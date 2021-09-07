Black Book и ещё 6 хитовых игр про славянские и древнерусские мифы

В последние годы мы часто видели игры в скандинавском или японском сеттинге. Этим летом даже успела выйти режиссёрская версия Ghost of Tsushima с улучшениями для PS5, а игроки с нетерпением ждут следующую часть God of War: Ragnarok. И все эти сакуры и викинги порядком приелись, а вот хорошие игры в славянской стилистике и с русским фольклором доживали до релиза настолько редко, что каждая из них почти сразу же становилась по-своему уникальной.
И вот недавно российские разработчики из пермской студии Morteshka выпустили настоящий хит: буквально пропитанную славянской магией игру Black Book про юную ведьму Василису, которая дошла до самого ада, чтобы воскресить своего любимого. Это удачное слияние классической карточной RPG и крутого приключения с подробным менеджментом заклинаний из магической чёрной книги, управлением гнусными бесами и судьбоносными выборами. Игрокам Black Book очень понравилась, да и от критиков она получила достойные оценки. Поэтому мы решили вспомнить другие классные видеоигры в похожем сеттинге: с древними славянскими богами, затерянными на Урале мифическими городами и румынскими деревушками, в которых лучше никогда не оказываться без точёного осинового кола.
Мы подготовили видео про лучшие игры в славянском сеттинге. Не забудьте включить звук
Иван из яркой и смешной игры Yaga. Геральт из монументальной серии The Witcher. Несчастные выжившие из пошаговой Thea: The Awakening. Воскресший мертвец Калеб и жуткий Чернобог из шутера Blood. Итан и его румынские вампиры из Resident Evil Village. И даже Лара Крофт с Китеж-градом и Ягой из Rise of the Tomb Raider. Мы собрали в одном топе все самые эффектные игры разных жанров, которые объединяет русский фольклор и славянская мифология.
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