Топ-5 мистических игр с временными петлями в сюжете

Куда нажать, чтобы выйти? Загадочные истории о главных героях Silent Hill и The Legend of Zelda, которые попали во временную петлю.

«Вчерашний день не воротишь», — гласит народная пословица. Да и в реальной жизни мы не можем остановить или отмотать время назад. Именно поэтому путешествия во времени — это одна из излюбленных тем писателей-фантастов. В художественных произведениях время не только мотают вперёд и назад, но ещё и зацикливают в одном отрезке, заставляя героя раз за разом проживать одни и те же события.

Позже эта идея приглянулась режиссёрам и перекочевала в киноиндустрию. Феномен временной петли лёг в основу многих блокбастеров: «Грань будущего», «Исходный код», «Треугольник» и культового «Дня сурка». А дальше подтянулась и игровая индустрия: например, в этом августе мы поиграем в интерактивный триллер Twelve Minutes, а потому обсудим новинку и вспомним другие великолепные игры, в сюжете которых есть интригующий феномен временной петли.

Посмотрите видео с пятью играми про временные петли. Включите звук!

Бесстрашный и отважный Линк из The Legend of Zelda спасает мир за 72 минуты. Писатель по имени Алан Уэйк и борьба со злобным двойником. Муж и жена из Twelve Minutes, которые вынуждены переживать события 12 драматических минут. Беспокойный герой Генри из Silent Hill 4: The Room и прототип Нормана Ридуса из P.T. от Хидео Кодзимы и Гильермо дель Торо. Эти персонажи так или иначе, но связаны с временными петлями. И это явление само по себе подкупает заочно, а если обрамлено хорошим графическим решением и в основе его лежит нетривиальная идея, то такое — не побоимся этого слова — произведение искусства просто обречено на успех.

А какие игры с временной аномалией вспомнили вы, пока смотрели это видео?