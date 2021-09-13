Альтернативный обзор Deathloop — так ли она хороша?

8 целей, 2 киллера и 4 локации на Чёрном рифе, который застрял во временной петле. Узнайте о Deathloop самое главное из нашего видеообзора.

Новый осенний релиз Deathloop от Arkane Studios вызывал много вопросов уже с самого первого показа. «Да это же Dishonored с пушками!» — могли бы подумать вы. И были бы почти правы.

Здесь с первых же минут ощущается наследие прошлых игр команды французского Лиона. Правда, и отличий тоже хватает, но для их поиска, да и для понимания тонкостей стоит углубиться во временную петлю. Говорить о сюжете особо не будем, наш видеообзор без спойлеров. Но вот с геймплеем стоит разобраться обстоятельно.

И напоминаем, что у нас есть альтернативная версия рецензии на Deathloop, она доступна по ссылке и целиком отличается. Мнения двух авторов помогут вам точнее определиться, какой получилась игра.

Посмотрите наше видео целиком. И не забудьте включить звук!

Перед вами застрявший во временной петле остров Чёрный риф с четырьмя большими локациями, которые населены самыми разными личностями. Цель проста как дважды два — устранить их всех. Но если убивают вас, день перезапускается и приключение начинается заново. Вы правильно поняли: это такая вариация Dishonored, совмещённая с элементами рогалика.

Здесь же и 8 главных целей, а также 2 киллера — Кольт и Джулианна. Вам предстоит распутать клубок тайн, который приведёт к разгадке. Но то, как именно вы будете это делать, в какое место и время дня, решаете вы и только вы. Фактически это свобода действий.

Расскажите нам в комментариях, перспективно ли выглядит новая игра Arkane Studios и будете ли вы играть в Deathloop на релизе?