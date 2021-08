От Илона Маска до Генри Кавилла и Киану Ривза. Во что играют звёзды шоу-бизнеса

Когда-то видеоигры считались нишевым увлечением для ботаников, но за последнее десятилетие многое изменилось. Прежде чем стать массовой культурой, видеоигры проделали большой путь — от презираемого родителями и политиками хобби до богатой и уважаемой индустрии. Даже популярные звёзды шоу-бизнеса открыто признаются в любви к игровым вселенным и с удовольствием делятся с фанатами своими впечатлениями от предпочитаемых франшиз. Рассказываем, во что они играют и на каких платформах.

Илон Маск

Фото: californiaglobe.com

Один из самых богатых людей мира, известный бизнесмен и изобретатель, начал заниматься программированием и изучением технологий благодаря как раз играм. Об этом Илон Маск заявил на игровой выставке E3 2019. «Если бы не они, возможно, я не начал бы программировать или так сильно интересоваться компьютерами. Мне кажется, это огромный стимул для детей заняться технологиями. Люди пока не осознают всего их потенциала», — заявил тогда он.

Мало кто знает, но до того, как стать основателем PayPal, SpaceX, Tesla и других технологических компаний, Илон Маск был игровым разработчиком. Ещё будучи школьником, он написал несколько небольших игр, а в качестве программиста даже поучаствовал в разработке вышедшей в 94-м игры Cadillacs and Dinosaurs: The Second Cataclysm. Его страсть к играм не пропала даже когда он стал известным на весь мир. Он часто говорит о таких играх, как Deus Ex, Overwatch, Hearthstone, BioShock, Fallout, Mass Effect и Cyberpunk 2077. Так что можно сделать вывод, что изобретатель любит именно их. И ведь не изменяет себе — в каждой из них есть инновационные технологии!

Мила Кунис

Фото: cheatsheet.com

Может вы не знали, но Мила — заядлый игрок. А теперь представьте эту милую девушку, сидящую перед компьютером за… World of Warcraft. Да, актриса начинала познавать индустрию именно с легендарной «Вовки». Тяжело представить, как она мочила мобов и ходила в рейды, но ходят слухи, что теперь она перешла к менее затратным с точки зрения времени играм. Сейчас она побеждает не мобов, а солдат в популярном военном шутере Call of Duty.

Робин Уильямс

Фото: entertainmentearth.com

Покойный актёр Робин Уильямс, чья звезда размещена на голливудской «Аллее славы», был большим поклонником Call of Duty и World of Warcraft. Он настолько любил видеоигры, что назвал свою дочь Зельдой, в честь популярного эксклюзива Nintendo — The Legend of Zelda. Но всё же именно «вовка» стала для него чем-то большим, чем просто игрой. Он любил часто пропадать в ней со своим сыном. Неудивительно, что после того, как актёр покинул этот мир, разработчики World of Warcraft увековечили память о нём в своей игре. Так появился персонаж по имени Робин, который внешне похож на Джина из мультфильма «Аладдин», которого озвучил как раз Робин Уильямс.

Вин Дизель

Фото: ecranlarge.com

Главная звезда фильмов «Форсаж» и «Риддик» предпочитает качественные игры, начиная от MMO и заканчивая традиционными шутерами от первого лица. Но особую любовь он питает к настольной ролевой игре Dungeons & Dragons. Она настолько запала в его сердце, что он частенько запускает по ней трансляции и рассказывает о своём увлечении в различных интервью.

В 2002-м он основал собственную игровую студию Tigon Studios, которая два года спустя помогла выпустить The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay — возможно, одну из самых лучших и красивых игр на оригинальной Xbox.

Сэмюэл Л. Джексон

Фото: biography.com

Голливудский актёр, который известен участием в фильмах Marvel, тоже обожает игры. Он, как сообщается, большой фанат серий GTA, Call Of Duty и Fallout. Джексон даже озвучил офицера полицейского департамента Тенпенни в GTA: San Andreas — жуликоватого блюстителя порядка, который не имел ничего против продажи кокаина и любил подставлять тех, кто стоял у него на пути.

Мишель Родригес

Фото: twimg.com

Известная американская актриса, как и её партнёр по съёмочной площадке Вин Дизель, очень любит игры. Однако, в отличие от Дизеля, она ненавидит сложные и затянутые настолки, а предпочитает динамичные и взрывные шутеры. Можно сказать спасибо её брату — именно он подсадил её на серию DOOM, и она стала просто одержима шутерами. Вряд ли они когда-то соберутся с Дизелем за одним столом, чтобы сыграть несколько партеек в Dungeons & Dragons. А вот порубиться вместе в Call of Duty? Кто знает, может, они так и делают.

Дрейк

Фото: cheatsheet.com

Кажется, что этот канадский рэпер не слезает с вершин музыкальных чартов. Но в промежутках между созданием убийственных хитов он и его друзья, как сообщается, любят поиграть в Fortnite прямо в студии звукозаписи. Он неоднократно демонстрировал свой скилл на совместных трансляциях со стримером Ninja. Осталось только замутить свой виртуальный концерт в Fortnite. А что, чем Дрейк хуже Трэвиса Скотта и Арианы Гранде?

Дэниел Крейг

Фото: thesun.co.uk

Было бы странно пройти мимо этого заядлого геймера. Да, исполнитель роли Джеймса Бонда очень зависим от видеоигр, в чём он признавался не раз. Причём Крейг любит игры с большим и разнообразным сюжетом, а его любимая франшиза — GTA. Хотя актёр признаётся, что не может играть в неё слишком долго. Многочисленные убийства и угоны машин сказываются на его эмоциональном состоянии и он чувствует себя паршиво.

Меган Фокс

Фото: sputniknews.com

Одна из самых желанных женщин планеты, знаменитая голливудская актриса Меган Фокс — большая фанатка Mortal Kombat, Call of Duty и Halo. Девушка считает, что файтинги и шутеры отлично тренируют мозг. Даже парень Меган не может побить её в Mortal Kombat. Девушка рассказала, что они сыграли с ним 40 матчей, и во всех она отпраздновала успех.

Снуп Дог

Фото: shootnrepeat.files

Известный любитель травки и рэпа, наверное, самая помешанная на видеоиграх звезда. Он регулярно ведёт стримы, обладает топовым ПК и держит дома все известные современные консоли. Заметили, как много знаменитых американских актёров и музыкантов любят Call of Duty? Снуп — не исключение. Он просто тащится от неё. Его даже пригласили для озвучки одного из персонажей в Call of Duty: Ghosts — и Снуп согласился.

Генри Кавилл

Фото: zoneofgames.ru

Звезда сериала «Ведьмак» и исполнитель роли Геральта из Ривии известен своей любовью к компьютерам. В июле 2020 года он выложил в «Инстаграме» ролик со сборкой своего игрового ПК — запись собрала невероятное количество просмотров и больше миллиона лайков. А спустя полгода Генри похвастался видеокартой RTX 3090, которую ему прислала NVIDIA.

Такая любовь к комплектующим не случайна — известный ведьмак не раз заявлял, что предпочитает ПК всем консолям, а играть любит в Total War и, конечно же, The Witcher 3. Он прошёл третью часть два раза, но на третий его не хватило. Актёры, как известно, очень занятые люди.

Про остальных знаменитостей и их любимые игры — вкратце, чтобы не изматывать вас стеной текста:

Эпатажный рок-исполнитель Мэрилин Мэнсон обожает Mortal Kombat.

обожает Mortal Kombat. Певица и телеведущая Кристина Агилера любит World of Warcraft.

любит World of Warcraft. Бывший президент США Барак Обама предпочитает игры Nintendo.

предпочитает игры Nintendo. Хлоя Морец («Убивашка») играет в Dota 2, Assassin’s Creed и Battlefield.

(«Убивашка») играет в Dota 2, Assassin’s Creed и Battlefield. Актёр Зак Эфрон («Папе снова 17») фанатеет от Halo.

(«Папе снова 17») фанатеет от Halo. Актёр Уилл Арнетт («Черепашки-ниндзя») играет в Call of Duty в онлайне.

(«Черепашки-ниндзя») играет в Call of Duty в онлайне. Актриса и писательница Розарио Доусон («Мандалорец») — большая фанатка консолей Nintendo и серии игр Pokemon.

(«Мандалорец») — большая фанатка консолей Nintendo и серии игр Pokemon. Актёр Закари Ливай («Шазам») любит шутеры Destiny и Gears of War.

(«Шазам») любит шутеры Destiny и Gears of War. Актёр Мэттью Перри («Друзья») – поклонник Fallout.

(«Друзья») – поклонник Fallout. Актрисе Бри Ларсон («Капитан Марвел») нравятся весёлые и увлекательные Animal Crossing и The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

(«Капитан Марвел») нравятся весёлые и увлекательные Animal Crossing и The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Актёр Сет Роген («Зелёный шершень») любит Call of Duty и Street Fighter.

(«Зелёный шершень») любит Call of Duty и Street Fighter. Джастин Бибер обожает играть в Call of Duty: Black Ops, Mario Kart и Halo.

обожает играть в Call of Duty: Black Ops, Mario Kart и Halo. Эминем обожает шутеры. Его любимая игра — Call of Duty: Black Ops.

обожает шутеры. Его любимая игра — Call of Duty: Black Ops. Актриса Камерон Диас («Ангелы Чарли») играет в World of Warcraft.

(«Ангелы Чарли») играет в World of Warcraft. Актёр Джастин Теру («Звёздные войны: Последние джедаи») может часами проводить время за Xbox.

(«Звёздные войны: Последние джедаи») может часами проводить время за Xbox. Актриса Николь Гэйл Андерсон («Гимнастки») обожает Minecraft.

(«Гимнастки») обожает Minecraft. Звезда фильма «Бегущий в лабиринте» Дилан О'Брайен любит Halo.

любит Halo. Рэпер Солджа Бой тащится по Halo, Call of Duty и GTA 5.

тащится по Halo, Call of Duty и GTA 5. Любимая игра Анджелины Джоли (что совершенно неудивительно) — Tomb Raider. Причём играть в неё она начала ещё до съёмок в фильме.

(что совершенно неудивительно) — Tomb Raider. Причём играть в неё она начала ещё до съёмок в фильме. Киану Ривз («Матрица») — заядлый фанат в Dota 2.

(«Матрица») — заядлый фанат в Dota 2. Актриса Мила Йовович («Обитель зла») — поклонник серии Resident Evil.

(«Обитель зла») — поклонник серии Resident Evil. Певица Бритни Спирс использует игры для вымещения своей агрессии. Поэтому она любит различные файтинги и жестокие экшены.

использует игры для вымещения своей агрессии. Поэтому она любит различные файтинги и жестокие экшены. А вот Рианна, наоборот, не любит жестоких игр и обожает Guitar Hero.

наоборот, не любит жестоких игр и обожает Guitar Hero. Актёр Хью Джекман («Росомаха») любит играть в Minecraft.

(«Росомаха») любит играть в Minecraft. Голливудский режиссёр Питер Джексон («Властелин колец») испытывает слабость к шутерам и, в частности, к DOOM, в которую играет аж с 1993 года.

И немного про русскоязычных знаменитостей: