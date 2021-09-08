Как получить Элой из Horizon Zero Dawn в Genshin Impact

В Genshin Impact с выходом обновления 2.1 появился гостевой персонаж — Элой из Horizon Zero Dawn. Правда, в ближайший месяц получить его смогут только владельцы PlayStation (или их друзья).

Для того чтобы получить Элой в Genshin Impact, надо:

Достигнуть 20-го ранга приключений; Зайти в игру на PS5 или PS4; Открыть виртуальную почту — там забрать «Спасателя из другого мира» (5 звёзд) и её лук (4 звезды).

Как получить Элой в Genshin Impact на iOS, Android и ПК

После этого сыграть за героиню Horizon Zero Dawn можно на любой платформе — iOS, Android или ПК. Надо лишь связать учётные записи Genshin Impact с соответствующими системами. Правда, использовать лук героини почему-то можно только на консолях PlayStation.

С выпуском обновления 2.2 после 13 октября игроки на iOS, Android и ПК смогут получить героиню без PlayStation — им просто придёт оповещение на виртуальную почту. Кроссовер в целом закончится 23 ноября с выходом патча 2.3.

Элой в Genshin Impact — это крио-лучник. Игроки также смогут прокачать героиню, для чего потребуется достигнуть 30-го ранга приключений и найти несколько предметов — кристаллические цветы, хрустальный костный мозг и призрачную шелуху.