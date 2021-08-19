10 самых главных шутеров десятилетия

Сегодняшние шутеры уже давно стали не просто «стрелялками», а серьёзным увлечением. В них есть место и дисциплинам из мирового киберспорта в CS:GO, и впечатляющим вселенным из Destiny или Overwatch, и даже круто поставленным историям из Far Cry и BioShock. Мы вспомнили самые выдающиеся, интересные, да и попросту главные шутеры последних десяти лет. Именно они определили развитие старейшего игрового жанра, и именно в них мы продолжаем зависать даже спустя годы.
Посмотрите видео с рассказом о самых важных шутерах поколения. Смотрите со звуком!
Шутеры позволяют отдыхать в разной атмосфере. Размотать всех зловещих демонов из DOOM Eternal или возглавить штурмовой отряд в Rainbow Six Siege. Оценить все ультимативные скиллы персонажей Overwatch или подружиться с харизматичным роботом из Titanfall 2. Сбежать подальше от Вааса и его неспокойного острова в Far Cry 3 или проехать половину России вместе с верной командой из Metro Exodus. Одержать победу в очередной драматической катке из CS:GO или раскидать всех противников в Bulletstorm. Ну и, наконец, выбить главные экзотики сезона из Destiny 2 и побороться за судьбу Элизабет в BioShock Infinite. Таким нам запомнилось это крутое десятилетие в жанре шутеров!
Расскажите в комментариях, а вы согласны с нашим выбором?
- 19 августа 2021
-
12:39
-
11:36
-
11:15
-
11:02
-
03:43
-
03:19
-
03:09
-
02:46
-
02:31
-
02:20
-
02:10
-
02:01
- 18 августа 2021
-
21:34
-
19:09
-
18:25
-
16:21
-
15:05
-
14:07
-
13:38
-
13:07
-
12:36
-
11:18
- 17 августа 2021
-
21:11
-
19:25
-
18:45
-
18:25
-
18:07
-
16:47
-
16:45
-
15:41
-
14:54
-
14:28
-
13:13
-
12:18
-
12:17