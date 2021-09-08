Ведьмак-Ронин, ремастер Alan Wake, путь No Man’s Sky | Чемп.NEWS

У нас вышла четвёртая часть регулярной рубрики видеоновостей. Сегодня рассказываем про анонс CD Projekt RED: наш любимый Геральт оправляется в Японию! Ведьмак, а теперь ещё и Ронин сразит местных чудищ на страницах новой манги The Witcher: Ronin.
Но главной новостью стал ремастер Alan Wake, который выйдет осенью на ПК, PlayStation и Xbox. Как и всегда, вы можете найти свежий выпуск на нашем YouTube-канале «Чемп.PLAY» и в разделе «Видео» на нашем сайте.
Главное из четвёртого выпуска «Чемп.News»
- Игроки повлияли на ценник Horizon Forbidden West
- Анонсирована игра Alan Wake Remastered, релиз этой осенью
- Российский мод с игрой от первого лица для The Witcher 3: Wild Hunt
- В Assassin’s Creed Valhalla добавят новую сложность и новый контент
- Как игровое сообщество реагирует на No Man's Sky в Steam?
- И многое другое
Таймкоды видео
00:00-00:05 Вступление
00:05-00:59 Официальный анонс ремастера Alan Wake
00:53-01:29 Манга The Witcher: Ronin про Геральта в Японии
01:29-02:29 Бесплатный апдейт Horizon Forbidden West для PS5
02:29-03:26 No Man's Sky снова покоряет игроков
03:26-04:17 Как The Witcher 3: Wild Hunt выглядит от первого лица?
04:17-05:17 Издатель GTA воюет с фанатскими ремастерами
05:17-06:01 Assassin’s Creed Valhalla и много нового контента
06:01-06:19 Заключение
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