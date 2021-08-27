Чемп.NEWS #1. Геймплей Call of Duty: Vanguard и дата выхода Halo Infinite

Первые кадры оккупированного Сталинграда из Call of Duty: Vanguard и пошаговая Marvel's Midnight Suns от создателей XCOM в выпуске Чемп.NEWS

Мы запускаем игровые новости в видеоформате! Рубрика будет называться «Чемп.NEWS». Ролики будут появляться на главной странице раздела на сайте и на нашем YouTube-канале «Чемп.PLAY». Пока что мы планируем делать выпуски раз в три дня, однако с радостью послушаем ваше мнение о том, какую периодичность вам бы хотелось.

Дебютный ролик мы посвятили только что начавшейся выставке gamescom 2021. В видео выбрали самые важные новости и анонсы с церемонии открытия.

Геймплей одиночной кампании Call of Duty: Vanguard в Сталинграде

Анонс ремейка Saints Row, который не пришёлся по душе фанатам

Представлена пошаговая RPG с супергероями Marvel

Microsoft назвала дату релиза Halo Infinite

и многое другое

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Таймкоды и содержание:

00:00-00:20 Вступление

00:20-01:13 Подробности перезапуска Saints Row

01:13-02:08 Анонс пошаговой Marvel's Midnight Suns

02:08-02:56 Первый геймплей Call of Duty: Vanguard

02:56-03:25 Новый геймпад и консоль в стиле Halo Infinite

03:25-03:51 Детали сюжетного трейлера Far Cry 6

03:51-04:22 Перенос Horizon Forbidden West на 2022 год

04:22-05:00 Разбор особенностей Death Stranding Director’s Cut

05:00-05:18 Заключение

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