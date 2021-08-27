Чемп.NEWS #1. Геймплей Call of Duty: Vanguard и дата выхода Halo Infinite

Мы запускаем игровые новости в видеоформате! Рубрика будет называться «Чемп.NEWS». Ролики будут появляться на главной странице раздела на сайте и на нашем YouTube-канале «Чемп.PLAY». Пока что мы планируем делать выпуски раз в три дня, однако с радостью послушаем ваше мнение о том, какую периодичность вам бы хотелось.
Дебютный ролик мы посвятили только что начавшейся выставке gamescom 2021. В видео выбрали самые важные новости и анонсы с церемонии открытия.
- Геймплей одиночной кампании Call of Duty: Vanguard в Сталинграде
- Анонс ремейка Saints Row, который не пришёлся по душе фанатам
- Представлена пошаговая RPG с супергероями Marvel
- Microsoft назвала дату релиза Halo Infinite
- и многое другое
Не забудьте включить звук при начале просмотра
Таймкоды и содержание:
00:00-00:20 Вступление
00:20-01:13 Подробности перезапуска Saints Row
01:13-02:08 Анонс пошаговой Marvel's Midnight Suns
02:08-02:56 Первый геймплей Call of Duty: Vanguard
02:56-03:25 Новый геймпад и консоль в стиле Halo Infinite
03:25-03:51 Детали сюжетного трейлера Far Cry 6
03:51-04:22 Перенос Horizon Forbidden West на 2022 год
04:22-05:00 Разбор особенностей Death Stranding Director’s Cut
05:00-05:18 Заключение
Поделитесь в комментариях впечатлениями от нашей работы.
- 27 августа 2021
-
15:21
-
14:34
-
14:31
-
13:09
-
13:01
-
11:40
-
11:21
- 26 августа 2021
-
23:29
-
21:43
-
20:42
-
20:22
-
20:20
-
19:00
-
18:58
-
18:06
-
17:22
-
16:00
-
14:33
-
14:02
-
13:09
-
12:37
-
12:07
-
11:51
-
11:22
-
11:10
-
01:07
-
00:14
- 25 августа 2021
-
23:34
-
19:38
-
19:37
-
18:18
-
17:38
-
17:00
-
16:56
-
15:14