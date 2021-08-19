10 самых главных шутеров десятилетия

Сегодняшние шутеры уже давно стали не просто «стрелялками», а серьёзным увлечением. В них есть место и дисциплинам из мирового киберспорта в CS:GO, и впечатляющим вселенным из Destiny или Overwatch, и даже круто поставленным историям из Far Cry и BioShock. Мы вспомнили самые выдающиеся, интересные, да и попросту главные шутеры последних десяти лет. Именно они определили развитие старейшего игрового жанра, и именно в них мы продолжаем зависать даже спустя годы.

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Шутеры позволяют отдыхать в разной атмосфере. Размотать всех зловещих демонов из DOOM Eternal или возглавить штурмовой отряд в Rainbow Six Siege. Оценить все ультимативные скиллы персонажей Overwatch или подружиться с харизматичным роботом из Titanfall 2. Сбежать подальше от Вааса и его неспокойного острова в Far Cry 3 или проехать половину России вместе с верной командой из Metro Exodus. Одержать победу в очередной драматической катке из CS:GO или раскидать всех противников в Bulletstorm. Ну и, наконец, выбить главные экзотики сезона из Destiny 2 и побороться за судьбу Элизабет в BioShock Infinite. Таким нам запомнилось это крутое десятилетие в жанре шутеров!

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