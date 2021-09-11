Новая карта Fracture и коллаборация с Zedd — детали 2-го акта 3-го сезона Valorant

В начале сентября в Valorant начался второй акт третьего сезона. С ним в игре появилось множество новинок, включая уникальную карту Fracture и линейку скинов «Спектр». Мы успели поиграть на новой карте и почитать интервью с немецким диджеем Zedd, который совместно с Riot Games создал уникальный набор образов на оружие для шутера.

Карта Fracture

Создавая новую локацию, Riot Games хотела разбить современные тренды по части структуры уровней. Обычно в шутерах команды атакующих и защитников располагаются друг напротив друга, эта же тенденция наблюдается и в других картах Valorant.

С Fracture ситуация немного другая. Атакующие на ней начинают в самом центре локации, и у них есть выбор, с какой стороны заходить на точки – сверху или снизу. Подразумевается расположение на плоскости карты. Чтобы перебраться на верхний уровень, игроки атаки используют тросы. Таким образом, у команды есть по два варианта выходов на точки А и Б.

Мы оценили карту во время закрытого бета-тестирования для журналистов. Действительно, подобное расположение вызывает небольшое недоумение после старта раунда, однако к этому быстро привыкаешь. Защитники тоже не лишены тактического преимущества. Из-за строения Fracture они могут быстро добраться до нужной точки через свой респаун. Времени обычно достаточно, чтобы оперативно подключиться к напарникам на другом пленте.

Коллаборация с Zedd и линейка скинов «Спектр»

Антон «Zedd» Заславский – всемирно известный диджей русско-немецкого происхождения. Он часто работал с Riot Games и до Valorant. Например, он написал трек Ignite для заглавной темы Worlds 2016, чемпионата мира по League of Legends. Поэтому неудивительно, что его имя снова появилось рядом с продуктом американской студии.

Zedd помог Riot Games разработать уникальную линейку скинов «Спектр». Все образы из комплекта так или иначе связаны с любимыми темами диджея: музыкой, светомузыкой и футуристическим дизайном. По словам музыканта, он и авторы шутера начали создавать набор ещё в конце 2020 года.

Мы начали работать над коллекцией ещё в декабре прошлого года: разрабатывали концепт, составляли мудборд, собирали визуал и всё прочее. Я никогда не участвовал в чужом проекте такого масштаба, для меня всё было в новинку.

Во время создания линейки Zedd в первую очередь вдохновлялся своим последним туром Orbit. Во время выступлений диджей хотел создать у фанатов чувство космического путешествия. Из-за этого, например, анимация выстрелов заменена на лазерные всплески.

Мой последний тур Orbit был посвящён тому, чтобы перенести фанатов в атмосферу космоса, в мир будущего и фантазий. «СПЕКТР» родом из той же вселенной. Например, выстрелу я решил придать схожесть с лазером. Хотелось, чтобы звучание получилось максимально чистым.

Образы «Спектра» будут прокачиваться вместе с пользователем. На каждом уровне у скинов появляются дополнительные визуальные отличия.

Уровень 1: новая модель, особый вид прицела в режиме альтернативной стрельбы, прицел меняет цвет при движении персонажа.

Уровень 2: новые дульные вспышки и звуки выстрелов; дульные вспышки меняют цвет при движении персонажа.

Уровень 3: новые визуальные и звуковые эффекты выбора и перезарядки; визуальные эффекты и цветные элементы меняют цвет при движении персонажа; особый звук во время осмотра, уникальный для каждого оружия; пульсация в такт звукам.

Уровень 4: баннер убийства и эффект добивания (цвет эффекта добивания меняется в зависимости от местоположения и установки Spike).

Альтернативные расцветки: чёрная, красная и фиолетовая/розовая.

Контент боевого пропуска 2-го акта 3-го сезона

Второй акт третьего сезона Valorant стартовал 7 сентября.