Хайп на весь мир: гениальная раскрутка игр и консолей PlayStation и Xbox

Релиз видеоигры или выход новой игровой консоли — событие яркое и очень громкое, но, дабы продукт обрёл армию поклонников, для начала нужно, чтобы эта самая армия о нём узнала. Сегодня человек избалован в выборе товаров, а выбиться в лидеры сложно: конкуренты не дремлют и всеми силами пытаются привлечь внимание, используя необычные и даже скандальные рекламные ходы. Мы решили вспомнить самые впечатляющие креативы с игровыми брендами и топовые рекламные кампании последних лет.

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Геймпад с картошкой фри из McDonald's и пончики от Krispy Kreme, новые станции метрополитена в Лондоне и двухэтажные автобусы с рекламой Cyberpunk 2077. Интерес к видеоиграм за время локдауна вырос в несколько раз. Трансляции киберспортивных соревнований набирают десятки миллионов просмотров, по мотивам видеоигр снимают неплохое кино, а российский Институт развития интернета предложил Министерству просвещения РФ включить видеоигры в факультативную программу для школьников.

Игровая индустрия уж точно не стоит на месте. Настала эпоха необычных рекламных кампаний, интересных коллабораций и смелых решений. Сегодня к разработке и рекламе всё чаще привлекают звёзд шоу-бизнеса, и это даёт положительные результаты. А какая реклама порадовала, удивила или даже расстроила лично вас? Давайте вместе вспомним примеры креативных коллабораций в комментариях под этим видеоматериалом!