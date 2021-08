10 самых ожидаемых игр осени 2021 года

2021 год получается не таким богатым на игровые релизы, и в этом прежде всего виновата пандемия. Думаю, что все уже успели соскучиться по настоящим большим блокбастерам? Так вот, переживать вам явно не стоит: несмотря на то что многие игры были перенесены на 2022-й, вам будет во что поиграть этой осенью. Независимо от того, предпочитаете ли вы играть в игры на консолях или ПК, вы обязательно сможете найти то, что будет радовать вас до конца года. Собрали все самые мощные и сильные игры, которые увидят свет после довольно пустого лета.

Deathloop

Жанр: action-adventure

action-adventure Дата выхода: 14 сентября 2021 года

14 сентября 2021 года Платформы: ПК / PS5 (временный эксклюзив)

Открывает топ шутер от авторов Dishonored. Что может быть хуже, чем застрять во временной петле на острове, жителям которого приходится бесконечно переживать один и тот же день? В роли наёмного убийцы Кольта вам предстоит разорвать временную петлю, а для этого нужно убить восемь провидцев, ответственных за её создание. С одной стороны, всё просто. Вас высаживают в разных уголках карты и ставят задачу — добраться до целей и уничтожить их разными способами. И тут вступает в дело второй игрок — Джулианна, обладающая своим набором уникальных способностей. Если вы будете охотиться за провидцами, то она будет охотиться за вами. А отыгрывать её роль сможет как искусственный интеллект, так и другие пользователи.

Kena: Bridge of Spirits

Жанр: action-adventure

action-adventure Дата выхода: 21 сентября 2021 года

21 сентября 2021 года Платформы: ПК / PS4 / PS5

Пандемия повлияла на многие долгострои, и Kena: Bridge of Spirits — не исключение. Фэнтезийный приключенческий экшен должны были выпустить ещё до конца 2020 года, но из-за последствий коронавируса релиз игры состоится лишь в сентябре. Нам предстоит примерить на себя роль юной вожатой Кены и отправиться на поиски священного горного святилища в заброшенную деревню, которая населена духами. Над игрой не работает большая команда и у неё нет большого бюджета, но она понравилась Sony. Остались в восторге и игроки, нахваливающие дизайн и визуал будущего тайтла. Главное, чтобы геймплей теперь не подкачал.

Far Cry 6

Жанр: шутер от первого лица

шутер от первого лица Дата выхода: 7 октября 2021 года

7 октября 2021 года Платформы: ПК / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series

Релиз Far Cry 6 переносили аж три раза. Сначала игра должна была появиться в феврале этого года, потом в апреле, а после — в мае. Думаю, что до четвёртой задержки дело не дойдёт. Да и какой в этом смысл? Этого времени должно было хватить, чтобы как следует отшлифовать и доработать игровой мир. А его масштабы действительно впечатляют.

По заверению авторов, в Far Cry 6 будет самая большая карта в истории серии и самый большой выбор оружия. «Нам важно было наполнить этот мир контентом, чтобы он не ощущался пустым и бессмысленным. Так что разные виды деятельности, миссии и мини-игры — всё это будет присутствовать в игре. Например, в партизанских лагерях можно будет сыграть в домино», — говорят разработчики. Ещё в Far Cry 6 завезут 49 видов огнестрельного оружия, которое можно будет настраивать и собирать как душе угодно. Ставить прицелы, глушители, превращать одно оружие в другое, собирать из газонокосилки пулемёт или создавать совсем безумные экземпляры. Например, макаренамёт, стреляющий во врагов CD-дисками под легендарный трек Macarena. Главное, чтобы шестая часть не оказалась кубинской копией Far Cry 4 и Far Cry 5.

Battlefield 2042

Жанр: шутер от первого лица

шутер от первого лица Дата выхода: 22 октября 2021 года

22 октября 2021 года Платформы: ПК / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series

С момента выхода Battlefield 5 прошло два с половиной года. Не знаю как вы, но я уже успел соскучиться по новым грандиозным онлайн-баталиям, взрывам и разрушениям. И хотя в Battlefield 2042 не будет полноценной сюжетной кампании, вы вряд ли огорчитесь. Потому что в новой «батле» будет столько контента, что на прохождение кампании у вас бы попросту не хватило времени.

Во-первых, теперь на одной карте смогут сойтись 128 игроков одновременно. А чтобы прибавить сражениям реалистичности, авторы прикрутили динамично изменяющиеся погодные условия. В ходе матча часть карты сможет скрыть неожиданно нагрянувшая песчаная буря или внезапный торнадо.

На релизе будет доступно семь карт. Только представьте, размер самой большой карты в Battlefield 2042 будет составлять 5.9 квадратных километров. Это сопоставимо с размерами Vikendi из PUBG. А ещё каждое оружие можно будет модифицировать прямо посреди боя, как в Crysis. Например, сменить длинный ствол на короткий, установить коллиматорный прицел или изменить тип боеприпасов — за считаные секунды.



А если вам нравились старые карты из прошлых частей, то вы сможете побегать на них уже в Battlefield 2042 в отдельном режиме под названием «Портал». И не просто побегать, а ещё и самостоятельно настроить антураж и условия битвы. Я бы назвал это песочницей. Хочешь, чтобы на одном поле сошлись танки и самолёты Второй мировой и пехоты будущего? Пожалуйста!



О Battlefield 2042 можно говорить бесконечно. Это ещё я о режиме Hazard Zone умолчал, в котором будут сочетаться элементы Escape from Tarkov и Hunt: Showdown. А если этого контента вам будет недостаточно, то авторы пообещали поддерживать свой проект на протяжении нескольких лет. Он будет появляться сезонами, по три месяца на каждый.

Call of Duty: Vanguard

Жанр: шутер от первого лица

шутер от первого лица Дата выхода: 5 ноября 2021 года

5 ноября 2021 года Платформы: ПК / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series

Если Battlefield уходит в сеттинг недалёкого будущего, то её бессменный соперник серии в лице Call of Duty, наоборот, возвращается в мир Второй мировой. В игре будет полноценная сюжетная кампания, и это большой плюс, учитывая, что в Battlefield 2042 её не будет совсем. Игроки смогут поучаствовать в полномасштабных военных действиях, которые развернутся в Северной Африке, на Восточном и Западном фронтах, а также в Тихом океане. Геймерам предстоит примерить на себя роль девушки-снайпера из СССР Полины Петровой, лейтенанта Лукаса Риггса, британского сержанта Артура Кингсли и капитана Уэйда Джексона. У каждого из этих персонажей есть реальный прототип и уникальные способности.

Многие игроки жалуются на конвейерность и самоповторы. Что, мол, в этой серии глобально ничего не менялось уже давно. Но если посмотреть на продажи последних частей, то я бы не принимал всерьёз эти разговоры. В конце концов, динамичных онлайн-шутеров в данном сеттинге не так много, чтобы становиться занудой.

Forza Horizon 5

Жанр: гоночный симулятор

гоночный симулятор Дата выхода: 9 ноября 2021 года

9 ноября 2021 года Платформы: ПК / Xbox One / Xbox Series

Жанр гоночных симуляторов находится в состоянии небольшой стагнации. Если и появляются хорошие игры, то, как правило, это продолжения уже зарекомендовавших себя серий. Forza Horizon — одна из них, и в ноябре нас ждёт новое приключение. В этот раз мы будем колесить по мексиканским городам, пустыням, джунглям, пляжам и каньонам. Даже сможем прокатиться вдоль вулканов и ощутить на своём корпусе пыльные бури и тропические штормы. Если вы считали мир Forza Horizon 4 огромным, то карта Мексики будет ещё больше. В два раза, если быть точным.



Если в четвёртой части шёл дождь, то он шёл не в одном месте, а по всей стране. В пятой части всё будет иначе. Если на вершине вулкана начался снег, то на побережье в это время может быть жарко. В остальном это будет всё та же Forza с прекрасной детализацией мира и потрясающей прорисовкой машин. Можно будет настраивать буквально всё — собственные режимы и автомобили, а также создавать водителей с протезами ног. И всё это великолепие будет приправлено сотней величайших автомобилей — от Chevrolet Camaro до Porsche 911 Carrera S.

Dying Light 2

Жанр: survival horror / экшен-RPG

survival horror / экшен-RPG Дата выхода: 7 декабря 2021 года

7 декабря 2021 года Платформы: ПК / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series

Dying Light 2 была анонсирована ещё в июне 2018 года, но датой выхода обзавелась лишь недавно. Известно, что игра выйдет 7 декабря, а действие второй части развернётся спустя 20 лет после оригинала. Это зубодробительный зомби-экшен с разветвлённым повествованием, крутым паркуром и утончённой боёвкой. Как и прежде, нас ожидают столкновения как с живыми людьми, так и с отвратительными зомби. Количество анимаций прыжков и кувырков увеличится вдвое, будет много заданий и различных активностей. Никакой романтики и спокойного геймплея — Dying Light 2 явно не про это. И да, будьте готовы к отрубленным конечностям и непомерной жестокости.

Halo Infinite

Жанр: шутер от первого лица

шутер от первого лица Дата выхода: 4-й квартал 2021 года

4-й квартал 2021 года Платформы: ПК / Xbox One / Xbox Series

Ещё одна веская причина присмотреться к Xbox Series X/S, если мощного компьютера под рукой нет. Изначально игра должна была выйти ещё осенью 2020 года одновременно с запуском новых консолей Xbox, но кое-что пошло не так. Причиной переноса стала неопределённость, произошедшая внутри Microsoft. Маркетинг бежал впереди паровоза, в то время как программисты просили не торопиться с выпуском новых материалов.

Да и игроки явно остались не в восторге от показанного трейлера на Xbox Games Showcase. Всех без исключения волновало только одно — графика, которая не выдерживала никакой критики. Вышедшие уже после этого ролики показали, что проблема была временной и с картинкой сейчас всё в порядке. А мы с нетерпением ждём, когда можно будет зарубиться в бодрый мультиплеер, который, если что, будет условно-бесплатным. Вероятно, это можно будет сделать уже в предпраздничный новогодний сезон. Игра будет доступна всем подписчикам Xbox Game Pass.

Horizon Forbidden West

Жанр: экшен-RPG в открытом мире

экшен-RPG в открытом мире Дата выхода: ноябрь-декабрь 2021 года

ноябрь-декабрь 2021 года Платформы: PS4 / PS5

То, что на PS5 не хватает настоящих некстгеновских эксклюзивов, — факт. Да, это временное явление, но всё же. С момента выхода новой консоли прошло девять месяцев. Мы уже вдоль и поперёк изучили нового Рэтчета, Returnal и Demon's Souls. Хочется действительно чего-то бомбического. Например, продолжения Horizon. В начале лета разработчики заявили, что экшен выйдет до конца этого года, как раз к праздничным каникулам. Но уже в конце июля мы засомневались в этом. Несколько авторитетных инсайдеров рассказали о статусе проекта и поделились инсайдом, что Horizon Forbidden West перенесли на начало 2022 года. Официального подтверждения этой информации нет, но раз пошли такие разговоры, то я бы не исключал такого исхода события.



Если вы пропустили майскую State of Play с демонстрацией геймплея Horizon Forbidden West, то советую выделить 20 минут на просмотр этого видео, чтобы точно офигеть от уровня постановки и детализации окружающего мира.

Atomic Heart

Жанр: шутер от первого лица с элементами ролевой игры

шутер от первого лица с элементами ролевой игры Дата выхода: до конца 2021 года

до конца 2021 года Платформы: ПК / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series

А вот данный проект интересен не только своим сходством с BioShock. Учитывая, что Atomic Heart разрабатывается российской студией, наша индустрия может получить тайтл уровня «Сталкера» со своим узнаваемым стилем и концепцией. А может упасть в грязь лицом, и тогда никто не удивится. Ведь в России не умеют делать игры, ага.



Если без шуток, Atomic Heart — чуть ли не единственная надежда всего российского игростроя. Игра зацепила меня крутой атмосферой коммунизма и империализма, безумным геймплеем, крутыми локациями и дизайном. А то, что в Atomic Heart узнаётся стиль BioShock и Prey — думаю, это совсем не страшно. Главное теперь — оправдать свои амбиции и заранее выданные авансы.

Естественно, это далеко не все игры, на которые стоит обратить внимание. Помимо них, вкратце обозначим проекты, которые также могут вас зацепить.