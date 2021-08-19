Для Cyberpunk 2077 вышел огромный патч 1.3. Что он изменил и стала ли игра лучше?

Под конец августа CD Projekt RED выпустила большое обновление 1.3 для Cyberpunk 2077. Это уже третий крупный патч в RPG, который направлен на улучшение геймплея, устранение багов и других неприятных вещей. Такими апдейтами поляки пытаются привести игру в стабильное состояние.

Список изменений растянулся на несколько страниц. Мы систематизировали все важные фишки патча и распределили их по разным группам. Стоит отметить, что в игре появились и другие исправления, которые не вошли в итоговый патчноут. Их мы тоже выделили в отдельный блок.

Бесплатные DLC

CD Projekt RED частично сдержала раннее обещание о бесплатных дополнениях. После установки патча в игре появятся:

альтернативный образ Джонни Сильверхэнда — можно включить во вкладке «Дополнительный контент» в настройках;

две новые куртки для Ви: многослойная куртка дельтовщика и люминесцентная панковская. Они будут доступны в тайнике после прохождения одного из первых квестов «Первое правило «Посмертия» и сообщения от Виктора. Изначально эти вещи обладают характеристиками «Редкое/культовое», но их можно дополнительно улучшить;

автомобиль Арчер Кварц «Бандит». Достанется в награду и появится в списке покупок после завершения квеста «На перепутье». Вам напишут Дакота или Бестия. Авторы предупредили, что по окончании задания предстоит подождать несколько дней.

Игроки негативно отреагировали на эти дополнения. Дескать, для них этого оказалось мало. Под официальным твитом с анонсом изменений сообщество разделилось на два лагеря. Одни критикуют разработчиков за неполноценность DLC, а другие, наоборот, защищают их. Пользователи призывают не обижать авторов и ценить то, что они до сих пор совершенствуют Cyberpunk 2077.

Незаметные улучшения, которых нет в патчноуте

Разработчики, видимо, сами поняли, что список изменений получился очень большим, поэтому часть правок осталась без их внимания. Однако на них обратили внимание сами игроки. Они поделились многочисленными наблюдениями на Reddit и в социальных сетях. В Cyberpunk 2077, например, исправили баг с подарком Джуди для Ви и улучшили поведение NPC-водителей.

В игре есть катана в стиле «Ведьмака». После патча на ней появились руны, которые светятся в темноте. Пользователи отметили, что теперь это самое стильное оружие в игре.

В RPG появился оптический камуфляж! С его помощью можно временно стать невидимым на 15 секунд и резать противников катаной. Маскировка продаётся у рипердока в локации Rancha Coronado East.

Подарок Джуди после миссии Pyramid Song теперь отражается корректно — как оказалось, это картина. Девушка и раньше дарила его, но его не было видно из-за бага. Она висит в квартире Ви на стене слева от кровати.

В квартире Джуди появилось снаряжение MaxTac, его можно найти в одном из ящиков. Во время прохождения Pyramid Song она рассказывает о нём, однако этот диалог могли услышать только женские персонажи. Ну и да, его можно забрать себе.

Поведение водителей значительно улучшилось и стало более логичным. Раньше они просто останавливались перед Ви и молча ждали, пока он уйдёт с дороги. После патча 1.3 NPC начали объезжать главного героя.

Появилась возможность крафтить легендарные модификации для одежды.

Цена продажи дорогого мусора снизилась до 150 евродолларов за штуку. Раньше было 750 за штуку.

Внешний вид Барри (это сосед Ви с нижнего этажа) изменился и стал более выразительным. Об этом в патчноуте указали. Ниже — новый образ.

Игроки также сообщили и о других незаметных нововведениях. По их наблюдениям, в игре чуть-чуть ухудшились отражения и рейтрейсинг, а NPC стали вести себя более естественно и обучились дополнительным фразам и действиям. Теперь они больше отличаются друг от друга.

Ключевые улучшения игрового процесса

CD Projekt RED продолжает улучшать геймплей Cyberpunk 2077 через патчи. В обновлении 1.3 очень много изменений направлено на устранение багов и всякие полезные мелочи, которые сделают пребывание в Найт-Сити удобнее и практичнее.

Мини-карта теперь масштабируется, если Ви садится в транспортное средство.

Количество слотов автосохранения и быстрого сохранения увеличено до 20 и 10 соответственно.

Потраченные очки способностей теперь можно обнулить прямо в меню прокачки за небольшую сумму.

Фиксеры будут реже доставать Ви предложениями купить новую тачку.

В рюкзаке можно отсортировать предметы для заданий. После завершения миссии квестовый предмет разрешили продать или выбросить.

Можно покрутить модель Ви в меню снаряжения. Чтобы лучше рассмотреть, как на нём сидит новый прикид.

Импланты теперь можно сравнивать, а если их не получается установить по определённым причинам, то появится соответствующее уведомление.

Котик Ви по имени Нибблс теперь будет спать в разных местах.

Исправлены ошибки в анимации и звуке.

Главные изменения баланса

Баланс — одна из головных болей Cyberpunk 2077. На старте RPG он практически отсутствовал, поскольку был плохо настроен. Стелс был совсем необязательным, потому что противники практически в упор не видели Ви, а при перестрелках нужно было просто взять ствол побольше. В 1.3 многие эти косяки исправили.

На высоком уровне сложности противники будут быстрее замечать Ви. На лёгком и среднем — медленнее.

Если враги обнаружат Ви на высоком уровне сложности, то будут активнее выискивать его.

Многочисленные правки полиции: копы не гонятся за Ви после завершения быстрых игровых событий и выдают ордеры за применение нелетального оружия.

Улучшен баланс скрипта «Заражение».

Система создания предметов переработана. Они становятся более качественными при каждом новом крафте.

Требования к уровню персонажа повышаются с каждым повышением уровня предмета.

Множество корректировок для крафта оружия, деталей и прочего.

Помимо всех этих улучшений, CD Projekt RED устранила множество багов в разных квестах и в целом в игровом процессе Cyberpunk 2077. Всё расписывать не будем, ибо это очень долго — всего разработчики исправили недочёты в свыше чем 50 квестах. Ещё столько же фиксов появилось в дополнительных заданиях и заказах.