Activision Blizzard обвиняют в сексизме — в конфликт вмешался даже Бобби Котик

Конфликты и скандалы, связанные с дискриминацией и домогательствами в крупнейших компаниях, стали уже чем-то обыденным. Но каждый раз они устраивают такой переполох, что это негативным образом сказывается как на репутации самой компании, так и на её акциях. 22 июля грянул очередной такой скандал: калифорнийский департамент по защите трудовых и жилищных прав подал судебный иск к Activision Blizzard. Так что в итоге произошло?

По словам департамента, в Activision Blizzard сформировалась культура «постоянных сексуальных домогательств и дискриминации по признаку пола». В иске утверждается, что топ-менеджеры компании были осведомлены о проблеме, но ничего для её решения не делали. Сама Activision Blizzard не согласилась с предъявленными претензиями и отметила, что атмосфера в рабочем коллективе сейчас отличается от того, что написано в иске.

Женщины, работающие в компании, подтвердили все опасения. Они утверждают, что работа в Activision Blizzard напоминает студенческое общежитие, где мужчины пьют на рабочем месте и подвергают женщин сексуальным домогательствам без каких-либо для себя последствий. Мужчины играют в видеоигры в рабочее время, подшучивают над женщинами, открыто обсуждают внешность девушек и опускаются до шуток об изнасиловании. Одна из сотрудниц отметила, что мужчины подходили к ней и оценивали её грудь.

Поддержать акцию протеста против сексизма решили и игроки. Так, участники гильдии Fence Macabre в World of Warcraft собрались на одном из серверов, чтобы устроить сидячий протест с требованием убрать из игры все упоминания о бывшем креативном директоре World of Warcraft Алексе Афрасиаби.

Известно, что на корпоративном мероприятии (ежегодном съезде BlizzCon) Афрасиаби приставал к сотрудницам, обнимал их, пытался целовать и говорил, что хочет жениться на них. И всё это на глазах других сотрудников, включая начальников, которым пришлось вмешаться и оттащить его от сотрудниц женского пола. Афрасиаби был настолько известен своими домогательствами к женщинам, что его прозвали Crosby Suite в честь известного насильника Билла Кросби. Президент Blizzard Entertainment Джей Аллен Брэк несколько раз просил его не пить на рабочем месте и вести себя культурно.

Акция протеста от игроков в World of Warcraft

Афрасиаби устроился в компанию в 2004-м, а спустя десять лет был назначен творческим директором дополнения Warlords of Draenor. В июне 2020 года он покинул компанию, а все его аккаунты в социальных сетях были удалены. В игре осталось много отсылок к Афрасиаби. В честь него названо несколько оружий, персонажей и других внутриигровых предметов и объектов.

Все предполагаемые сексуальные домогательства дополняются обвинениями в дискриминации. Один из менеджеров компании утверждает, что женщин отказывались продвигать по карьерной лестнице, так как они могут забеременеть. Ситуация вышла из под контроля настолько, что президент Blizzard Джей Аллен Брэк разослал своим сотрудникам электронные письма, пообещав созвать экстренное совещание, чтобы ответить на вопросы сотрудников и решить, как компания будет действовать дальше.

Алекс Афрасиаби (справа)

Топ-менеджеры компании, включая вице-президента по корпоративным вопросам Фрэнсиса Таунсенда, назвали претензии из иска ложными, отметив, что они уважают своих сотрудников и дают им равные возможности и права. Лучше бы они ничего не говорили, так как работники считают их слова оскорбительными и отвратительными по отношению к пострадавшим.

Сотрудники даже собрались устроить забастовку у главного кампуса Blizzard в Ирвайне. Они собираются добиться от руководства отказа от арбитражных оговорок в контрактах текущих и будущих сотрудников, ввести новые практики найма и продвижения работников, открытой публикации сведений по зарплатам и продвижению сотрудников по службе вне зависимости от пола и разрешить целевой группе по вопросам равенства, многообразия и инклюзивности нанять стороннюю организацию для проведения аудита руководства.

Президент Blizzard Дж. Аллен Брэк

На фоне скандала акции Activision Blizzard уже просели на 7 процентов, а разработчики приостановили всю работу над будущими играми и дополнениями. Не остался в стороне и генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик. Он признал, что ранее опубликованное заявление компании было некорректным, и пообещал сделать всё возможное, чтобы улучшить и создать инклюзивное рабочее пространство, необходимое для развития творчества и вдохновения.

Именно для этих целей было принято решение обратиться за помощью к юридической фирме WilmerHale, которая будет заниматься созданием позитивной атмосферы в команде. Котик добавил, что они проведут внутреннее расследование. Все топ-менеджеры и лидеры направлений, которых признают виновными в нарушении целостности процессов, будут уволены. Интересно, что мешало руководителям прийти к такой стратегии раньше?

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Судебные разбирательства на почве сексуальных скандалов происходили и в других игровых компаниях. Аналогичный иск был подан против Riot Games ещё в ноябре 2018 года после расследования Kotaku. Журналисты выяснили, что женщин в компании всячески притесняли и не продвигали по карьерной лестнице. После обвинений в дискриминации издатель выплатил не менее $ 10 млн сотрудницам, хотя калифорнийский департамент по защите трудовых и жилищных прав хотел взыскать с Riot — 400 миллионов.



А в июле 2020 года под огнём критики оказалась Ubisoft. Топ-менеджеров компании обвиняли в сексуальных домогательствах, неправомерных действиях и расизме. В расследовании Bloomberg сотрудницы компании называли Ubisoft чисто мужским клубом. Женщины делились историями о менеджерах, которые критиковали их внешность и советовали им больше улыбаться.