Погода, Warzone, фичи для ПК: как прошла премьера мультиплеера Call of Duty: Vanguard

Activision и Sledgehammer провели 30-минутную презентацию сетевого режима Call of Duty: Vanguard, однако действительно новой информации на мероприятии оказалось не так много. Мы кратко расскажем о главном с трансляции.

Важным нововведением этой части станет выбор интенсивности боёв — тактический (стандартные бои «6 на 6»), штурмовой (подборка режимов на 20-48 игроков) и блиц (сражения 48 игроков в духе Shipment из Modern Warfare на всех локациях). Последний отлично подойдёт для выполнения испытаний.

Как и сообщалось ранее, на старте будет 20 карт — 16 стандартных и 4 небольшие для сражений «1 на 1», «2 на 2» и «3 на 3». Разработчики отмечают, что старались удивить аудиторию визуальным исполнением и привнести как можно больше разнообразия благодаря фронтам Второй мировой. К примеру, сыграть на солнечной карте в Африке после зимнего Сталинграда.

Нововведением сетевых локаций станет погода — на некоторых уровнях может бушевать шторм, идти ливень с сильным ветром и так далее. Используется статичное состояние погоды, то есть на солнечной карте неожиданно не начнётся буря, хотя нечто подобное именно Sledgehammer сделала в Call of Duty: Advanced Warfare.

О добавлении разрушаемых элементов в стиле Rainbow Six: Siege сообщалось ранее, но во время презентации команда вновь сделала на этом акцент. Обещают, что это поможет сделать карты ещё интереснее, дав большую тактическую свободу игрокам.

После самой презентации успели объявить, что в стартовый набор локаций попадут ремейки Castle и Dome из Call of Duty: World at War. Карты станут намного детальнее и на них также появятся разрушаемые объекты.

Разработчики также откажутся от деления оперативников на фракции, благодаря чему играть за любимца можно на постоянной основе. На старте продаж всего будет 12 героев, шестерых из них дадут попробовать во время скорого тестирования. Каждого оперативника позволят отдельно прокачивать — так можно открыть новые добивания и другие косметические элементы.

Во время беты дадут попробовать несколько классических режимов («Командный бой», «Превосходство», «Убийство подтверждено», «Найти и уничтожить»), а также один новый — «Патруль». Это «Опорный пункт», только точка для захвата постепенно перемещается по карте.

Call of Duty: Warzone

Вскоре после выхода Call of Duty: Vanguard произойдёт масштабное обновление условно-бесплатной королевской битвы: появится новая система защиты от читеров и первая новая карта — Pacific. На презентации локации уделили немного внимания, отметив, что она полностью новая и размером с Верданск.

После запуска Warzone Pacific (именно так разработчики называют новую версию батл-рояля) обещают поддерживать традиционными обновлениями — сезонными, временными и новыми режимами, а также периодическими виртуальными событиями.

Vanguard на ПК

Ещё одним важным пунктом шоу стала компьютерная версия грядущего шутера. Ей вновь занимается студия Beenox, которая уже пообещала ставшие традиционными вещи — поддержку широкоформатных мониторов, неограниченную частоту кадров и огромное множество настроек.

Но было и кое-что новое: функции для снижения тошноты и улучшения читаемости текстов.

Расписание тестирования

Первый этап — с 10 по 13 сентября на PlayStation (предзаказ)

Второй этап — с 16 по 17 сентября на Xbox и ПК (предзаказ) и PlayStation (всем)

Третий этап — с 18 по 20 сентября на PlayStation, Xbox и ПК (всем)

Call of Duty: Vanguard выходит 5 ноября на PlayStation, Xbox и PC.