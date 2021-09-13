Даниил Медведев рухнул на корт после победы на US Open — это празднование из FIFA

Даниил Медведев вынес Новака Джоковича в трёх сетах турнира US Open, и одним из самых ярких моментов было празднование. Медведев нанёс решающий удар и внезапно повалился на корт.
К счастью, это было запланировано. После награждения Даниил выдал: «Только легенды поймут, это было L2+left». L2 и правый стик влево — это «мёртвая рыба» (Dead Fish) или «упавший кирпич» (Brick Fall) из серии FIFA. Когда после гола футболист падает на землю.
На пресс-конференции Медведев объяснил, почему решил именно так отпраздновать победу: «Как-то я не мог заснуть, в голову лезли всякие сумасшедшие мысли. Знаете, у каждого такое бывает. И я подумал, что будет, если я выиграю «Уимблдон», представлял, как обыгрываю Новака или ещё кого-то. Было бы скучно вообще не праздновать, я же всё время это делаю! Мне нужно сделать что-то особенное.
Мне нравится FIFA, нравится играть на PlayStation. Это празднование называется «мёртвая рыба». Когда хочешь побесить соперника в FIFA, ты делаешь вот так, когда забиваешь гол. Я просто хотел сделать что-то особенное, чтобы понравилось друзьям, с которыми мы рубимся в FIFA. Я знал, что сделаю это. И мне было больно, на хард-корте такое непросто исполнить. Счастлив, что сделал празднование легендарным для себя».
Медведев — давний фанат серии FIFA, в юношеском возрасте даже участвовал в турнирах. Два года назад перед турниром в Санкт-Петербурге он рассказывал: «Когда был помоложе, как и все, играл в FIFA. Но потом, потеряв практику из-за тенниса (что, естественно, хорошо), я стал играть хуже и меня это начало бесить. Поэтому мы с друзьями переключились на другую игру, Rainbow Six — это стрелялки. Я считаю, что неплохо играю, но опять же, если бы было больше практики, то играл бы лучше».
- 13 сентября 2021
-
10:00
- 12 сентября 2021
-
22:14
-
14:23
-
14:04
- 11 сентября 2021
-
14:00
-
13:45
- 10 сентября 2021
-
20:09
-
19:26
-
19:18
-
18:54
-
18:30
-
18:11
-
17:52
-
16:52
-
15:58
-
15:10
-
14:55
-
14:20
-
14:18
-
12:34
-
12:33
-
11:36
-
11:18
-
10:32
- 9 сентября 2021
-
23:49
-
23:49
-
23:40
-
23:39
-
23:25
-
23:09
-
20:21
-
20:08
-
19:40
-
19:07
-
18:20