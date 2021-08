От S.T.A.L.K.E.R. до Left 4 Dead: откуда в играх взялись зомби

Зомби стали прочной частью массовой культуры. Тему оживших мертвецов эксплуатировали сотни книг, фильмов, треков и особенно игр. За эти долгие годы образ нежити претерпел значительные изменения. На смену классическим медлительным и тупым едокам мозгов пришли стремительные хищники с зачатками разума. Разработчикам и сценаристам очень полюбились эти создания.

Они встречаются почти во всех жанрах, от хорроров и квестов до выживалок. За долгие годы было придумано множество разновидностей этих существ, с разными предысторией и ролью в повествовании.

Откуда вообще взялись зомби?

Dying Light

Различные аналоги таких созданий встречаются в мифах разных народов. Знакомое всем понятие «зомби» прочно ассоциируется с культом вуду, распространённым на островах Карибского бассейна. Долгое время ходячие трупы так и оставались локальным верованием. Но вышедшие в первой половине XX века несколько романов и фильм «Белый зомби» с Белой Лугоши фактически впустили мертвяков в массовую культуру. Окончательно в сознании людей образ медлительных и глупых пожирателей плоти закрепился с выходом «Ночи живых мертвецов» Джорджа Ромеро. С годами этот тип неразумной нежити всё больше абстрагировался от гаитянского прошлого, отображая актуальные проблемы общества и времени.

Дебют зомби в видеоиграх состоялся в 1984 году. Тогда на компьютерах ZX Spectrum вышла Zombie Zombie. Однако в квадратных пикселях, преследующих главного героя, сложно распознать ходячие трупы. Местные враги не пугали, да и цели таковой не было: здесь они выступали в качестве ограничителя времени, вынуждая игрока постоянно двигаться по уровням. Вся игра сводилась к беготне по лабиринтам, управлению вертолетом и попыткам сбросить мертвяков с высоты.

Ремейк Zombi

Два года спустя дебютную игру представила Ubisoft. Будущие создатели Assassin's Creed начали с проекта Zombi, который выделялся новаторским на тот момент сочетанием жанра приключенческого боевика и интерфейса с иконками. По канонам жанра игрок оказывался запертым в огромном торговом центре с ожившей ордой. Игру хорошо встретили критики и игроки, а разработчики поняли, что зомби – это всерьёз и надолго. Став крупной корпорацией, французы не забыли свои корни, и перезапустили свой первый проект в 2012 году специально для консоли Wii U. В ZombiU предстояло выживать в заражённом Лондоне, в чём активно помогали возможности контролёров.

В 1989 году Capcom выпустила Sweet Home. Игра создана по мотивам фильма ужасов «Милый дом». Это была классическая JRPG, где каждый герой обладал особыми навыками и предметами. Для решения многих головоломок требовалось комбинировать умения нескольких персонажей. Хоть сюжет и концентрировался на мистике с призраками, нашлось место и для оживших мертвецов, коими выступали бывшие жильцы особняка. Тайтл не снискал мировой популярности, но оказал большое влияние на прочие проекты компании.

Sweet Home

К этому моменту у зомби сложился устойчивый набор черт, переходивших из игры в игру. Они медленные, живучие, глупые, постоянно преследуют игрока и издают невнятные звуки. Однако уже к середине 90-х стало понятно, что концепт классических любителей мозгов выдохся и нуждается в переработке. Ту же Corpse Killer от провала не спасло даже использование технологии захвата движений, где нежить изображали живые актёры.

В результате разработчики стали больше экспериментировать с любителями мозгов. Постепенно менялись паттерны поведения, особенности движений, роль в сюжете. В них начали видеть не только безликих противников отправленных на убой геймерам, но и полноценных персонажей, со своим характером и историей. Тёплый прием платформера Horror Zombies from the Crypt показал, что ожившие мертвецы органично смотрятся не только в хоррорах и выживалках. В Zombies Ate My Neighbors мертвяков подали с юмором, полностью убрав фактор страха. Сложно было ожидать иного от пародийного проекта, который высмеивает популярные штампы из фильмов про зомби.

А затем грянула Resident Evil, с корпорацией «Амбрелла», вирусами и всё теми же мертвецами. Создателям удалось переработать знакомые черты так, что они пугали даже опытных игроков. На долгое время именно Capcom стала законодателем моды в изображении врагов такого типа.

Как можно стать зомби?

Драугр из Skyrim

Самый известный способ для воскрешения умерших – мистический. При помощи магии или волшебного артефакта трупы превращаются в неразумных существ, движимых животными инстинктами. В серии The Elder Scrolls некромантия – дело обыденное, потому образ местной нежити списан с классического фэнтези. В Skyrim обитают драугры, особый вид ходячих, вдохновлённый скандинавской мифологией. В DLC для Sleeping Dogs под названием Nightmare in North Point в жителей Гонконга вселились духи с потустороннего мира, превратив в послушных марионеток. В Dragon Age есть «ожившие трупы» – мертвецы, в чьё тело вселились демоны.

Другой способ, часто встречающийся в играх, это удачные или неудачные научные эксперименты. Толпы врагов в Dead Rising стали результатом опытов по повышению производительности крупного скота. В ходе испытаний случайно мутировали осы, а затем от них уже и прочие живые организмы. В оригинальной Wolfenstein среди противников были неживые стражники. Сумасбродный ученый не только возродил погибших солдат, но и всячески их «модернизировал». Например, встроил пушку в грудь. В Killing Floor зомби – результат неудачных опытов по созданию клонов. В серии S.T.A.L.K.E.R. неудачливые охотники за артефактами превращались в зомби после попадания под «Выжигатель мозгов» или встречи с мутантом-контролёром.

Killing Floor 2

Ещё один популярный метод воскрешения погибших людей – воздействие различных вирусов. Попытки учёных создать биологическое оружие часто заканчиваются весьма печально. Многочисленные штаммы Т-вируса из Resident Evil оказывали фатальное воздействие на живые ткани. В Dying Light вспышка неизвестного вируса в городе Харран превратила большую часть жителей в голодных зомби. Мутировавшая инфекция испортила многим отдых в Dead Island. А в 7 Days to Die из-за неизвестного микроорганизма люди трансформировались в кровожадных монстров.

Другая разновидность ходячих мертвецов представляет собой симбиоз людей и паразитических существ. Одно из первых удачных воплощений этой идеи встретилось в проекте D-2, где человеческое тело контролировали неизвестные растения. В серии Half-Life хедкрабы брали контроль над нервной системой жертвы, превращая людей в ходячие кормушки. По сюжету The Last of Us, мутировавший гриб кордицепс вызывал необратимые изменения: несчастный терял разум и превращался зомби. Гриб, кстати, действительно существует и действует почти схожим образом. Но, к счастью, на насекомых. В четвёртой части Resident Evil разработчики представили новых противников – инфицированных паразитом. Бывшие фермеры под контролем Ла-Плагас достаточно подвижны, умны и способны координировать свои действия.

Не просто мясо для пуль

Days Gone

Что касается роли в игре, то здесь всё делится на две категории: пушечное мясо и значимые персонажи. В первом случае мертвяки выступают безликими противниками, призванными постоянно напрягать геймеров. Особенно популярна концепция «один против толпы», где главному герою противопоставляется орда из этих существ. Одними из первых подобное провернули в рельсовом шутере The House of the Dead. Разработчики Days Gone и World War Z довели идею до совершенства: местная толпа фриков и зомби превращается в настоящую лавину из гниющей плоти, стремящуюся разорвать всё живое на пути.

В целом различные итерации этого встречаются в бесчисленном количестве игр, от Left 4 Dead до Lollipop Chainsaw, The Walking Dead: The Game до Plants vs Zombies. Некоторые крупные тайтлы даже стали добавлять зомби-режим, где игрокам предлагается отражать наступление нежити. Наиболее известные примеры: Call of Duty и Red Dead Redemption.

Left 4 Dead 2

А вот проработанные персонажи-зомби в видеоиграх, играющие важную роль для сюжета, встречаются редко. Первой вспоминается старенькая Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse, где мы играли за ожившего мертвеца Стаббса. Убитый ещё во времена Великой Депрессии, главный герой скрашивает поиски возлюбленной кровавой местью жителям Панчбоула.

Главный антагонист серии квестов Monkey Island ЛеЧак тоже подходит под эту категорию. Во второй части его верный помощник проводит обряд, возвращая злодея с того света. Игра считается первой, где зомби представили не как ещё один ходячий труп, а полноценным и интересным персонажем с собственным характером и историей.