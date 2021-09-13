Даниил Медведев рухнул на корт после победы на US Open — это празднование из FIFA

Даниил Медведев вынес Новака Джоковича в трёх сетах турнира US Open, и одним из самых ярких моментов было празднование. Медведев нанёс решающий удар и внезапно повалился на корт.

К счастью, это было запланировано. После награждения Даниил выдал: «Только легенды поймут, это было L2+left». L2 и правый стик влево — это «мёртвая рыба» (Dead Fish) или «упавший кирпич» (Brick Fall) из серии FIFA. Когда после гола футболист падает на землю.

На пресс-конференции Медведев объяснил, почему решил именно так отпраздновать победу: «Как-то я не мог заснуть, в голову лезли всякие сумасшедшие мысли. Знаете, у каждого такое бывает. И я подумал, что будет, если я выиграю «Уимблдон», представлял, как обыгрываю Новака или ещё кого-то. Было бы скучно вообще не праздновать, я же всё время это делаю! Мне нужно сделать что-то особенное.

Мне нравится FIFA, нравится играть на PlayStation. Это празднование называется «мёртвая рыба». Когда хочешь побесить соперника в FIFA, ты делаешь вот так, когда забиваешь гол. Я просто хотел сделать что-то особенное, чтобы понравилось друзьям, с которыми мы рубимся в FIFA. Я знал, что сделаю это. И мне было больно, на хард-корте такое непросто исполнить. Счастлив, что сделал празднование легендарным для себя».

Медведев — давний фанат серии FIFA, в юношеском возрасте даже участвовал в турнирах. Два года назад перед турниром в Санкт-Петербурге он рассказывал: «Когда был помоложе, как и все, играл в FIFA. Но потом, потеряв практику из-за тенниса (что, естественно, хорошо), я стал играть хуже и меня это начало бесить. Поэтому мы с друзьями переключились на другую игру, Rainbow Six — это стрелялки. Я считаю, что неплохо играю, но опять же, если бы было больше практики, то играл бы лучше».