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Гайд: как бесплатно получить Элой из Horizon Zero Dawn в Genshin Impact на ПК, iOS, Android, PS5, PS4

Как получить Элой из Horizon Zero Dawn в Genshin Impact
Михаил Шевкун
Как получить Элой из Horizon Zero Dawn
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Героиня эксклюзива PlayStation заглянула в гости.

В Genshin Impact с выходом обновления 2.1 появился гостевой персонаж — Элой из Horizon Zero Dawn. Правда, в ближайший месяц получить его смогут только владельцы PlayStation (или их друзья).

Для того чтобы получить Элой в Genshin Impact, надо:

  1. Достигнуть 20-го ранга приключений;
  2. Зайти в игру на PS5 или PS4;
  3. Открыть виртуальную почту — там забрать «Спасателя из другого мира» (5 звёзд) и её лук (4 звезды).

Как получить Элой в Genshin Impact на iOS, Android и ПК

После этого сыграть за героиню Horizon Zero Dawn можно на любой платформе — iOS, Android или ПК. Надо лишь связать учётные записи Genshin Impact с соответствующими системами. Правда, использовать лук героини почему-то можно только на консолях PlayStation.

С выпуском обновления 2.2 после 13 октября игроки на iOS, Android и ПК смогут получить героиню без PlayStation — им просто придёт оповещение на виртуальную почту. Кроссовер в целом закончится 23 ноября с выходом патча 2.3.

Элой в Genshin Impact — это крио-лучник. Игроки также смогут прокачать героиню, для чего потребуется достигнуть 30-го ранга приключений и найти несколько предметов — кристаллические цветы, хрустальный костный мозг и призрачную шелуху.

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Теги Киберспорт Другие игры •••

Заглавное фото: https://www.youtube.com/watch?v=RbNqheMZTHk

Источник: «Чемпионат»

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