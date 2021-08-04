Лучшие игры августа: греческие боги из Hades, Чужие из Aliens и драконы из King's Bounty 2

Лето почти прошло, но игры не закончились! Показываем 13 главных новинок этого августа. Для ценителей истории и любителей гонок: развивайте свою цивилизацию и управляйте армиями в Humankind, сражайтесь с другими игроками в Hunter's Arena: Legends, промчите на великолепных и реалистичных мотоциклах по сложным трассам из RiMS Racing или дайте отпор инопланетному рою из Aliens: Fireteam Elite.

Включайте звук и наслаждайтесь просмотром! В конце материала — полный список этих релизов

И никакая жара не остановит попыток побороть античных богов или, играя отрядами викингов, взять штурмом неприступные стены Парижа, в котором правит король Карл III Толстый. Здесь же и выживание под натиском ксеноморфов из нового кооперативного шутера по франшизе Aliens. Свежие релизы на любой вкус, и это буквально последний аккорд перед ударной осенью!

Весь календарь игр, которые выходят:

2 августа: Grime — ПК. Что это: хардкорный платформер в стиле Dead Cells и Blasphemous. Релиз: 2 августа

— ПК. Что это: хардкорный платформер в стиле Dead Cells и Blasphemous. Релиз: 2 августа 3 августа: Hunter's Arena: Legends — ПК, PlayStation. Что это: новая «королевская битва» с азиатской мифологией и PvE-элементами. Релиз: 3 августа

— ПК, PlayStation. Что это: новая «королевская битва» с азиатской мифологией и PvE-элементами. Релиз: 3 августа 12 августа: Naraka: Bladepoint — ПК (дата релиза на консолях неизвестна). Что это: новая «королевская битва» с PvE-элементами. Релиз: 12 августа

— ПК (дата релиза на консолях неизвестна). Что это: новая «королевская битва» с PvE-элементами. Релиз: 12 августа 12 августа: «Осада Парижа» для Assassin's Creed Valhalla — ПК, PS4, PS5, Xbox One / Series. Что это: DLC с приключениями во Франции

— ПК, PS4, PS5, Xbox One / Series. Что это: DLC с приключениями во Франции 13 августа: Hades — PlayStation, Xbox. Что это: эпический побег из глубин античной преисподней

— PlayStation, Xbox. Что это: эпический побег из глубин античной преисподней 16 августа: Road 96 — ПК, Nintendo Switch. Что это: вариативное приключение со множественными сюжетными поворотами

— ПК, Nintendo Switch. Что это: вариативное приключение со множественными сюжетными поворотами 17 августа: Humankind — ПК. Что это: градостроительный симулятор про исторические эпохи

— ПК. Что это: градостроительный симулятор про исторические эпохи 19 августа: Twelve Minutes — ПК, Xbox. Что это: игра-загадка про временную петлю

— ПК, Xbox. Что это: игра-загадка про временную петлю 19 августа: RiMS Racing — ПК, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch. Что это: реалистичный симулятор с лицензионными мотоциклами

— ПК, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch. Что это: реалистичный симулятор с лицензионными мотоциклами 19 августа: Recompile — ПК, PlayStation, Xbox. Что это: платформер про оживший программный код

— ПК, PlayStation, Xbox. Что это: платформер про оживший программный код 24 августа: King's Bounty 2 — ПК, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch. Что это: пошаговая ролевая игра

— ПК, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch. Что это: пошаговая ролевая игра 24 августа: Aliens: Fireteam Elite — ПК, PlayStation, Xbox. Что это: кооперативный шутер про борьбу с Чужими

— ПК, PlayStation, Xbox. Что это: кооперативный шутер про борьбу с Чужими 25 августа: Psychonauts 2 — ПК, PlayStation, Xbox One. Что это: сиквел культового платформера с головоломками. Релиз: 25 августа

Мы что-то пропустили? Поделитесь в комментариях своими самыми ожидаемыми играми или расскажите, в какие из видеоигр нашего списка вы уже успели поиграть.