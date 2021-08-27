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Игровые новости: Call of Duty: Vanguard в Сталинграде, пошаговая Marvel's Midnight Suns и дата релиза Halo Infinite

Чемп.NEWS #1. Геймплей Call of Duty: Vanguard и дата выхода Halo Infinite
Семён Кудряшов
Чемп.NEWS #1
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Первые кадры оккупированного Сталинграда из Call of Duty: Vanguard и пошаговая Marvel's Midnight Suns от создателей XCOM в выпуске Чемп.NEWS

Мы запускаем игровые новости в видеоформате! Рубрика будет называться «Чемп.NEWS». Ролики будут появляться на главной странице раздела на сайте и на нашем YouTube-канале «Чемп.PLAY». Пока что мы планируем делать выпуски раз в три дня, однако с радостью послушаем ваше мнение о том, какую периодичность вам бы хотелось.

Дебютный ролик мы посвятили только что начавшейся выставке gamescom 2021. В видео выбрали самые важные новости и анонсы с церемонии открытия.

  • Геймплей одиночной кампании Call of Duty: Vanguard в Сталинграде
  • Анонс ремейка Saints Row, который не пришёлся по душе фанатам
  • Представлена пошаговая RPG с супергероями Marvel
  • Microsoft назвала дату релиза Halo Infinite
  • и многое другое

Не забудьте включить звук при начале просмотра

Таймкоды и содержание:
00:00-00:20 Вступление
00:20-01:13 Подробности перезапуска Saints Row
01:13-02:08 Анонс пошаговой Marvel's Midnight Suns
02:08-02:56 Первый геймплей Call of Duty: Vanguard
02:56-03:25 Новый геймпад и консоль в стиле Halo Infinite
03:25-03:51 Детали сюжетного трейлера Far Cry 6
03:51-04:22 Перенос Horizon Forbidden West на 2022 год
04:22-05:00 Разбор особенностей Death Stranding Director’s Cut
05:00-05:18 Заключение

Поделитесь в комментариях впечатлениями от нашей работы.

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