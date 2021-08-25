Saints Row, трейлер Far Cry 6 и дата релиза Halo Infinite – главное с gamescom 2021 ONL

Собрали самые интересные трейлеры и все детали о представленных играх.

25 августа прошла церемония открытия gamescom 2021 под названием Oppening Night Live. На протяжении двух часов шоумен Джефф Кили показывал трейлеры новых игр, а их разработчики делились разной информацией. Мы собрали самые интересные трейлеры, которые были на мероприятии.

Новый трейлер King of Fighters XV

Игра выйдет 17 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

Геймплей Nine to Five

Это командный тактический шутер формата 3x3x3. Дата релиза неизвестна.

Дебютный трейлер ремейка Saints Row и тизер геймплея

Игра выйдет 25 февраля 2022 года на ПК и консолях. В игре будет новый город, персонажи и сеттинг. В центре сюжета окажутся четыре персонажа, которые объединились и решили создать свою преступную группировку. Для экшена придумали полностью новый город, заполненный преступниками. Авторы также показали небольшой тизер геймплея. В нём много взрывов, бреда и криков – всё как подобает серии Saints Row.

Обещают самый большой открытый мир в серии.

Банды города будут воевать между собой.

Персонажа и оружие разрешат подробно кастомизировать.

Заявлен большой арсенал разнообразного оружия с возможностью прокачивать его.

Средства передвижения: автомобили, мотоциклы, лодки, авиация всех мастей и даже ховербайк и ховерборд. И вингсьют, куда без него?

Dolmen

Это экшен в стиле Dark Souls в футуристическом сеттинге. Игра выйдет в 2022 году на ПК и консолях.

Marvel Mindnight Suns

Это тактическая RPG про супергероев Marvel. Первый геймплей покажут 1 сентября на презентации IGN. Игру разрабатывает студия Firaxis, известная франшизой XCOM. Выйдет в марте 2022 года на ПК и всех консолях, включая Nintendo Switch.

Игрок возьмёт под своё управление нового героя The Hunter («Охотник»). Его можно кастомизировать. В игре будет специальная база, в которой пользователь встретит героев Marvel и сможет подарить им подарки и завести дружбу. Для чего — неясно. Битвы будут пошаговыми, однако совсем не такими, как в XCOM. В тайтле нет перманентной смерти, а упор сделан на историю.

Геймплей сюжетной кампании Call of Duty: Vanguard

На демонстрации показали фрагмент из сюжета, главным героем которого стала Полина — один из ключевых персонажей шутера. В ролике девушка пробирается через дом, захваченный нацистами. Первого противника она убивает с помощью ножа, а затем находит дробовик с барабанным магазином и демонстрирует возможности местной системы разрушения.

Затем Полина находит снайперскую винтовку и расправляется с оккупантами, заняв выгодную позицию у окна. В ролике также показали стрельбу вслепую и механику прилипания к стенам, как в Modern Warfare 2019. В миссии присутствует большое количество стелс-эпизодов. Судя по всему, игрок сам волен выбирать — устранять противников тихо или сразу врываться с оружием наперевес. Во время очередного сражения один из немцев вырубает девушку, а затем показывают мирный эпизод, за час до начала сражения в Сталинграде. Впрочем, продлится он недолго.

Игра выйдет 5 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

Halo Infinite: дата релиза, системные требования, стилизованная консоль и цена на ПК

Шутер выйдет 8 декабря. Как и сообщалось, на релизе в игре будут доступны сюжетная кампания и мультиплеер. Кооператив, редактор карт и другие режимы появятся уже после.

Microsoft анонсировала вторую серию Xbox Wireless Elite Controller в уникальной расцветке. Оформление геймпада повторяет броню Мастера Чифа — он зелёный с явными вкраплениями железных склеек, а крестовина выкрашена в золотой цвет. А ещё показали стилизованную под Halo Infinite консоль Xbox Series X и геймпад в ещё одном стиле. Она поступит в продажу 15 ноября.

В Steam появились системные требования сюжетной кампании Halo Infinite. Шутер потребует 50 ГБ свободного места на жестком диске. ПК-версия шутера обойдётся в 2999 рублей.

Новый геймплей Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

Авторы битемапа показали пятого играбельного персонажа. Им стала репортёрша Эйприл О'Нил, которая всегда помогала черепашкам информацией о преступниках. Игра выйдет на ПК и Nintendo Switch, дата релиза неизвестна.

Бета-версия Riders Republic открылась для всех желающих

Спортивная MMO от Ubisoft теперь доступна всем желающим до 28 августа. Бету представили специальным трейлером. Игроки могут выбрать самые разные виды экстремального спорта и исследовать большой открытый мир, а также соревноваться с друзьями и другими пользователями.

Анонс UFL — новый бесплатный симулятор футбола

Игра выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. По утверждениям разработчиков, в симуляторе у игроков получится победить только «честными способами». Возможно, это плевок в сторону FIFA с её режимом Ultimate Team.

Геймплей LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Релиз запланирован на 2022 год. Тайтл разрабатывают для ПК и консолей.

Трейлер Outlast Trials

Игра разрабатывается с упором на кооператив. Это спин-офф оригинальной серии, а не полноценный сиквел. Релиз запланирован на 2022 год.

Трейлер DokeV

Это приключенческий MMO-экшен в открытом мире с красочной графикой и сражениями с монстрами. Игрокам предстоит не только биться с ними, но и ловить и приручать. В трейлере показаны битвы, исследование окружающего мира на скейтборде и планере. Игру разрабатывает студия Pearl Abyss, известная MMORPG под названием Black Desert.

Сюжетный трейлер Far Cry 6

Шутер Ubisoft выйдет 7 октября на ПК и консолях. В трейлере рассказали подробности историю диктатора Яры Антона Кастильо, которого сыграл Джанкарло Эспозито. В ролике также засветился небольшой отрывок игрового процесса. В одном из фрагментов геймплея главная героиня атаковала группу противников с помощью ракетницы, собранной из фейерверков.

Новый трейлер Vampire: The Masquerade Bloodhunt

Игра представляет собой королевскую битву с вампирами. Каждый пользователь сможет создать своего персонажа и подобрать ему уникальный набор умений. В трейлере некоторые герои бегали по стенам и перемещались в пространстве с помощью телепортов. Другие полагались на ближний бой и использовали обширный арсенал оружия. Игра выйдет в раннем доступе Steam 7 сентября.

Horizon Forbidden West выйдет 18 февраля 2022 года на PS4 и PS5

Guerrilla Games завершила сборку экшена и сейчас занимается её полировкой. Изначально сиквел планировали выпустить до конца 2021 года, но авторам требуется больше времени на устранение багов и подготовку тайтла к релизу. Предварительные заказы начнутся 2 сентября. Одновременно с этим оригинальная Horizon Zero Dawn получила патч, который увеличил FPS до 60 на PS5.

Анонс Marvel Future Revolution

Это мобильный экшен с элементами RPG. Игра доступна на iOS и Android бесплатно.

Демоверсия Tales of Arise доступна на консолях

Авторы экшен-RPG Tales of Arise анонсировали демоверсию игры. Она уже доступна для скачивания на консолях. Полноценный релиз состоится 10 сентября на ПК и приставках.

Перед анонсом демоверсии на сцене появилась знаменитая скрипачка Линдси Стирлинг. Она исполнила заглавную песню Tales of Arise.

Новый геймплей Age of Empires 4

Стратегия выйдет 28 октября на ПК и сразу появится в Xbox Game Pass. В ролике показали игровой процесс и строительство Москвы.

Композиция из дебютного трейлера Replaced доступна в хорошем качестве

Игра представляет собой экшен в измерении 2,5D с нестандартной пиксельной графикой. Её релиз запланирован на 2022 год.

Первый взгляд на Элой из Horizon в Genshin Impact

Охотница на механических динозавров прибудет в Genshim Impact 1 сентября. Её смогут получить только игроки на PS4 и PS5.

Геймплей CrossfireX

Игра выйдет с сюжетной кампанией и мультиплеером. Новый трейлер посвятили картам из второго. Дата релиза пока неизвестна. Одиночный режим создаётся силами Remedy, выпустившей Alan Wake и Control.

Экшен Sifu выйдет 22 февраля 2022 года

За разработку игры отвечает Sloclap, выпустившая файтинг Absolver. Релиз состоится на ПК и консолях PlayStation, предварительные заказы уже открыты.

Трейлер с демонстрацией новинок в Death Stranding: Director's Cut

Kojima Productions показала расширенный трейлер режиссёрской версии Death Stranding. Ролик посвятили геймплейным новинкам экшена.