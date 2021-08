Виталина Бацарашкина — о том, как игры помогают выигрывать медали, «Ведьмаке» и новой GTA

Первую золотую медаль на Олимпийских играх в Токио завоевала именно Виталина Бацарашкина в стрельбе (из пневматического пистолета с 10 м). Позже спортсменка ещё и ворвалась в массовую культуру, когда выяснилось, что у неё есть медальон школы Кота из «Ведьмака». Мы поговорили с Виталиной о секретах контроля (не только же медальон помогает!) и любимых сюжетах в играх.

Атмосфера в Токио и «белый шум»

— Многие спортсмены рассказывали, что с точки зрения организации и атмосферы эти Олимпийские игры были самыми трудными. Какие ощущения были у вас? И стоило ли проводить турнир в пандемию?

— Это не спортсменам решать. Я не могу ответить на этот вопрос. Но японцы сделали все возможное чтобы обезопасить спортсменов, волонтеров, судей и вообще весь персонал. Думаю, что нигде, кроме Японии, не смогли бы провести эти Олимпийские игры. Японцы — молодцы! У меня негативных ощущений не осталось. Может, не всё гладко прошло, но негатива точно не было.

— Вы рассказывали, даже не было ощущения, что это Олимпиада. Это из-за отсутствия болельщиков и шума большого соревнования?

— Болельщики были — это всё те же люди, что и всегда. Тренеры, спортсмены, специалисты. Так что тихо на Играх не было. А про ощущение, так это мое личное отношение: просто ещё один старт, такой же, как предыдущие, ничего особенного. Может, именно это ощущение и помогло мне так спокойно к этому подойти.

— На Играх в Рио у вас было серебро. Ехали в Токио с желанием «отыграться»?

— Я ехала в Токио выполнить свою работу. Сделать всё возможное. Какой-то определенной цели не было. Цель — хорошая работа. Поэтому старалась отгонять лишние мысли и не думать о чем-то, кроме работы.



— Какой у вас пульс во время финальных стрелковых серий?

— На финале не замеряла. Умные часы запрещены на рубеже. Но когда-то давно измеряли и оказалось, что на пульсе 130 я стреляю лучше, чем с пульсом 110.

Виталина Бацарашкина. Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Вы изучаете психологические книги, приёмы, чтобы развивать концентрацию и спокойствие?

— Ничего такого. Просто 12 лет стрельбы — и уже сам знаешь, что тебе нужно и какие техники подходят.

— А в обычной жизни позволяете себе эмоции?

— Обычно только положительные. А в каких-то стрессовых ситуациях стараюсь держать себя в руках.

— Пауза между выстрелами — о чём вы думаете?

— «Белый шум», — смеётся Виталина, — а вообще чем меньше мыслей, тем лучше. Вот стоишь и борешься с мыслями, чтобы их не думать. На самом деле, даже отдохнуть толком не успеваешь, всё так быстро происходит. Но это только на международных соревнованиях. На отечественных и на тренировках всё немного медленнее.



— «Белый шум» — это похоже на медитацию?

— Не так давно мы с психологом решили провести небольшое тестирование. Надели на меня энцефалограф, и я с ним стреляла на тренировке. Психолог показатели расшифровал и выяснилось, что мой мозг переходит в альфа-ритмы за 2-3 секунды до выстрела. Альфа-ритмы преобладают как раз в состоянии медитации.

— Болельщики, как правило, немного выдыхают, когда видят: «Ну всё, наша в тройке, точно с медалью». Вы отмечаете для себя этот момент?

— Когда я это в прошлый раз «отметила», то стала «бронзовой» на чемпионате Европы в Осиеке. А вообще всегда стараешься работать до конца и не расслабляться, иначе уже не собраться заново. Тем более за такой короткий срок.

Виталина Бацарашкина в Токио. Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

— Как на этих Играх было с разговорами о допинге?

— В нашем виде спорта таких ситуаций и разговоров нет. Мы тактичные и толерантные. Всегда друг друга поддерживаем. И неважно, из какой ты страны. Нужна помощь — поможем.

— Судя по телерейтингам, интерес к летней Олимпиаде падает. В США вообще худшие цифры за 33 года. Игры действительно менее интересны массовому болельщику или это миф?



— Не могу ответить на этот вопрос.

— Что думаете о включении «уличных» популярных видов вроде скейтбординга, серфинга?

— Главное, чтобы это не было в ущерб классическим олимпийским видам спорта. Чтобы не исключали классические олимпийские виды, например, такие как греко-римская борьба.

— Периодически появляются слухи, что в программу Олимпиады попадут дисциплины из киберспорта.

— Кажется, мир ещё к этому не готов, но в будущем — почему нет? Всё вокруг меняется постоянно, и прогресс не стоит на месте. Может, для принятия киберспорта в Олимпиаду и времени понадобится меньше.

Виталина Бацарашкина на награждении в Токио. Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Крутость «Ведьмака» и игра с самым сильным сюжетом

— В интервью изданию CQ вы рассказывали, что в Токио проходили «Ведьмака». В какой раз?

— Раз в четвёртый уже. У меня почти всегда с собой PS4 Pro и мини-проектор. Так что с организацией проблем нет

— Многие спортсмены на сборах играют в FIFA, NHL, UFC и другие спортивные игры друг с другом. В Токио не было таких «турниров»?

— Не до этого было. Я играла только в самом начале, когда ещё было время. Когда начались старты, уже ни мне, ни кому-нибудь ещё из спортсменов не до игр было.

— Как началось ваше знакомство с вселенной «Ведьмака»?

— Сначала была игра. После неё я поняла, что хочу прочитать весь цикл о ведьмаке, что и сделала.

— Представим, что вам нужно кому-нибудь порекомендовать «Ведьмака».

— Любишь сказки? Хочешь посмотреть на них с другой стороны? Welcome!

— Есть ощущение, что CD Projekt сейчас пытается старательно сделать «Ведьмака» своим лицом — из-за провала Cyberpunk 2077. Вам удалось поиграть в неё?

— Да, играла. Очень грустный финал, но история интересная. Я играла ещё в самом начале, когда её только выпустили. До всех обновлений. Пока что не дошли руки к ней вернуться.

— Вы рассказывали, что любите сюжетные игры. Назовите самый крутой сюжет?

— Horizon Zero Down в плане сюжета меня зацепила. В God of War 4 тоже сильный сюжет. Наверное, больше всех зацепила Valiant Hearts: The Great War. Я в неё как раз играла после прочтения одной из книг Эрнеста Хемингуэя — «Прощай, оружие». Очень сильно! Естественно, на такие сюжеты нужно тратить больше времени. Не включишь фоном, как сериал, например.

Трейлер игры Valiant Hearts: The Great War — канал Ubisoft.

— Какие три сериала из недавних вы смотрели «не фоном»?

— «Неуязвимый», «Рик и Морти» и «Локи». Все по мере выхода серий.

— Сколько вы поставили по 10-балльной шкале сериалу «Ведьмак»?

— Я смотрела давно, когда он только выходил, и пока что не пересматривала. Визуал хорош, но отступления от книг присутствуют. Особенно когда только закончил читать главу, по мотивам которой снята серия. Надеюсь, создатели сериала будут повышать планку.

— Генри Кавилл — идеальный герой или есть кандидат лучше?

— Ещё когда только говорили, что будут снимать сериал был «кандидат» от фанатов — Мадс Миккельсен. Почему бы и нет. Хотя Генри Кавилл тоже справился на «отлично».

Генри Кавилл в сериале «Ведьмак». Фото: Netflix

Актёр Мадс Миккельсен. Фото: Disney

Как игры помогают тренироваться и что «пропагандируют»

— Кавилл любит играть на ПК и даже показывал, как сам собрал комп. На чём играете вы?

— На PlayStation.

— Не обойтись без глупого, возможно, вопроса: помогают ли вам ваши скиллы в стрельбе играть в шутеры?

— Никоим образом, — смеётся Виталина.

— То есть работает наоборот? Психолог советовал вам с помощью шутеров тренировать реакцию.



— Скорее, не шутеры, а вообще игры. Ведь во многих играх есть моменты, когда нужно быстро соображать и быстро принимать решения. Или делать разные комбинации движений для достижения результата. Это развивает скорость реакции и концентрацию внимания, которые тоже важны.

— Среди ваших любимых игр — разные части GTA. Периодически у кого-нибудь возникает мнение (причём в разных странах), что GTA — это зло и пропаганда насилия. Что вы думаете об этом и вообще о тезисе «игры пропагандируют насилие»?

— Есть много других игр, которые пропагандируют семейные ценности и дружбу. Почему о них никто никогда не вспоминает? Думаю, если родители воспитают из ребёнка ответственного гражданина, у которого даже в мыслях нет, к примеру, издеваться над животными, то ни одна видеоигра его не переубедит. Всё дело в воспитании.

— Если бы вы могли выбрать город для GTA 6, какой назвали бы?



— Хочется, чтобы сюжет был снова на высоте. А где и когда будут разворачиваться события, роли не играет.



— Но есть слухи, что главным героем новой GTA будет девушка.



— Нужен баланс. В GTA V было аж три главных героя, хотя правильнее сказать персонажа, за которых можно поиграть. Сейчас в играх уже много сильных женских персонажей — не только второстепенных, но и главных.