером стала Microvision от Milton-Bradley, вышедшая в 1979-м — первый полноценный хендхелд со сменными картриджами. Тем не менее потребовалось ещё целое десятилетие, чтобы технологии и спрос сформировались. Окончательно и бесповоротно портативный гейминг заявил о себе лишь во времена четвёртого поколения консолей, и первый требующий внимания клич издала Nintendo GameBoy. Это произошло в апреле 1989 года. Он недолго прожил в гордом одиночестве, но ни один из конкурентов не смог даже рядом приблизиться по количеству проданных девайсов.

Изначально на то было три причины: низкий расход батареи, относительная дешевизна материалов и Tetris. Впоследствии к этим трём китам добавилась внушающая трепет библиотека видеоигр, среди которых были не только обескровленные порты уже прославленных NES-тайтлов, но и потрясающие эксклюзивы. Два поколения (и в сумме шесть игр) «Покемонов», The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Metroid II: Return of Samus, Final Fantasy Adventure, Mole Mania, Mega Man V (не путать с Mega Man 5 для NES), Cave Noir, Survival Kids и многие другие.

Благодаря всем этим качествам скромный GameBoy, лишённый даже элементарной подсветки экрана, продержался на рынке вплоть до 2003 года, уже во времена PlayStation 2! Суммарно же Nintendo удалось продать более 118 миллионов консолей (считая более продвинутые версии GameBoy Color, GameBoy Pocket и GameBoy Light).

Atari Lynx

Свято место пусто не бывает, и успехи «Ниночки» тут же пробудили активность и в других крупных компаниях. Первыми вызов померяться силой на ниве хендхелд-устройств приняли американцы. Atari, объединив усилия с Epyx, создала чудо-машину Atari Lynx — первую портативную консоль с цветным LCD-экраном.

С точки зрения технологий Lynx был гораздо более продвинутым девайсом, чем GameBoy, однако тут же обнажил главные преимущества детища Nintendo. Машинка от Atari с двумя процессорами и вдвое большим количеством оперативной памяти потребляла аж четыре АА-батарейки, взамен предлагая всего 4 часа непрерывной игры. GameBoy позволял не вылезать из игр в пять раз дольше.

Кроме того, Lynx обладала куда более скудной библиотекой, а её стоимость ложилась тяжёлым бременем на любого потенциального покупателя. Вместе с обновлённой версией, известной как Lynx II, Atari удалось продать чуть менее трёх миллионов экземпляров, после чего хендхелд с почестями отправили в Вальгаллу.

Bit Corp Gamate

В 1990-м к наметившейся гонке за внимание геймеров подключились тайванцы из Bit Corp. У них уже был приличный опыт на рынке, однако большинству игроков название компании ни о чём не говорило. Bit Corp прекрасно об этом знали, поэтому брендировали свою портативку Gamate разными названиями в зависимости от конкретной страны.

Впрочем, уловка не сработала, как не сработала и заниженная по сравнению с GameBoy цена при аналогичном железе. Gamate было нечего противопоставить Nintendo в плане игр, ну а кто же хочет тратиться на консоль без хитов? Точных цифр о продажах консоли нет, но тот факт, что уже в 1992-м Bit Corp обанкротилась, говорит о ситуации красноречивее любой статистики продаж.

TurboExpress

У NEC была отличная возможность навязать Nintendo конкуренцию в 1990-м, когда она выпустила TurboExpress. Консоль не обладала собственным форматом картриджей, зато прекрасно запускала игры для PC Engine (он же TurboGrafx-16 на гайдзинском). Игрожуры напропалую расхваливали продукт, называя его «роллс-ройсом» в мире портативок.

Цена TurboExpress сполна оправдывала подобное сравнение: на старте NEC требовала за своё новое творение все 250 долларов, правда, впоследствии умерила аппетиты до 200. GameBoy же стоил «смешные» 90 долларов за штуку.

Собственно, ценник и погубил TurboExpress: позволить себе играть на ходу за такие деньги мог далеко не каждый. Вдобавок консоль совершенно не замечала батареек и сжирала их с нарочитой быстротой. Ограниченный спрос довёл счетчик продаж до 1,5 миллионов единиц, после чего NEC прикрыла лавочку.

Sega Game Gear

Ближе всего к званию «убийцы GameBoy» подобралась Sega. В 90-м уже вовсю бушевала консольная война за американский рынок, и Sega не жалела сил и денег, чтобы одолеть конкурента. В итоге ей это удалось после релиза Sonic The Hedgehog на Genesis (она же Mega Drive). Однако на рынке портативных консолей ситуация складывалась совершенно другим образом.

Увидевшая свет в 1990-м Game Gear с цветным экраном выглядела настоящим техногенным чудом по сравнению со скромным монохромным кирпичом Nintendo. Кроме того, у Sega не было проблем с хитами: геймеры получали возможность рубиться в любимых «Соника», Streets of Rage, Road Rash и Space Harrier где и когда угодно. Прибавим сюда же агрессивный сеговский маркетинг начала 90-х, когда она на каждом шагу кричала, что всё делает круче, чем «Большая Н».

Говорят, дьявол кроется в деталях, но в случае с Game Gear он размахивал когтистой лапой у всех на виду: главной проблемой портативки стало время работы. Шесть АА-батареек хендхелд мог сожрать за три часа. Sega удалось продать 10,6 миллионов экземпляров — круче, чем у любого из конкурентов, но всё же пустяк по сравнению с 64,4 миллионами купленных «геймбоев». Впрочем, это не последняя попытка Sega создать конкурентоспособную портативку.

Watara Supervision

Гонконгская Watara Supervision так же, как Bit Corp, пыталась занять свою нишу благодаря привлекательной цене. Помимо этого, девайс умел подсоединяться к телевизору при помощи кабеля, был чуть помощнее GB и поставлялся в нескольких форм-факторах под разными названиями.

Проблемы у Supervision — те же, что и у Gamate: отсутствие хитовых игр. Несмотря на поддержку сторонних разработчиков, разработки Watara не могли конкурировать с такими тайтлами, как Mario или Zelda, и через четыре года закрыли производство.

Bandai Design Master / Denshi Mangajukuu

Если верить маркетологам Bandai, их Denshi Mangajukuu стала первой портативной консолью с тачскрином. Она вышла в 1995-м с расчётом на детскую аудиторию. У новаторского продукта полностью отняли кнопки и крестовину, оставив лишь управление стилусом. Библиотека у Design Master была крошечной, хоть и могла похвастаться такими громкими названиями, как Mega Man, Dragonball Z и Street Fighter.

Хронический «игорь тонет» вместе с ранней и ещё сырой технологией тачскрина не позволили Bandai поиграть в высшей хендхелд-лиге вместе с Sega и Nintendo: сейчас память о Design Master хранят лишь летописи. Тем не менее в Bandai не отчаивались и корпели над новой портативной консолью.

Sega Nomad

В 1995-м Sega вышла на второй раунд с Nintendo, выпустив Nomad. Фактически консоль служила портативной версией Mega Drive, используя те же картриджи, что и старшая сестра. Но битвы титанов не случилось: «Кочевник» заглох на отметке в миллион проданных консолей на территории США и Японии, не дожив даже до европейского релиза.

Причиной провала стала сама Sega. За год до Nomad состоялись релизы Sega 32x и Sega Saturn, что распылило внимание потенциальных покупателей. Ко всему прочему, инженеры совершенно не желали работать над собственными ошибками: портативка жрала всё те же 6 батареек за два, максимум три часа. В такой ситуации геймеры предпочли старый добрый чёрно-белый GameBoy 16-битному цветному графону.

Neo Geo Pocket

В октябре 1998-го на прилавки легли хендхелды от SNK. Мощное железо и агрессивно низкая цена пали под натиском хайпа от Nintendo: SNK на редкость неудачно выбрали дату релиза, так что их портативки вышли в продажу буквально через несколько дней после свеженького GameBoy Color, в котором, о боги, наконец-то появился цветной экран! NGP решили не пускать за пределы Японии, выжидая удобного момента.

SNK стиснула зубы и вернулась через год, уже во всеоружии: новая ревизия, цветной экран, серия King of Fighter на борту, да ещё и «Соник» до кучи (благодаря партнёрству с Sega), международный релиз, масштабная рекламная компания стоимостью в четыре миллиона долларов. Увы, приставку просто отказывались покупать: пиковые продажи достигали всего 2% от рынка портативных консолей, а через некоторое время пошли слухи о GameBoy Advance, погасившие последние искорки интереса к NGP. В 2001 году SNK прекратили убыточное производство, избавив симпатичную, но на редкость невезучую портативку от страданий.

WonderSwan

В 1996-м Bandai задумала повторить поход на GameBoy. Своими силами реализовать замысел не представлялось возможным, так что она обратились к самому Гумпэю Ёкои за помощью. Создатель «крестовины», Game & Watch и оригинального GameBoy Ёкои-сан как раз ушел из Nintendo, основав собственную компанию Koto Laboratory. WanderSwan стала его лебединой песней, до релиза которой знаменитому геймдизайнеру не дано было дожить: он погиб в автокатастрофе в 1997-м, а запуск продукта произошёл лишь в 1999-м.

Изначальная модель не смогла навязать борьбу народному любимцу от Nintendo, а последующие версии проиграли конкуренцию GameBoy Advance. Суммарно WonderSwan разошлась тиражом около 3,5 миллионов единиц, что на языке корпоративных менеджеров означало «провал». После прекращения производства Bandai покинула «железный» рынок.

Tapwave Zodiac

Zodiac пророчили статус ультимативной портативки. Девайс, напоминающий хендхелд, на деле представлял собой мощный КПК, специально заточенный под видеоигры.

Zodiac собрал множество наград за техническое исполнение и пару десятков хвалебных песен от прессы, однако зверский ценник в 270 фунтов стерлингов (!), помноженный на странное решение продавать девайс только в Великобритании и только через сеть магазинов Dixons, отпугнули даже самых отчаянных геймеров. Слабая рекламная компания, а также анонс Nintendo DS и Sony PlayStation Portable поставили на «Зодиаке» жирный крест.

Nokia N-Gage

Сейчас мобильный гейминг занимает большую часть видеоигрового рынка, но в 2003-м он представлял собой целину. Вспахивать её взялась Nokia — один из крупнейших производителей мобильных телефонов в начале нулевых.

N-Gage — странный гибрид телефона и портативной консоли — неудачно выступил в обеих категориях, несмотря на всю амбициозность и экстравагантный внешний вид. Из-за особенностей дизайна и расположенного на боку микрофона использовать N-Gage как телефон было неудобно. То же самое можно сказать и о его игровых качествах: управление оставляло желать лучшего, а для смены картриджа приходилось вынимать аккумулятор.

Через год Nokia выпустила ревизию — N-Gage QD, но выправить репутацию своего продукта не сумела. Гибрид разошёлся тиражом в три миллиона проданных экземпляров, вдвое ниже ожидаемого. В 2006-м Nokia окончательно сняла игровой телефон с продажи.

Почему ни у кого не вышло подвинуть Nintendo

Не в силах конкурировать с Nintendo на портативном рынке, крупные игроки ушли в разработку и издательство видеоигр, оставив «Ниночку» в гордом одиночестве. Через какое-то время у «Большой Н» появился достойный конкурент в лице PSP. Благодаря грамотной политике и замечательным эксклюзивам Sony удалось добиться потрясающей цифры в 81,09 миллионов проданных хендхелдов, но даже эти показатели меркнут по сравнению с показателями Nintendo DS — 154 миллиона.

Пришедшая на смену PSP улучшенная PlayStation Vita c самого начала демонстрировала вялый старт. Ряд неудачных решений со стороны руководства Sony, начиная от цены и заканчивая поддержкой проектов, лишь отягощал ситуацию: на неуверенные заявления руководства а-ля Чимс даже преданные поклонники реагировали бурно и отнюдь не позитивно. В итоге Vita закончила свой жизненный цикл, продавшись тиражом чуть более 16 миллионов единиц, в то время как «нинкина» 3DS (и её многочисленные версии) достигли объёма в 74 миллиона проданных девайсов.

На сегодняшний момент Nintendo Switch — самая быстро продаваемая консоль на планете. Продажи уже перешагнули за отметку в 85 миллионов консолей, а эксклюзивы гибрида неизменно наполняют топы самых популярных (читай: покупаемых) игр месяца. Может ли выход хендхелда от Valve с поддержкой всей библиотеки Steam внести изменения в расстановку сил? Почему бы и нет: Sony когда-то удалось провернуть нечто похожее с PlayStation. Но станет ли Steam Deck «убийцей свича» с учётом всех предыдущих достижений «ниночкиного» гибрида? Вопрос риторический.

