«Играйте как хотите». Обзор Deathloop — это Dishonored без тормозов и морали

Нестандартная игра, вся цель которой — вырваться из временной ловушки. И поубивать всех, кто рискнёт помешать.

Deathloop — необычная игра. Базовые механики в ней стоят рядом с пространственно-временной аномалией, которая диктует свои правила и заставляет подстраиваться под них. Arkane Lyon создала уникальный экшен с переплетением множества жанров, но при этом не изменила себе и своему наследию.

Новинка такая же глубокая и вариативная, как Dishonored или Prey, но и совершенно не похожая на них с точки зрения геймплея. А вот хорошо это или плохо — давайте разбираться.

Видеоверсия обзора с альтернативным мнением доступна по ссылке ниже.

Загадка временной петли

События Deathloop происходят на острове Чёрный риф. Он поделён на четыре большие области, которые игрок может исследовать в любом порядке и в любое время суток. Есть загвоздка — весь архипелаг находится во временной аномалии. После завершения полного дневного цикла все его жители забывают о произошедшем, а все предметы оказываются на своих местах. То есть почти весь остров живёт по законам «Дня сурка».

Память сохраняется только у двух персонажей — Кольта и Джулианны. За первого мы будем играть, а вторая — наш главный противник на протяжении всей игры и ведущий двигатель сюжета. Она часто звонит протагонисту по рации и издевается над его невежеством, подкалывает за ошибки и активно комментирует его шаги.

О взаимодействии двух героев мы поговорим позже, а пока давайте ответим на ключевой вопрос: как вообще играется Deathloop?

Ребята из Arkane сделали очень крутое обучение всему и вся. Первые час-полтора игроку на реальных примерах показывают, как работают местные законы, как действуют идеологи и каким образом нужно собирать зацепки о каждом действующем лице. Отвешиваю отдельный поклон разработчикам и заранее предупреждаю вас — внимательно читайте контекстные подсказки и смотрите на интерфейс зацепок и локаций.

Deathloop — экшен от первого лица с элементами стелса. Цель: уничтожить восемь идеологов, которые отвечают за стабильность временной петли. Если убить их, то аномалия разрушится. Семь из них находятся в разных локациях и бодрствуют в определённое время суток. Восьмой — Джулианна.

Весь цикл разделён на четыре времени суток: утро, до полудня, после полудня и вечер. Каждая локация частично меняется в зависимости от временного периода. Какие-то проходы открыты утром или днём, но закрываются вечером или ближе к ночи. Переключаться между временем суток в производном порядке нельзя, только в логичной последовательности. Если проворонили утреннее время, то придётся мотать всю петлю до начала.

Ключевое отличие Deathloop от той же Dishonored — удобство и простота. Оружие здесь меняется мгновенно, убийства не возбраняются, боты предельно тупые и недальновидные. Никто не мешает Кольту достать дробовик в самом начале уровня и переубивать всех подряд.

Если словили критически много пуль — активируется встроенный навык «Реприза», который позволит возродиться хотя бы два раза. Перезаряжается он после убийства Джулианны или выхода из локации. Энергия на использование способностей восстанавливается автоматически и значительно быстрее, чем у Корво или Эмили. Можно не шастать по углам и искать бутылочки с маной!

Однако сразу оговорюсь — это не DOOM и не Painkiller. Три или даже четыре противника не смогут остановить вас, а вот толпа оппонентов с дробовиками или винтовками — ещё как. Лечится главный герой возле специальных станций или аптечками. Их можно найти на уровнях. Автоматической регенерации нет.

Не roguelike, а «обычный» экшен от первого лица — но от Arkane

Игру можно ошибочно назвать «рогаликом», поскольку всё здесь намекает на это. У игрока после завершения каждого цикла или окончательной смерти главного героя забирают всё снаряжение. Остаётся только то, что он успел насытить резидуумом — это местный ресурс. Его можно собрать на уровнях возле специальных предметов или высосать из мёртвых идеологов. Но это не roguelike, а, скорее, его очень лёгкая вариация.

Вся суть прохождения Deathloop лежит в поиске зацепок об идеологах. В этом помогает специальная табличка, в которую Кольт заносит многочисленную информацию о своих целях: их увлечениях, взаимоотношениях между собой и действиях в каждый промежуток времени. Стоит пройти нужный виток целиком, как Кольт сам выдаст весь необходимый анализ.

нужным маркерам, собрать нужные предметы или коды доступа, а уже после этого добавить к плану нужный пункт. В итоге всё это выльется в одну, единственно правильную последовательность. То есть способов достигнуть какой-то мини-цели в И это, по сути, главный обман Arkane Lyon. Да, игрок может добывать информацию разными способами, проникать на локацию с нескольких сторон и по-разному убивать идеологов, но цель всегда одна — пройти помаркерам, собратьпредметы или коды доступа, а уже после этого добавить к планупункт. В итоге всё это выльется в одну, единственно правильную последовательность. То есть способов достигнуть какой-то мини-цели в Deathloop множество, но выполнить ключевое задание — нет.

Помимо поиска зацепок, Кольт может разжиться уникальным оружием или способностями. Для них тоже заведена отдельная табличка с зацепками. Они так же добываются у идеологов или в укромных местах.

С первыми всё предельно понятно — каждый идеолог носит один уникальный навык вроде рывка вперёд или невидимости, а после роняет улучшения для него же.

Со вторым посложнее. В игре есть особенные виды оружия, которое можно добыть только через зацепки, в определённое время суток и на нужной локации. Поиск обмундирования — отдельное удовольствие в Deathloop. Дают действительно крутые пушки вроде гибридных парных пистолетов или адовой смеси из дробовика и винтовки.

Эти пистолеты можно объединить в одну пушку!

Экипировку можно собрать под любой предпочитаемый стиль прохождения

Перед выходом на любую локацию игрок сначала оказывается в хабе. Там можно подобрать оружие, перки и способности. Каждый ствол в игре идёт в нескольких вариациях по степени крутости — тут всё по заветам Diablo и Borderlands.

Серые образцы пушек — самые слабые. Они могут заклинить во время стрельбы и не обладают особенными свойствами. Зато потом откроются более редкие виды. Однажды я нашёл дробовик, который делает два залпа вместо одного, а потом нарыл снайперскую винтовку с эффектом кровотечения от выстрелов.

От градации оружия зависит допустимое количество брелоков, которое можно повесить на пушку — до трёх на самое качественное. Брелоки бывают банальными (увеличение скорострельности или объёма магазина) и нестандартными (замедление противника при попадании или высасывание энергии). Они тоже делятся на уровни качества. Условно, серый брелок на количество патронов добавит пять, а фиолетовый — пятнадцать.

Затем нужно подобрать четыре брелока для самого Кольта. На выбор доступны десятки разных видов, от двойного прыжка и увеличения здоровья до увеличения дальности подката и ускоренного восстановления энергии. И да, тоже есть градация на степень качества.

Ну и наконец нужно подобрать навыки. «Реприза» будет всегда, её менять нельзя. В оставшиеся два слота можно поставить телепорт на небольшую дистанцию, невидимость на несколько секунд или мощный удар, которым Кольт разбрасывает противников в разные стороны. У каждой способности есть по два слота на модификаторы. Например, меняются свойства рывка — поменяться местами с другим противником или зависнуть в воздухе перед прыжком. А невидимость может быть бесконечной, если стоять на месте, и так далее.

Arkane Lyon разыгралась не на шутку. Кольта можно собрать под любой стиль прохождения, какой бы вам ни нравился. Неизменными в арсенале останутся всего несколько предметов:

Мачете . Им можно мочить противников в упор, если закончатся патроны;

. Им можно мочить противников в упор, если закончатся патроны; Рация . По ней Кольту звонит Джулианна, и ей же герой взламывает турели или камеры;

. По ней Кольту звонит Джулианна, и ей же герой взламывает турели или камеры; Граната. Делится на три вида: стандартная осколочная, растяжка с лазером и сенсорная мина.

Джулианна — главное украшение Deathloop

Джулианна выступает главным противником Кольта и может в любой момент зайти на локацию. Если отключить соответствующий пункт в меню, то ей будет управлять ИИ. Однако я крайне не рекомендую это делать, потому что когда в вашу сессию заходит другой живой игрок — Deathloop преображается. Начинается настоящая дуэль между двумя киллерами — и победит в ней только один.

После завершения сюжетной кампании я провёл за игровыми сессиями ещё несколько часов, играя за Джулианну. Её арсенал схож с набором Кольта, есть всего несколько различий:

Вместо «Репризы» у неё «Маскарад». Навык позволяет притвориться любым NPC и взять его облик. Мощного тактического применения я ему не нашёл, поскольку замаскированную девушку выдают анимации и методы передвижения;

У Джулианны четыре заряда энергии вместо трёх;

Девушка получает брелоки, способности и оружие по мере прокачки. А прокачивается она просто – надо участвовать в игровых сессиях и убивать Кольта. Чем изобретательнее, тем лучше;

За прокачку можно открывать различные костюмы для обоих героев и менять их перед выходом на задание.

Когда Джулианна входит на локацию, у Кольта появляется дополнительная проблема. Помимо вездесущего киллера, выходы из уровня закрываются. Чтобы отпереть их, нужно взломать антенну. Девушка получит оповещение, если герой попытается взломать её или даже если взломает.

Играть за Джулианну ещё веселее, но при этом немного сложнее. На неё не реагируют ловушки и турели (если их не перепрограммирует Кольт, конечно), а NPC даже могут завести с ней диалог. Трудность победы над любым Кольтом повышается из-за наличия «Репризы» у второго — его нужно убить минимум два, а то и три раза, если у него сохранились заряды возрождения. У Джулианны этого нет.

Ох, сколько же историй рождается, когда вы играете за Джулианну! Можно караулить Кольта возле ключевых областей на уровне, можно устроить засаду возле антенны или пуститься в пляс по крышам и искать оппонента самостоятельно. За время игровых вечеров со мной случались десятки ситуаций, будь то долгая позиционная война в проходах или снайперские дуэли на крышах. Дважды, кстати, встретил журналиста DTF — пока у нас с ним счёт 1:1, но я ещё доберусь до него!

Игре срочно нужен патч первого дня

Напоследок вкратце расскажу о техническом состоянии Deathloop. Оно не удручающее, но патч точно не помешает. За два игровых вечера у меня четыре раза просто зависло меню, из-за чего пришлось перезапускать игру. Однажды я упал на открытый ящик и не смог выбраться из него — телепорт не взял, а любые действия ни к чему не приводили. И да, один раз игра зависла прямо во время важной сюжетной сцены, что точно не очень приятно.

Отдельные вопросы вызывает стабильность экшена. В некоторых сценах FPS ощутимо падает, а объективных причин для этого я не нашёл. В игре красивая графика и анимации, но не настолько, чтобы вот так «укладывать» PS5. Однако критических багов или ошибок замечено не было.

Итоги

Что же в итоге? Deathloop — очередная достойная игра Arkane. Хотя она и убрала многие условности, она осталась такой же глубокой. Здесь несметное количество закрытых дверей и загадок, вариантов добраться до нужной цели или подобрать оптимальный билд. У предыдущих творений студии были проблемы с реиграбельностью, но здесь команда решила вырулить за счёт асинхронного мультиплеера и простоты освоения геймплея.

Фактически Deathloop можно назвать спущенной с тормозов Dishonored. Она поощряет креативность, не наказывает за ошибки и позволяет развлекаться так, как хочется вам. Большего и не хотелось.