РКН банит World of Tanks, а у Battlefield 2042 проблема | Чемп.NEWS

Как играть в World of Tanks после бана от Роскомнадзора, проблемы геймплея eFootball и почему игроки критикуют анимации в Battlefield 2042.

Продолжаем нашу регулярную рублику видеоновостей, на очереди пятый выпуск! Как и всегда, вы найдёте свежий выпуск на нашем YouTube-канале «Чемп.PLAY» и в разделе «Видео» на нашем сайте.

Сегодня рассказываем, как игроки World of Tanks попали под перекрёстный огонь волны банов от Роскомнадзора. Про бесплатные выходные в Rainbow Six Siege и новую операцию Crystal Guard. Об ответных реакциях игрового сообщества на новые геймплей eFootball от Konami, добивания в Battlefield 2042 и смерть одного из актёров.

Видео про бан РКН и проблемы World of Tanks и Battlefield 2042. Включите звук!

Главное из четвёртого выпуска «Чемп.News»

Игроки оценили геймплей eFootball, он им не понравился

РКН забанил VPN-сервисы, но пострадали «танкисты»

В Rainbow Six Siege новая операция и бесплатные выходные

Слили весь саундтрек Battlefield 2042, он получился хорошим

И многое другое

Таймкоды видео

00:00-00:19 Вступление

00:19-01:24 Баны от РКН и проблемы с играми Wargaming.net

01:24-02:25 В сеть слили геймплей eFootball от Konami

02:25-03:17 Бесплатные выходные в Rainbow Six Siege

03:17-04:09 Слитый саундтрек из Battlefield 2042

04:09-05:00 Проблема новых анимаций добивания

05:00-05:37 Смерть актёра из Battlefield 2042

05:37-05:59 Заключение