Xiaomi показала робота-собаку за 115 тысяч рублей. И это жуть
Крипота как из игры про восстание машин!
Робопса зовут CyberDog, он передвигается со скоростью 3,2 метра в секунду
Ощущать себя в пространстве ему помогают встроенный GPS, камера Intel RealSense D450 для распознавания глубины и FishEye-камера и датчики.
Весит робот 3 килограмма. У него есть дополнительные три порта USB-C и разъём HDMI для подключения устройств.
Будет выпущено 1000 робопсов по цене 9999 юаней
Их продадут любителям робототехники и фанатам Xiaomi. Цена 9999 юаней (около 114 тысяч рублей), и это заметно ниже, чем стоимость робопса Boston Dynamic — 74,5 тысячи долларов (около 5,5 млн рублей).
CyberDog умеет делать сальто! И это страшно.
Один в один предок жуткого робопса из сериала «Чёрное зеркало»!
Xiaomi показала робота-собаку за 115 тысяч рублей. И это жуть
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