9 концовок в играх, которые запомнились навсегда

Можно ли сравнить прохождение видеоигры с охотой? Конечно! Сначала выслеживаем цель и внимаем перипетиям истории, далее идёт основное действо с изучением большей части сюжета, а кульминацией становится долгожданная развязка. Охота закончилась, забирайте добычу: ведь для многих игроков главную ценность представляет как раз то, чем завершится история, её финал со всей драмой или намёком на неизбежное продолжение. Мы собрали 9 самых интересных концовок, которые полюбили сами и благодаря которым навсегда запомнили сюжеты трогательных видеоигр.

Оцените прекрасные истории в этом видео. Смотрите со звуком и остерегайтесь спойлеров!

Как судьба обошлась с Джоном Марстоном из Red Dead Redemption, в какой из концовок Артём из Metro Exodus может погибнуть, в чём главный сюжетный поворот великолепной военной драмы Spec Ops: The Line и чего ждать от финального твиста из Shadow of The Colossus? От жизни и криминальной карьеры Томми Анджело и до путешествия Джоэла и Элли по всей Америке в поисках правды и ответов. Рассказываем во всех подробностях о том, куда приводят жертвы ради любви и жажда отмщения.

Поделитесь в комментариях, а какие концовки видеоигр запомнились вам навсегда?