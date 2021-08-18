Вирусы, конфликты и опыты над людьми: 8 мегакорпораций из игр, способных на всё

Злые мегакорпорации часто встречаются в играх. Такие можно найти в Cyberpunk 2077, Assassin's Creed, Resident Evil и множестве других тайтлов. Всех их объединяет одно — они максимально пользуются своим положением и часто переступают за рамки закона ради финансовой выгоды. А иногда могут даже попытаться уничтожить мир или захватить контроль над государствами.

Мы выбрали восемь таких компаний, которым лучше бы не появляться в реальности. Иначе нас могут ждать заражения вирусами, эксперименты над живыми людьми или военные конфликты.

Arasaka из Cyberpunk 2077

Корпорация «Арасака» оказывает наибольшее влияние на жизнь Найт-Сити и всех его обитателей. Она специализируется на финансовом секторе, сферах безопасности, а ещё массово производит оружие и военную технику. Основная движущая сила компании — вооружённые до зубов наёмники и специалисты по охране корпоративных мероприятий.

Каждый приверженец «Арасаки» остаётся верным своей компании до самого конца. Даже если клиент фирмы захочет отдать наёмнику указание, он в первую очередь будет ждать звонок из головного штаба. Да и сама корпорация не гнушается использовать доступные ресурсы в первую очередь для захвата власти на рынке и устранения конкурентов. Честными или бесчестными методами — ей плевать.

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А ресурсов у неё хватает. У компании более миллиона сотрудников, 100 тысяч квалифицированных солдат и несколько тысяч шпионов, которые выуживают секреты конкурентов и указывают на потенциальные опасности. На случай масштабного конфликта у «Арасаки» есть шагающие боевые роботы, авиация и даже грузовые самолёты. С этой компанией лучше дружить, но ещё лучше — не враждовать.

Apex из Homefront: The Revolution

Задумывались ли вы о том, по какому пути пошла бы мировая история, родись условный Стив Джобс в Северной Корее? Если нет, то ничего страшного — за вас это сделала студия Dambuster Studios. По сюжету Homefront: The Revolution в 50-е годы ХХ века северокорейский изобретатель и предприниматель Джо Тэ Се основал компанию Apex Computers. За очень короткий срок корпорация завоевала мировой рынок, параллельно превратив КНДР в сверхдержаву. IT-гигант снабжал весь мир компьютерами, смартфонами, планшетами и прочими высокоточными приборами.

После гибели Джо власть перешла к его сыну Джону Тэ Сэ. Новый руководитель переключился на производство высокотехнологичного оружия, с удовольствием раскупаемое остальными странами. Но товар оказался «троянским»: благодаря встроенному чипу корейцы контролировали созданное ими оружие.

Сильнее всего от этого пострадали американцы, которые влезли в огромные долги и не сумели расплатиться с ними. Усугубило ситуацию поражение на Ближнем Востоке, что побудило Apex начать прямую оккупацию США. Вот так бывший оплот демократии пал перед самой могучей корпорацией в мире игры.

Abstergo Industries из Assassin's Creed

К реалиям современного мира Орден тамплиеров приспособился намного лучше ассасинов. В XX веке для прикрытия собственной деятельности храмовники основали «Абстерго». Первоначально компания занималась только фармацевтикой, производя лекарства и косметику. С ростом влияния её щупальца охватили множество деловых и промышленных секторов. По всему земному шару основывались дочерние организации и строились научные лаборатории, благодаря которым удалось совершить уникальные научные открытия. Всё это превратило «Абстерго Индастриз» в крупнейший конгломерат мира с колоссальными ресурсами, активами и возможностями.

Однако ореол «спасителя человечества» — всего лишь ширма, прикрывающая истинные цели тамплиеров: уничтожить старых противников, найти все частицы Эдема и захватить власть над планетой. Корпорация не стесняется влиять на мировую экономику, почти открыто свергает неугодных правителей и строит идеальный мир на своё усмотрение.

Vault-Tec из Fallout

Одна из самых известных видеоигровых корпораций Vault-Tec прославилась благодаря серии Fallout. Даже если вы ни разу не гуляли по радиоактивным пустошам и не отстреливались от радскорпионов, то наверняка где-то видели её бессменного маскота — улыбающегося Vault-Boy в синем комбинезоне. Организация появилась за много лет до Великой Войны. Она занималась постройкой бомбоубежищ, которые опутали всю территорию США. Кроме того, под маркой Vault-Tec выпускалось много побочной продукции, среди которой числились машины, компьютеры, силовые установки, сувениры и другие товары.

Реклама рисовала Убежища местами, где можно переждать ядерную бомбардировку в удобстве и комфорте. По законам жанра всё это оказалось наглой ложью. Государство щедро вливало миллионы долларов в якобы спасительную инициативу, взамен получая готовые экспериментальные полигоны для опытов над людьми. Одних распределили по криокапсулам, другим пришлось сражаться в гладиаторских боях на выживание, третьим — терпеть максимально жестокое руководство. А ведь были ещё места, где на одну женщину приходилось 99 мужчин, и наоборот. Наблюдатели внимательно изучали поведение людей в закрытом пространстве при различных обстоятельствах. Пережившим подобные ужасы предстояло строить новое общество на руинах прежнего мира.

Umbrella Corporation из Resident Evil

За долгие годы франшиза Resident Evil заметно разрослась и обрела культовый статус, а название «Амбрелла» превратилось едва ли не в имя нарицательное. Корпорация появилась как британский международный конгломерат, состоявший из великого множества мелких компаний. Специализировалась организация на выпуске лекарств, химических средств, продуктов питания, косметики и медицинского оборудования.

Одновременно с этим сотрудники «Амбреллы» работали над созданием биологического оружия в тайных лабораториях. Они проводили жуткие эксперименты, активно прибегая к генной инженерии. Значительные ресурсы позволяли содержать частную армию из наёмников, оснащённых по последнему слову техники. Всё это использовалось не только для защиты своих интересов, но и для уничтожения следов неудачных опытов. От этого страдали целые города и деревни. Жители Раккун-Сити, которые превратились в зомби, не дадут соврать.

Page Industries из Deus Ex

Вселенная Deus Ex — одно из самых продуманных и проработанных видеоигровых воплощений киберпанка. Разумеется, здесь не могло обойтись без могущественной корпорации, думающей только о получении прибыли. Page Industries представляет собой крупный многонациональный конгломерат. Его деятельность распространяется на разные сферы жизни: робототехнику, строительство, компьютерные технологии, различные устройства — и это далеко не полный перечень. Руководит всем местный гений, триллионер и филантроп Боб Пейдж.

Структурно PI состоит из более мелких дочерних компаний. Самой влиятельной из них считается VersaLife, выбившаяся в передовики фармацевтики, биоинженерии и нанотехнологий. Местные специалисты нашли лекарства от множества заболеваний, в том числе от СПИДа, а торговля нейропозином стабильно приносит миллиарды. Влияние компании распространяется даже за пределы планеты — на орбите расположена космическая станция, которая наблюдает за неугодными.

Вот только репутация у организации мрачная и зловещая. Так, первые опыты по созданию аугментаций проводились на новорождённых, а участников проекта «Хирон» пытались превратить в дронов. Именно VersaLife разработала опаснейший вирус, чтобы затем продавать вакцину от заразы. Пострадавшие не излечивались полностью, и люди вынужденно покупали лекарства снова и снова, обеспечивая компании баснословные доходы.

Gentek из Prototype

Корпорация Gentek чем-то похожа на уже упомянутую Umbrella. Компания, основанная в 1976 году доктором Реймондом МакМалленом, специализировалась на исследованиях генетического и вирусного оружия. Для этого нанимались лучшие специалисты в области биологии и химии. Результатом многолетних исследований стали штаммы вирусов «Красный Свет» и «Чёрный Свет». Безопасность исследований обеспечивали военные из «Чёрного Дозора», с которыми учёные тесно сотрудничали.

Для защиты собственных исследований «ГЕНТЕК» предпринимала почти параноидальные меры. Научные центры представляли собой замысловатую сеть бункеров со строго ограниченным доступом. Сотрудники банально не догадывались, над чем именно работали их соседи. Но удержать опасный вирус в застенках не получилось, что вылилось в заражение Нью-Йорка и появление опасных мутантов. К чести организации, она предприняла пусть и неудачную попытку остановить пандемию.

Технологические корпорации из серии Borderlands

Вселенная Borderlands просто переполнена всевозможными видами оружия. Местной экономикой управляли многочисленные корпорации, снабжавшие авантюристов и наёмников стволами на любой вкус и цвет. При этом каждая компания обладала особыми фишками, выделявшими их на фоне конкурентов. Товары от «Атласа» отличались высоким качеством, «Даль» делала упор на точность, «Джейкобс» известна мощным уроном, а «Маливан» занималась только стихийным оружием. Но самой известной стала «Гиперион»: показатели меткости её оружия повышались только при длительной стрельбе. Существовали ещё и более мелкие организации, производившие гранаты и щиты. К ним относились «Ансин» и «Панголин», но их доля на рынке заметно ниже.

Самые крупные фирмы содержали многочисленные частные армии и орбитальные спутники, выпускали многочисленных роботов. Агрессивная борьба за кошельки покупателей однажды привела к Войне Корпораций. И хотя причины, стороны и итоги конфликта нам неизвестны, ясно, что конкуренция в данном секторе была нешуточная. Можно даже сказать, убийственная.