РКН банит World of Tanks, а у Battlefield 2042 проблема | Чемп.NEWS

Продолжаем нашу регулярную рублику видеоновостей, на очереди пятый выпуск! Как и всегда, вы найдёте свежий выпуск на нашем YouTube-канале «Чемп.PLAY» и в разделе «Видео» на нашем сайте.
Сегодня рассказываем, как игроки World of Tanks попали под перекрёстный огонь волны банов от Роскомнадзора. Про бесплатные выходные в Rainbow Six Siege и новую операцию Crystal Guard. Об ответных реакциях игрового сообщества на новые геймплей eFootball от Konami, добивания в Battlefield 2042 и смерть одного из актёров.
Видео про бан РКН и проблемы World of Tanks и Battlefield 2042. Включите звук!
Главное из четвёртого выпуска «Чемп.News»
- Игроки оценили геймплей eFootball, он им не понравился
- РКН забанил VPN-сервисы, но пострадали «танкисты»
- В Rainbow Six Siege новая операция и бесплатные выходные
- Слили весь саундтрек Battlefield 2042, он получился хорошим
- И многое другое
Таймкоды видео
00:00-00:19 Вступление
00:19-01:24 Баны от РКН и проблемы с играми Wargaming.net
01:24-02:25 В сеть слили геймплей eFootball от Konami
02:25-03:17 Бесплатные выходные в Rainbow Six Siege
03:17-04:09 Слитый саундтрек из Battlefield 2042
04:09-05:00 Проблема новых анимаций добивания
05:00-05:37 Смерть актёра из Battlefield 2042
05:37-05:59 Заключение
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