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Новые подробности о eFootball (бывшая Pro Evolution Soccer, PES)

Новые подробности о eFootball (PES 2021): всё бесплатно? Мобильная игра для ПК и консолей?
Анатолий Романов
Новые подробности о eFootball (PES 2021)
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В Konami объяснили, как будут играть друг с другом консольщики, «пекари» и игроки на смартфонах.

Релиз новой версии Pro Evolution Soccer (PES), или eFootball намечен на начало осени. Уже известно, что игра будет условно бесплатной, и компания Konami рассказала чуть больше о том, какие режимы появятся в стартовой версии и как будет устроен кросс-плей.

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еFootball появится на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S, а затем и на смартфонах iOS и Android. Игроков волновало, что в угоду мобильной версии в игре будет понижение графики.

Konami завела тред в «Твиттере» (его можно изучить ниже), где рассказала о новых деталях. Мы перевели все вопросы и ответы:

  • еFootball — просто мобильная игра для консолей? Нет, еFootball изначально была разработана для консолей, но будет адаптирована для всех платформ. Игра в полной мере будет использовать аппаратные возможности каждого устройства.
  • Будет ли nextgen-графика понижена во время игры против мобильных пользователей? Нет, но мы внесем графические изменения в мобильную версию. Nextgen-графика на консолях и ПК не будет понижена.
  • Как будет реализован кросс-плей? Можно ли будет его отключать? Будет несколько фильтров для поиска соперников в зависимости от местоположения и платформы.
  • Релиз Early Autumn будет демо-версией? Во многом, да. Мы хотим, чтобы люди как можно скорее познакомились с eFootball, поэтому в релизе будет ограниченное количество команд и режимов.
  • Что именно будет бесплатным в этом релизе? Там вообще не будет микротранзакций, всё бесплатно. Затем мы добавим больше контента, в новом релизе.
  • Можно ли будет играть против ИИ? Да, в Early Autumn можно будет играть с ИИ в режиме обычного матча.
  • Будет ли режим редактирования? Мы планируем добавить режим редактирования в качестве бесплатного обновления для PS5, PS4 и ПК после первого релиза.
  • Когда появится Мастер-лига? Мастер-лига в будущем будет доступна как платный загружаемый контент.
  • Можно ли будет подписывать игроков без специальных агентов? В предыдущих сериях PES на подбор влиял «элемент лотереи», в eFootball любимых игроков можно будет получать с помощью Match Pass — системы для получения предметов на основе сыгранных матчей. Здесь тоже будут бесплатная и платная версии.

Источник: YouTube-канал eFootball.

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