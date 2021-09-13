Альтернативный обзор Deathloop — так ли она хороша?

Новый осенний релиз Deathloop от Arkane Studios вызывал много вопросов уже с самого первого показа. «Да это же Dishonored с пушками!» — могли бы подумать вы. И были бы почти правы.
Здесь с первых же минут ощущается наследие прошлых игр команды французского Лиона. Правда, и отличий тоже хватает, но для их поиска, да и для понимания тонкостей стоит углубиться во временную петлю. Говорить о сюжете особо не будем, наш видеообзор без спойлеров. Но вот с геймплеем стоит разобраться обстоятельно.
И напоминаем, что у нас есть альтернативная версия рецензии на Deathloop, она доступна по ссылке и целиком отличается. Мнения двух авторов помогут вам точнее определиться, какой получилась игра.
Посмотрите наше видео целиком. И не забудьте включить звук!
Перед вами застрявший во временной петле остров Чёрный риф с четырьмя большими локациями, которые населены самыми разными личностями. Цель проста как дважды два — устранить их всех. Но если убивают вас, день перезапускается и приключение начинается заново. Вы правильно поняли: это такая вариация Dishonored, совмещённая с элементами рогалика.
Здесь же и 8 главных целей, а также 2 киллера — Кольт и Джулианна. Вам предстоит распутать клубок тайн, который приведёт к разгадке. Но то, как именно вы будете это делать, в какое место и время дня, решаете вы и только вы. Фактически это свобода действий.
Расскажите нам в комментариях, перспективно ли выглядит новая игра Arkane Studios и будете ли вы играть в Deathloop на релизе?
- 13 сентября 2021
-
15:19
-
13:57
-
13:21
-
12:34
-
12:32
-
12:29
-
11:54
-
11:24
-
10:00
- 12 сентября 2021
-
22:14
-
14:23
-
14:04
- 11 сентября 2021
-
14:00
-
13:45
- 10 сентября 2021
-
20:09
-
19:26
-
19:18
-
18:54
-
18:30
-
18:11
-
17:52
-
16:52
-
15:58
-
15:10
-
14:55
-
14:20
-
14:18
-
12:34
-
12:33
-
11:36
-
11:18
-
10:32
- 9 сентября 2021
-
23:49
-
23:49
-
23:40