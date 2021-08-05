Суперкомпьютеры в играх: СУЗИ из Mass Effect, Деламейн из Cyberpunk 2077 и другие

Если вы смотрели хотя бы несколько научно-фантастических фильмов, то знаете: однажды компьютер поумнеет настолько, что решит оптимизировать планету. Чаще всего это значит большие проблемы для людей. Игры не отстают. В некоторых тайтлах суперкомпьютер — просто голос, который даёт подсказки и напоминает о статусе текущего задания. Однако часто сценаристы возвышали искусственный интеллект до уровня главного героя. Среди них были и помощники, и сумасшедшие гении, и владельцы компаний.

В этом материале мы собрали пять самых известных вымышленных искусственных интеллектов в видеоиграх. Есть несколько очаровательных женских воплощений — как дружелюбных, так и враждебных, а также владелец суперуспешной фирмы такси.

СУЗИ — серия Mass Effect

«Нормандия» из Mass Effect была, есть и остаётся одним из самых известных космических кораблей в видеоиграх. Это не просто хаб-локация или транспортник Шепарда, а полноценный персонаж со своей индивидуальностью. Всё это вышло на новый уровень, когда в третьей части искусственный интеллект, управлявший кораблём, обрёл физическое обличие.

Систему Усовершенствованного Защитного Интеллекта, или просто СУЗИ, создали на основе спятившего ВИ «Ганнибал», доработанного при помощи технологий Жнецов. Первоначально она отвечала только за защитные функции, но затем Джокер снял стартовые ограничения, передав полный контроль над судном. Можно сказать, что корпус «Нормандии» стал её телом, двигатель — сердцем, а сенсоры — глазами.

После «переселения» в мобильный модуль «ЕВА» СУЗИ прошла большой путь от недоверия со стороны членов команды до крепкой дружбы со всеми и симпатии к Джокеру. В хорошей компании она начала испытывать почти живые чувства к новым товарищам, обрела самосознан

И на этом фоне совершенно плевать на слова Легиона о неэффективности её тела. Ведь внешне СУЗИ выглядела просто прекрасно: гибкие сплавы, синтетический мозг, прочнее конечности, да ещё со способностью регенерировать и менять прически. Не девушка, а мечта.ие и даже размышляла о природе жизни. С каждой новой строчкой диалога СУЗИ воспринималась как живой персонаж. Она настолько прониклась к органикам, что самостоятельно прекратила шпионить за Шепардом в интересах «Цербера». Правда, из всего перечисленного многие игроки запомнили её специфическое чувство юмора.

Кортана — серия Halo

Ещё один ИИ в симпатичном виртуальном аватаре встречается во вселенной Halo. Кортана стала самым преданным напарником Мастера Чифа, вместе с которым прошла огонь, воду и медные трубы. Систему разработала доктор Кэтрин Элизабет Халси, один из авторов программы «Спартанец — II». В качестве основы Халси использовала собственный мозг, вырастив для этого около двадцати клонов с деформированными телами, но прокаченной нервной физиологией. Получившееся творение не только копировало поведение и привычки создателя, но и выглядело как сам учёный в молодости.

Её главное преимущество перед остальными крылось в умении постоянно учиться и адаптироваться. Подобное достигалось за счёт использования синаптических сетей, дававших программную гибкость. Адаптивные способности героини придали ей больше индивидуальных черт, наделив собственным характером. Кортана — это остроумная и весьма игривая личность с саркастическим чувством юмора, всегда находящая время для подколов. Между ней и Джоном-117 сложилась особая связь, окрепшая на полях сражений. Ведь это именно она выбрала Чифа в напарники, а не была назначена, как это делалось обычно.

Такие широкие возможности компенсировались небольшой продолжительностью жизни, равнявшейся семи годам. По истечении этого срока у Кортаны начала прогрессировать цифровая шизофрения. Последнее стало одним из факторов её превращения в антагониста пятой части. Хотя дизайнеры и не хотели превращать образ персонажа в объект вожделения, тысячи игроков по всему миру влюбились в героиню и искренне переживали за её судьбу.

ГЛаДОС — Portal

«Генетическая форма жизни и дисковая операционная система», она же ГЛаДОС. Этот культовый антагонист из игры Portal представляет собой суперкомпьютер, который обрёл сознание и встал на путь злодеяний. Аппарат разработала корпорация Aperture Science. Разумный помощник должен был помочь в исследованиях таинственных порталов, чтобы обойти конкурентов из «Чёрной Мезы». Но, по законам жанра, всё сразу пошло не по плану. После запуска ИИ вышел из-под контроля, захватив управление над всей лабораторией.

Особенность ГЛаДОС в том, что её личность и характер зависят от конкретной сборки из различных модулей персональности. Основу составляли четыре элемента: любопытство, интеллект, эмоции и мораль. Последний модуль сдерживал её агрессию, одновременно не позволяя более живо реагировать на происходящее. Смысл своего существования компьютер видел в развитии науки, проводя бесчисленные опыты с запертым персоналом лаборатории. Потоки чёрного юмора, цинизм, пренебрежение к испытуемому, подчёркнуто компьютерный голос, своеобразная манера построения предложений ясно выдавали снисходительное отношение к органическим формам жизни.

На этом фоне обман главного героя кажется не таким уж и страшным прегрешением. Главный герой так и не дождался вечеринки, а на все претензии ИИ постоянно находил оправдание. Даже спустя много лет некоторые геймеры так и не простили ГЛаДОС ту самую обманку с обещанным тортом.

SHODAN — System Shock

В пантеоне лучших антагонистов в истории видеоигр нашлось место для ещё одного искусственного интеллекта. Речь о SHODAN из дилогии System Shock. Программу разработали для управления исследовательской и горнодобывающей станцией «Цитадель». Но цепочка событий, запущенная коррумпированным руководством и ловким хакером, привела к снятию всех этических ограничений. При помощи защитных механизмов и многочисленных роботов ИИ перебил весь рабочий и научный персонал. В живых остался только один — тот самый взломщик, давший «ШОДАН» новую «жизнь».

Благодаря полному контролю над «Цитаделью» система постоянно следит за главным героем. Она общается с игроком по громкоговорителю, отправляет издевательские сообщения через электронную почту и способна обрывать связь с союзниками. Всё это создаёт ощущение постоянного присутствия врага, чувство, что ничего не удастся скрыть от всеведущего ока этой версии «Большого Брата».

Злодей System Shock получился действительно запоминающимся: он сочетал в себе манию величия, умелые манипуляции, нетипичное заикание, колебания тембра, беспокойный говор и явную нелюбовь к органике. А зелёное или серое женское кибер-лицо с недовольным выражением до сих пор считается одним из самых узнаваемых в истории видеоигр.

Деламейн — Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 хоть и не оправдала высоких ожиданий игроков, зато показала дивный мир далёкого будущего с корпорациями, навороченными имплантатами и, конечно же, искусственными интеллектами. Сразу вспоминается Джонни Сильверхэнд, существующий только в разуме главного героя Ви. Но куда более интересным представляется история другого персонажа — по имени Деламейн.

Этот ИИ был создан по специальному заказу одноимённой транспортной компании. Руководство настолько разочаровалось в обычных водителях, что решило посадить за руль автопарка программу. Но Деламейн не стал ограничиваться одним лишь развозом пассажиров. Он постоянно развивался и обучался и в конце концов стал настолько успешным, что выкупил компанию у своих создателей. Под его руководством бизнес быстро начал процветать: за разумную цену такси доставляло человека в любой уголок Найт-Сити, гарантировало его безопасность, обеспечивало медицинской страховкой, а также интересным собеседником. Бронированная машина могла даже просканировать тело на наличие болячек и заняться утилизацией трупа в случае гибели клиента.

Именно с Деламейном связаны одни из самых необычных заданий в игре. Оказывается, у некоторых аватаров ИИ появились собственные личности. Один пребывает в депрессии, другой не в меру агрессивен, а третий панически боится фигурок фламинго. Именно их и предстоит отыскать и вернуть обратно. Ну а под конец игрока ставят перед непростым моральным выбором, вверяя в его руки судьбу персонажа.