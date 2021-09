5 самых знаковых персонажей GTA San Andreas

В прошлый раз я вспомнил культовых персонажей Вайс-Сити. Теперь давайте переместимся из солнечного Майами в гангстерский Сан-Андреас.

Помните, как Си-Джей садится на велик и катит к себе домой? Помните, как называлась улица, на которой он жил? Гроув, Гроув-стрит! Да-а-а, это был мрачный и тупиковый район с высокой преступностью, но одновременно с этим — прекрасное и запоминающееся место.

Именно там мы впервые повстречали Биг Смоука, именно туда возвращается Си-Джей после пятилетнего скитания по Либерти-Сити. Давайте ещё поностальгируем и вспомним самых знаковых персонажей, которые формировали настроение одной из самых популярных частей серии.

Си-Джей (Карл Джонсон)

«Ah shit, here we go again», — CJ

Первый темнокожий персонаж серии и последний герой GTA эпохи PS2 стал своеобразным мостиком для будущих протагонистов Rockstar, включая Нико Беллика из GTA 4 и Джона Марстона из Red Dead Redemption.

Как и оба этих персонажа, Карл — более вдумчивый и мудрый герой, которого одолевают сомнения и призраки беспокойного прошлого. Но, в отличие от того же Нико, Си-Джей — менее агрессивный по натуре человек. Он думает не только (и не сколько) о себе, сколько о своей семье и друзьях. Его точно нельзя назвать эгоистом и единоличником, преследующим личные цели.

Когда-то он был лидером банды «Семья с улицы Гроув» в Лос-Сантосе. Их ещё называют «зелёной бандой», так как они носят футболки, толстовки и куртки зелёного цвета. Группировка контролировала улицы города, пока в дело не вмешалось подразделение департамента полиции Лос-Сантоса. А тут ещё трагически погибает младший брат Карла — Брайан. В общем, всё пошло наперекосяк, и Си-Джей решает начать новую жизнь в Либерти-Сити.

Современная модель Си-Джея Фото: instagram.com/hossein.diba

Но через пять лет Карл возвращается домой после смерти матери и оказывается втянут в новую историю. С одной стороны, он хочет помочь старым приятелям и членам семьи вернуть влияние на улице Гроув-стрит. С другой, коррумпированный офицер Фрэнк Тенпенни заставляет Си-Джея работать на него, чтобы последнего не обвинили в убийстве полицейского.

Си-Джея нельзя назвать святым, даже несмотря на его заботу о других. Но он совершенно не похож на Тревора Филипса, который насилует и убивает без разбора. Точно так же он не похож на Клода из GTA 3, которого интересуют только деньги и месть.

Протагонист совершил много преступлений — вспоминаем эпизод с цементом, когда он залил преследователя своей сестры. Однако он всё равно остаётся положительным персонажем, который не хочет участвовать в бесчинствах и грязных делах вроде торговли наркотиками.

Офицер Фрэнк Тенпенни

«Ещё пятьдесят таких, как я, и с этим городом всё было бы ОК», — Фрэнк

Если вы спросите о самом мерзком персонаже San Andreas, многие назовут Фрэнка Тенпенни. Его ненавидят всей душой. Коррумпированный офицер, который злоупотребляет должностными полномочиями и нагло прикрывается законом для своих чёрных делишек. В итоге он оказывается ничем не лучше главаря любой отпетой банды, ведь ради наживы Тенпенни даже заключил союз с Балласами — афроамериканской группировкой, торгующая кокаином на улочках Лос-Сантоса.

После того как Си-Джей прибывает в Сан-Андреас, забирает свой багаж и садится в такси, по дороге домой его останавливает полицейская машина Тенпенни. Фрэнк забирает деньги, угрожает обвинением в убийстве полицейского и в конечном итоге выбрасывает главного героя на территории Балласов.

Темнокожий коп запомнился игрокам не только своими мерзкими и отвратительными поступками. Образ самого подлого и коррумпированного офицера был отлично дополнен великолепной озвучкой в исполнении известного голливудского актёра Сэмюэля Л. Джексона.

Райдер (Лэнс Уилсон)

«Не жди, что я буду целовать тебя в зад или что-то ещё. Никакого уважения к своим, всё чисто и дерьмово», — Райдер

Настоящий гангстер до мозга костей и один из самых забавных персонажей GTA San Andreas. Райдер так и не закончил обучение в средней школе — он считал себя слишком умным для этого. До присоединения к семье он был простым наркоторговцем и однажды он даже побил учителя за то, что тот предпочитал в одежде фиолетовый цвет — именно в такой расцветке ходят члены банды Балласа. Тогда Райдер понял, что он — прирождённый гангстер с Гроув-стрит.

Фото: deviantart.com

Но при этом Райдер не похож ни на одного другого гангстера. Мало того, что все его рассуждения и мысли смешны, они ещё и полны безумия. Большинство уличных бандитов никогда не заявились бы к военным с целью украсть высококачественное оружие. А наш самопровозглашённый гений считает это настоящим долгом. На следующий день после этого Райдер может встать с мыслью ограбить… пиццерию.

В общем, предсказать его следующий шаг невозможно — и это делает его особенно опасным. Личное соперничество Райдера и Си-Джея можно назвать изюминкой San Andreas, а их дикие выходки, сумасшедшие ситуации и остроумное подшучивание друг над другом запоминаются на годы. Жаль, что образовавшаяся между ними «химия» разрушилась после предательства Райдера.

Майк Торено

«У русских есть более серьёзные причины для беспокойства, чем твои гениталии, поверь мне», — Майк

В начале знакомства Торено кажется очередным злодеем. Но чем дальше мы узнаём Майка, тем лучше понимаем его истинные мотивы и цели. На самом деле Торено — тайный агент ЦРУ, работает в отделе по борьбе с преступностью. По истории он специально замаскировался под поставщика наркотиков, чтобы внедриться в криминальный синдикат. Вокруг этого персонажа много интриг и забавных ситуаций. Чего только стоят его телефонные разговоры с Си-Джеем — в них полно юмора, остроумия и небрежных замечаний о политике США.

Фото: gtavicecity.ru

Из всех персонажей в GTA San Andreas именно Торено обладает наибольшим влиянием и силой. Фрэнк Тенпенни по сравнению с ним ничтожество. Пока коррумпированный офицер руководит Лос-Сантосом через деятельность группировок, Торено занимается международными операциями. Он очень умён и изобретателен в своих оскорблениях. И его циничность на самом деле нисколько не раздражает, ведь Торено — это именно тот персонаж, который готов не только получать, но и отдавать взамен.

Торено просто обязан быть здесь, так как у него много экранного времени, великолепная озвучка (над этим постарался актёр Джеймс Вудс) и нескучные диалоги. Хотя тот же Свит или Цезарь заслужили этого не меньше. Ещё одно доказательство того, как же много в San Andreas крутых личностей.

Биг Смоук (Мелвин Харрис)

«Чувак, если ты можешь съесть свой хавчик в то время, когда все его теряют — ты очень крут», — Биг Смоук

В GTA так много ненавистных игроками злодеев. Но случай с Биг Смоуком особенный. Это тот злодей, которого игроки, наоборот, очень любят и охотно вспоминают при каждом упоминании San Andreas. Его цитаты, харизматичность и характер до сих пор свежи в памяти даже спустя 17 лет. А предательство Си-Джея и банды с Гроув-стрит уж точно не забудет ни один фанат.

Современная версия Биг Смоука Фото: artstation.com/wandervinhal

Биг Смоук выделяется среди всех классов персонажей: друзей, злодеев, предателей. Офицера Тенпенни, например, вспоминают не так часто, как этого толстого темнокожего гангстера. Биг Смоук вышел за пределы игры и стал настоящим источником возникновения мемов.

Да, он разрушил жизни многих людей в Лос-Сантосе, торгуя наркотиками. Да, он предал Гроув-стрит во имя своего богатства. Однако большую часть времени он предстаёт невероятно смешным и комичным персонажем. А то, что он натворил, дело уже десятое.