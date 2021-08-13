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Топ видеоигр с впечатляющей графикой: Red Dead Redemption 2, The Witcher 3, Uncharted 4, The Last of Us, God of War

10 самых красивых игр десятилетия
Семён Кудряшов Артём Ращупкин
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Оранжевые закаты из «Ведьмака», величественные скандинавские пейзажи God of War и цветущий постапокалипсис из Horizon Zero Dawn.

В спорах о том, какая игра лучше, часто поднимают вопрос о красивой графике или талантливом арт-дизайне. Одни обращают внимание на яркое и разнообразное окружение. Другие ценят детализацию и реалистичность во внешности персонажей. Но мы же решили обсудить совокупность всех этих немаловажных параметров и показать 10 самых топовых видеоигр с по-настоящему впечатляющей графикой: цветущие луга, отражения озёрной глади, снежные покровы и большие города с футуристическим дизайном в геометрии зданий.

Посмотрите видео с рассказом о самых эффектных играх поколения. Смотрите со звуком!

В сиквеле Red Dead Redemption можно промчаться по живописным американским локациям позапрошлого века, в Detroit: Become Human — обрести понимание и принятие. Horizon Zero Dawn показывает человечество на закате его существования, а Microsoft Flight Simulator — всю нашу уютную планету во всей красе. Разработчики, художники и дизайнеры подготовили огромное количество эффектных и очаровательных видов, а мы обратили на них внимание и теперь делимся с вами.

Расскажите в комментариях, согласны ли вы с нашим выбором?

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