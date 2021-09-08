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Японский Ведьмак от CD Projekt RED, дата выхода ремастера Alan Wake для ПК, PS4, PS5 и Xbox, дополнение для No Man's Sky

Ведьмак-Ронин, ремастер Alan Wake, путь No Man’s Sky | Чемп.NEWS
Семён Кудряшов
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Геральт против японских чудовищ в новом анонсе от CD Projekt RED, игроки хвалят No Man's Sky, а ремастер Alan Wake выйдет на PlayStation.

У нас вышла четвёртая часть регулярной рубрики видеоновостей. Сегодня рассказываем про анонс CD Projekt RED: наш любимый Геральт оправляется в Японию! Ведьмак, а теперь ещё и Ронин сразит местных чудищ на страницах новой манги The Witcher: Ronin.

Но главной новостью стал ремастер Alan Wake, который выйдет осенью на ПК, PlayStation и Xbox. Как и всегда, вы можете найти свежий выпуск на нашем YouTube-канале «Чемп.PLAY» и в разделе «Видео» на нашем сайте.

Главное из четвёртого выпуска «Чемп.News»

  • Игроки повлияли на ценник Horizon Forbidden West
  • Анонсирована игра Alan Wake Remastered, релиз этой осенью
  • Российский мод с игрой от первого лица для The Witcher 3: Wild Hunt
  • В Assassin’s Creed Valhalla добавят новую сложность и новый контент
  • Как игровое сообщество реагирует на No Man's Sky в Steam?
  • И многое другое

Таймкоды видео

00:00-00:05 Вступление
00:05-00:59 Официальный анонс ремастера Alan Wake
00:53-01:29 Манга The Witcher: Ronin про Геральта в Японии
01:29-02:29 Бесплатный апдейт Horizon Forbidden West для PS5
02:29-03:26 No Man's Sky снова покоряет игроков
03:26-04:17 Как The Witcher 3: Wild Hunt выглядит от первого лица?
04:17-05:17 Издатель GTA воюет с фанатскими ремастерами
05:17-06:01 Assassin’s Creed Valhalla и много нового контента
06:01-06:19 Заключение

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