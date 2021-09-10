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Роскомнадзор банит VPN-сервисы, но страдают танкисты из World of Tanks, критика eFootball и анимации в Battlefield 2042

РКН банит World of Tanks, а у Battlefield 2042 проблема | Чемп.NEWS
Семён Кудряшов
Роскомнадзор банит VPN-сервисы
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Как играть в World of Tanks после бана от Роскомнадзора, проблемы геймплея eFootball и почему игроки критикуют анимации в Battlefield 2042.

Продолжаем нашу регулярную рублику видеоновостей, на очереди пятый выпуск! Как и всегда, вы найдёте свежий выпуск на нашем YouTube-канале «Чемп.PLAY» и в разделе «Видео» на нашем сайте.

Сегодня рассказываем, как игроки World of Tanks попали под перекрёстный огонь волны банов от Роскомнадзора. Про бесплатные выходные в Rainbow Six Siege и новую операцию Crystal Guard. Об ответных реакциях игрового сообщества на новые геймплей eFootball от Konami, добивания в Battlefield 2042 и смерть одного из актёров.

Видео про бан РКН и проблемы World of Tanks и Battlefield 2042. Включите звук!

Главное из четвёртого выпуска «Чемп.News»

  • Игроки оценили геймплей eFootball, он им не понравился
  • РКН забанил VPN-сервисы, но пострадали «танкисты»
  • В Rainbow Six Siege новая операция и бесплатные выходные
  • Слили весь саундтрек Battlefield 2042, он получился хорошим
  • И многое другое

Таймкоды видео

00:00-00:19 Вступление
00:19-01:24 Баны от РКН и проблемы с играми Wargaming.net
01:24-02:25 В сеть слили геймплей eFootball от Konami
02:25-03:17 Бесплатные выходные в Rainbow Six Siege
03:17-04:09 Слитый саундтрек из Battlefield 2042
04:09-05:00 Проблема новых анимаций добивания
05:00-05:37 Смерть актёра из Battlefield 2042
05:37-05:59 Заключение

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