Тест. Кто ты в мире World of Tanks?

И делись в комментариях — совпало ли наше заключение с твоим реальным стилем игры и статистикой.

Главной проблемой World of Tanks считается не только баланс или белорусский рандом, но и сами игроки. Думаю, всем танкистам известно, кто такие арта-киборги, раки, статисты и кустовые воины, они же кустодроты.

Первые всегда были ненавидимы игроками, так как умеют испортить праздник в любой момент. Вторые способны завалить даже удачно складывающиеся бои или слиться на первых секундах боя. Третьи могут вытащить самые сложные катки, нанеся много урона. А четвёртые — это люди с железной выдержкой. Ладно, на самом деле эти игроки просто боятся рисковать и играют банально, стоя в кустах и поджидая невнимательных противников. В данном тесте мы предлагаем проверить, а кем являешься в мире World of Tanks ты?