Почему люди кайфуют от симуляторов работы, приходя домой с работы?

Может, просто спасём мир? Победить главного злодея или стать доблестным рыцарем, сразить огнедышащего дракона и накачаться адреналином от новой Call of Duty? Нет, сегодня про другое! В видеоиграх тоже есть профессии за кадром: одни ездят на автомобилях из Forza Horizon, а другим интереснее ремонтировать такие же тачки в Car Mechanic Simulator. Первым нравятся напряжённые баталии в World of Tanks, а вторые сутками напролёт крутят гайки в Tank Mechanic Simulator. Почему эти игры пользуются большим спросом, и не лучше бы потратить драгоценное свободное время на что-то более крутое?
Посмотрите видео о том, как работают симуляторы и стоит ли в них играть. Включите звук!
Стать хирургом и вылечить всех больных в Surgeon Simulator. Поработать дровосеком, машинистом, пожарным, уборщиком, футбольным менеджером, тренером или даже судьёй, — сегодня есть сотни симуляторов. Они бывают сложными, максимально подробными и серьёзными, могут дать новые знания любому игроку. А бывают гротескные и нарочито абсурдные. Познайте тонкости новой профессии и воплотите свои детские мечты о работе всей жизни или просто весело проведите время в очередном Job Simulator или Cooking Simulator VR!
В них можно проехать половину России в «Дальнобойщиках», выковать зачарованный меч в Fantasy Blacksmith или зацензурить прямой эфир в Not For Broadcast. Наконец, стать космонавтом и улететь на орбиту на сделанной своими же руками ракете из Spaceflight Simulator. Выберите свою новую виртуальную «работу» и отдохните от настоящей, проведя время с толком по ту сторону монитора.
Поделитесь с нами в комментариях, а в какие симуляторы играете вы сами?
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