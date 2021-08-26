Карманная GTA: история Chinatown Wars, которую незаслуженно забыли

Во франшизе GTA очень много игр. У всех на слуху сверхуспешная пятая часть, которая не вылезает из топов чарта уже несколько лет, а также культовые Vice City и San Andreas. Но есть и неоднозначные проекты, не снискавшие значимого успеха. Речь идёт о Chinatown Wars, которая предназначалась для портативных консолей. Как раз из-за этого игра не снискала огромной славы и не осела в наших головах так сильно, как другие тайтлы франшизы. И она этого не заслужила.

Путь к релизу

2008 год считается одним из лучших в игровой индустрии. Количество культовых тайтлов на квадратный метр зашкаливало: Dead Space, Mass Effect, Assassin’s Creed, S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо, Spore и многое другое. Но хедлайнером того года абсолютно заслуженно стала Grand Theft Auto IV. Хоть и сейчас прежний лоск немного спал, а популярность просела на фоне более проработанной пятёрки, на старте Нико Беллик не заметил конкурентов. Свыше шести миллионов проданных экземпляров за первую неделю говорили сами за себя.

Пока основная команда трудилась над «четвёркой», параллельно компания решилась на новый шаг в портативном сегменте. Им должна была стать «полноценная GTA, которая поместится у геймера в кармане».

GTA: Chinatown Wars

На мероприятии Nintendo на выставке Е3 2007 состоялся анонс портативного эксклюзива для приставки Nintendo DS. Деталей создания проекта сохранилось немного. Работу поручили Rockstar Leeds, поскольку студия обладала опытом в создании «карманных» версий известных игр. После того как приключения Нико добрались до полок магазинов, к разработке присоединились сотрудники из Rockstar North.

Интересы «Большой N» в этом деле были очевидны: ведь никто не откажется заполучить на свою консоль эксклюзивную игру самой известной серии на планете. Сами разработчики вспоминали, что их привлекли возможности NDS, которые позволяли внедрить уникальные фишки, отсутствовавшие в прошлых играх серии.

Первые подробности появились в сентябре 2008 года. Тогда авторы показали первые скриншоты и арты, а уже в декабре объявили дату релиза. В феврале 2009-го на официальном сайте появился трейлер с новыми кадрами и информацией о главных героях. Официальный журнал Nintendo описывал Chinatown Wars как «один из сложнейших проектов для приставки, с более чем 800 000 строчками кода».

В марте 2009 года десятая игра в линейке «Великого автоугонщика» добралась до полок магазинов, где её ожидал коммерческий провал.

Возвращение в Либерти-Сити

Сюжет Chinatown Wars вращался вокруг Хуана Ли, сына криминального авторитета и тотального раздолбая. После гибели отца герой отправился в уже знакомый Либерти-Сити, чтобы доставить дяде ценный груз — древний меч. Но по законам жанра всё пошло наперекосяк, и Хуан оказался втянут в разборки местных группировок. В результате Ли выполняет множество заданий, постепенно восстанавливает честь, мстит наёмникам, и в конце (спойлер) становится главным боссом триады.

Главный герой Хуан Ли

Разработчики явно вдохновлялись старыми двумерными частями. Это отражалось во многих аспектах: в дизайне уровней, в виде сверху, в анимации передвижения, в системе стрельбы. Впервые в серии графика отошла от привычного реализма, став мультяшной. Также Rockstar использовала технологию cel-shading и камеру, которую можно было крутить на 360 градусов. Простой сюжет подавался через кат-сцены, выполненные в комиксовом стиле. Правда, теперь миссии выдавали конкретные персонажи, а не таинственный голос на другом конце телефона.

Геймплейно получилась классическая GTA с видом сверху. Основной игровой процесс выглядел так: герой получал задание, отправлялся в нужное место и перестреливался с врагами. При этом игрок прямо во время езды мог не только стрелять, но и бросать гранаты с коктейлями Молотова.

Побочные задания представляли собой несложные мини-игры. Например, при угоне автомобилей большое значение имели модель и состояние машины: для одних хватало отвёртки в замке зажигания, другие требовали соединять провода, а третьи и вовсе — взламывать бортовой компьютер.

Авторы полностью перенесли Либерти-Сити из четвёртой части в Chinatown Wars. Ряд изменений был вызван техническими ограничениями консоли: пришлось вырезать метро и уменьшить размеры игрового мира. Всего город поделили на четыре района: Брокер, Дюкс, Бохан и Алгонквин, а основные действия разворачивались в Чайнатауне.

Любопытно обставили механику с уровнем розыска. Если при уходе от погони Хуан таранил и выводил из строя полицейские машины, то звёзды не прибавлялись, а снимались. Это подталкивало к более агрессивному стилю прохождения.

В игре было множество дополнительных активностей для заработка денег и поиска полезных предметов. Например, герой мог рыться в мусорных контейнерах: в зелёных лежали еда и наркотики, а в красных — разнообразное оружие и патроны. Покупая лотерейные билеты, Хуан выигрывал картошку фри, гамбургеры и стволы. Вместо личного телефона или пейджера авторы выдали Ли собственный мейл, куда даже приходил спам. В качестве боевых усилителей использовались различные вещества, которые следовало найти или купить у дилеров. Им же можно было перепродавать лекарства по завышенной цене.

Карта Либерти-Сити

В Chinatown Wars разработчики добавили мультиплеер, скопированный из GTA IV. Он включал в себя шесть режимов, от обычной гонки до войны банд за территории. Игроки обменивались предметами, оружием, деньгами, чтобы затем использовать всё это в одиночном прохождении.

Из особенностей саундтрека выделяется отсутствие рекламы на местных радиостанциях, чьи названия отсылались на известных музыкантов и лейблы, и инструментальное исполнение.

Но все эти нововведения не смогли привлечь широкую аудиторию.

От NDS до Android

Критики встретили новую часть «Великого автоугонщика» положительными обзорами. На сайте самой Nintendo игра получила одну из самых высоких оценок — свыше 90%. Вот только хорошие отзывы так и не перешли в высокие продажи.

После фиаско уже в октябре 2009 года в Rockstar решили перенести проект на другую портативную консоль — PlayStation Portable. Там неплохо себя чувствовали Liberty City Stories и Vice City Stories. Версия для PSP отличалась более подтянутой графикой, улучшенной анимацией, освещением и новыми сюжетными миссиями. Если на Nintendo DS было пять радиостанций, то в вариации для портативки Sony добавили ещё шесть. Но главное: картинку приспособили под широкоформатный экран. Но все подобные улучшения никак не повлияли на цифры: продажи так и оставались на низком уровне.

Назвать точные причины провала Chinatown Wars практически невозможно. Одни эксперты указывали на «устарелость» концепции. Мол, к моменту релиза основную массу игроков составляла молодёжь, совершенно не знакомая с первыми двумя частями. Поэтому они и не приняли вид сверху, посчитав это дешёвой поделкой по франшизе. К тому же дилогия Stories была куда больше похожа на традиционную GTA, чем приключения Хуана, из-за чего продукт банально не заинтересовал покупателей.

Другие говорили, что провал случился из-за непринятия аудиторией «Большой N». Ведь до этого компания опиралась на проекты для детской и семейной аудитории с низким возрастным рейтингом. Поэтому игра о разнообразных преступлениях отпугнула возможных геймеров.

Спустя год тайтл добрался до устройств iPhone и iPod Touch, куда добавили возможность слушать собственную музыку по радио. И вот уже на мобильных платформах «Войны Чайнатауна» выстрелили, позволив наконец окупить разработку. Закрепил успех релиз на смартфонах, на Android игра вышла в 2014 году. К этому моменту ещё раз подтянули графику, поправили модели транспорта и зданий и улучшили эффекты освещения и взрывов.

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Игру вполне можно оценить на ПК с помощью эмулятора. Если вам уже надоели ограбления в пятой части, то это неплохой способ провести несколько часов в знакомой вселенной.