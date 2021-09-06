Всё, что известно о Deathloop. Безостановочный экшен, сутки на побег из временной ловушки

Уже 14 сентября выйдет Deathloop – новая игра от авторов Dishonored и Prey. В отличие от предыдущих творений Arkane, в экшене предстоит активно сражаться с противниками и уничтожать ключевые цели. На всё про всё у главного героя есть всего 24 виртуальных часа. Если не успеет, то временная петля захлопнется и ему предстоит начинать с начала.

Звучит дико и непонятно, но на деле подобная формула (судя по впечатлениям журналистов) исправно работает. Мы собрали всю известную информацию о Deathloop.

Что за временная петля и за кого играем?

Главный герой Deathloop Кольт Ван попадает на остров «Чёрный риф», который застрял во временной аномалии где-то в 1960-х. Каждые 24 часа весь цикл жизни на нём начинается заново. Более того, он заселён членами тайного культа. Всё свободное время они тратят предоставленные сутки на весьма нетривиальные развлечения — тусовки и пьянки. Протагонист же выступает «пати-пупером», то есть человеком, который портит вечеринки.

Кольту, чтобы вырваться из западни, нужно уничтожить восемь уникальных целей – идеологов, следящих за сохранением 24-часовой петли. Вместе с этим игроку предстоит встретиться с киллером Джулианной. Она не хочет позволить главному герою сбежать, поэтому старается убить его при удобной возможности. Ей может управлять как ИИ, так и другой живой игрок. Об этом чуть позже.

Сам Кольт относится к происходящему с долей юмора. Он прекрасно понимает, что оказался в чёрт знает какой ловушке, и не стесняется шутить про это. Разработчики специально сделали протагониста лёгким на подъём. Он постоянно усмехается над игровыми ситуациями и саркастично комментирует происходящее. Таким образом авторы хотят разбавить мрачный фон истории.

Идеолог — один из ключевых противников, которых нужно устранить

Как это играется?

Deathloop — immersive-sim с элементами шутера и rogue-like («рогалика»). Весь игровой процесс проходит от первого лица, а главный герой может резво прыгать, нетривиально убивать противников и использовать различные навыки для достижения своих целей.

Immersive-sim — жанр, который достаточно трудно описать словами. Можно сказать, что это тот тип игры, в которой требуется внимательно следить за окружением, часто креативить и подбирать разные варианты прохождения. В играх подобного толка у игрока большая свобода выбора и множество способов достигнуть определённой цели. В той же Deathloop каждого сюжетного злодея можно будет убить несколькими методами.

Общий темп Deathloop очень отличается от предыдущих игр Arkane. Если в Dishonored основная ставка делалась на стелс, а в Prey – на взаимодействие с окружением в духе Half-Life, то в новинке можно просто нестись вперёд и мочить всех вокруг. Динамика геймплея здесь выкручена практически на максимум. Специально для этого авторы вырезали из знакомой формулы почти все элементы, которые могли тормозить процесс.

Давай сравним Dishonored и Deathloop:

Убили врага? Нужно спрятать тело. В Deathloop не надо — исчезнет само;

Хотите красиво пройти уровень при помощи навыков? Будьте готовы каждые три пируэта восстанавливать ману. В Deathloop всё упростили: ресурс восполняется автоматически, а умения становятся доступными быстрее;

Хочется убивать врагов, но мешают система «Хаоса» и страх получить плохую концовку? Забудьте, Кольт может хоть весь остров вырезать, задача у него простая и понятная. Способы решить её выбирает игрок.

Ключевое, что отметили многие журналисты, успевшие поиграть в Deathloop — в ней просто весело. Критиков буквально захватила возможность издеваться над противниками, изучать остров и вытворять всё, что вздумается. Игра никак не ограничивает вашего внутреннего демона и позволяет ему разгуляться на полную катушку, подрубать креатив везде и во всём.

Что случится, если умереть или не успеть выполнить все задачи?

Тогда временной цикл начнётся заново. Тут Deathloop похожа на классический «рогалик». Это поджанр, в котором у главного героя забирают все найденные предметы и ресурсы после смерти, а прохождение нужно начинать с начала.

Однако в игре Arkane есть способы сохранить нажитое на уровне. Чтобы оставить найденное добро себе, его нужно обмазать специальным ресурсом — резидуумом. Его дают за выполнение заданий и нахождение уникальных предметов. Если сделать это, то объект останется в инвентаре навсегда. При этом можно не бояться потерять его, он всегда вернётся в ящик.

Важный факт — системы сохранений в Deathloop нет. Игра сохраняет прогресс только при переходе между локациями и обнуляет его при смерти главного героя или завершении виртуального дня. Из-за этого игрок должен всё время рассчитывать на свои силы и думать наперёд.

Как проходит задание?

Кольт начинает в небольшом зоне, где можно выбрать подходящее оружие и способности. После игрок может выбрать локацию, с которой начнёт прохождение. К предварительной подготовке стоит относиться со всей серьёзностью — сюда не получится вернуться или открыть инвентарь посреди локации. У персонажа есть как базовый набор снаряжения вроде мачете и устройства для взлома, так и несколько слотов под дополнительные игрушки. Всего главный герой может унести три вида оружия и два навыка.

Изначально разработчики утверждали, что от этого будет зависеть очень многое — расположение ключевых целей, маршруты патрулей, доступность некоторых зон вроде баров и условности вроде появления защитных турелей. Журналисты отмечается, что это действительно так, однако в целом уровни остаются прежними. При более близком знакомстве, возможно, впечатления изменятся.

Чем убивать врагов? Пушки, навыки?

Кольту доступен обширный арсенал оружия, от пистолетов и автоматов до снайперских винтовок и уж совсем экзотических образцов вроде гвоздемёта. Например, один из боссов использует ручную пушку, которая стреляет газовыми снарядами. И да, её можно легко заиметь себе. Каждая пушка отличается уровнем качества. Самые минорные виды оружия могут, например, заклинить прямо посреди перестрелки, да и слотов для улучшений в них немного. Более редкие образцы гораздо надёжнее, и их можно обвесить разными гаджетами.

У Кольта есть рация, которой он может взломать системы защиты

Стрельба, судя по описаниям журналистов, получилась добротной. В отличие от главных героев Dishonored, Кольт легко достаёт пушку и так же легко расстреливает толпу противников. Не зря в Arkane консультировались с авторами Wolfenstein из MachinaGames. Каких-то ролевых систем вроде вылетающих циферок в Deathloop нет, многим врагам достаточно одного меткого выстрела.

Врагов в Deathloop много, и при этом они спокойно проводят время на острове. Они не сидят в засаде и не ждут Кольта во всеоружии, а цивильно занимаются своими делами. Кто-то обсуждает какие-то слухи, второй сидит на скале и рассуждает о бренности бытия, а третий может патрулировать улицу. Среди обычных бойцов есть и нестандартные. Есть офицеры, которые могут призвать подкрепление при запахе жаренного; есть ультимативные противники, способные отправить Кольта отдыхать за несколько выстрелов. Визуально отличить оппонентов сложно – для этого нужно помечать их перед началом схватки, чтобы сразу выделить приоритетные цели.

Способностей у Кольта тоже предостаточно. В самом начале прохождения ему доступен только один навык — «Реприза». С его помощью персонаж может дважды ожить после смерти, но придётся начинать с начала локации. Зато временная линия не перезагружается: память врагов не сотрётся. Восстанавливать заряды «Репризы» можно при переходе между локациями или при убийстве Джулианны.

Остальные навыки добываются на уровнях у целей. Среди приёмов есть как довольно стандартные (швырнуть врага в сторону силой мысли или стать невидимым), так и кое-что поинтереснее. Например, создание ментальной связи у группы врагов. Если противник получает любой урон, его получают все остальные.

Многие способности пришли прямиком из Dishonored. И это круто! Наконец-то можно вдоволь наиздеваться над противниками, не думая о гнетущей системе влияния на мир и плохой концовке. Умения, опять же, тоже можно накачать резидуумом и оставить в своём арсенале.

Прокачка, судя по всему, банальная?

Не совсем. Разнообразить приёмы помогают специальные брелоки. Они могут кардинально изменить определённый тип оружия или добавить какому-то навыку новые свойства. Например, один из журналистов нашёл значок, который превратил боевую гранату в сканирующую. Если добавить сверху усиление атаки по отмеченным целям, то можно собрать убойный билд. Простые брелоки тоже есть. Какие-то из них увеличивают урон от оружия или поднимают базовый запас здоровья.

О какой Джулианне ты всё время говоришь?

Джулианна — единственный идеолог, который сохраняет память между перезагрузками. За неё может отыгрывать либо искусственный интеллект, либо реальный игрок, который присоединится к вашему матчу. Набор способностей и вооружения идентичен комплекту главного героя. Разве что возрождаться она не умеет.

Атака Джулианны всегда сопровождается тревожной музыкой

Подробностей о геймплее Джулианны, в отличие от Кольта, не так уж и много. Пока неизвестно, как именно живой игрок будет заходить на локацию, будет ли у него возможность подобрать подходящий арсенал. Всё просто – на момент публикации материала по игре вышла серия превью, в которых сетевой режим был отключён.

Судя по всему, играть в Deathloop можно вечно?

По идее да, но не совсем. Основная проблема Deathloop — её структура. Судя по описанию журналистов, все локации острова можно изучить буквально за несколько часов. Да, на каждом уровне подстерегают разные условия или внештатные ситуации (вроде появления Джулианны), но это не спасёт игру после 10 или 15 часов активного задротства. Впрочем, для сюжетного экшена это хорошая продолжительность. А Deathloop именно такая, никак не привычная мультиплеерная забава.