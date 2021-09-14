10 советов перед запуском Deathloop

Deathloop наконец-то добралась до прилавков. Амбициозная и необычная игра Arkane Lyon выполнена по всем заветам и лекалам студии — иммерсивные механики и адреналиновый экшен идут вровень с загадками, тайнами и необходимостью изучать мифологию. Особый шарм игре добавляет временная аномалия, под которую нужно подстраиваться.

В общем, дабы не теряться во всём этом и подойти к Deathloop подготовленным, стоит знать несколько тонкостей о важных механиках и других составляющих новинки.

Мы уже изучили Deathloop вдоль и поперёк — и даже выпустили два обзора. Теперь настало время гайда!

1. Всегда помните – происходящее на любой локации будет повторяться

Все NPC раз за разом проживают один и тот же день — поэтому они постоянно действуют одинаково. Войдя на один уровень утром, будьте уверены, что через виртуальные сутки часовой будет стоять на том же самом месте. Это можно использовать для планирования своего маршрута или поиска секретов.

Однако Deathloop не была бы игрой Arkane, если бы не реагировала на действия пользователя. Например, утром NPC ломает определённую стену. Если убить его и вернуться на эту же локацию днём или вечером, то проход останется закрытым. Если же оставить работника в живых, то в стене появится брешь — через неё можно пробраться.

2. В Deathloop можно убивать всех подряд, но первое время лучше действовать тихо

Отдавая предпочтение скрытному прохождению, вы сможете подслушивать диалоги и рассчитывать на эффект неожиданности. NPC во время разговора могут выдать важную информацию или подсказать вам оптимальный путь до цели. Плюс, если не шуметь, то можно легко добраться до ничего не подозревающего идеолога. Часто бывает, что если начать убивать всех на уровне, то лидер прознает об этом и поменяет позицию. Это скорее усложнит вам жизнь.

Да и проходить Deathloop скрытно банально проще. Как мы уже рассказывали в наших обзорах, несколько вооружённых до зубов громил с дробовиками и пулемётами могут быстро отправить Кольта обратно в его бункер.

3. Не тратьте резидуум на мусор

Первое время ценнейшего ресурса будет катастрофически не хватать, поэтому его нужно беречь только на самые лучшие образы оружия и брелоки. За два первых прохождения вы сможете собрать достаточно, чтобы насытить несколько пушек и обвесов.

Ресурс не стоит тратить на мусор вроде серых пушек и брелоков. Они всё равно дают грошовые бонусы. Лучше активнее исследовать локации и убивать прокаченных оппонентов, из них всегда выпадают синие и даже фиолетовые брелоки. Редкие пушки вы найдёте на странице заметок, их тоже лучше насыщать в первую очередь. И не забывайте про способности и улучшения для них – отдавайте им самый высокий приоритет.

4. Не знаете, что делать? Почаще обращайтесь к таблицам заметок

У Кольта есть два основных инструмента: таблица с заметками об идеологах и точно такая же об арсенале. Первая обеспечит вас всей информацией о текущих статусах зацепок и подскажет, что делать дальше. А вторая приведёт к мощному уникальному оружию, которое не выбить из противников.

По сути всё прохождение Deathloop сводится к регулярным путешествиям по маркерам и выполнению прописанных действий. Таким образом вы сможете разжиться крутыми пушками и решить загадку временной петли.

5. Постарайтесь побыстрее разжиться пистолетом или автоматом со встроенным глушителем

Это самое ультимативное оружие для прохождения Deathloop. Благодаря этим видам оружия вы будете легко зачищать уровни и пробираться сквозь густонаселённые локации. Предложенный в начале сюжета гвоздемёт стоит выкинуть и не тратить нервы.

Где достать это оружие? Самый надёжный, но долгий способ – убивать продвинутых противников и смотреть, каким оружием они пользовались. Обычно глушитель интегрирован в фиолетовые образцы пушек. Внимательно читайте их описание, поскольку бонусы могут быть совершенно разными.

6. Не пытайтесь сделать миллион дел на уровне сразу

У вас всё равно не получится пройти Deathloop за пять и даже за десять циклов. На некоторых уровнях вы побываете не один раз, поэтому не нужно стремиться собрать на них всё и сразу. Тем более вам не позволят – локации в игре очень большие, но определённые их витки открываются только в фиксированное время суток. К примеру, электростанция в Комплексе доступна только по утрам, а особняк Алексиса открывает двери ближе к ночи.

7. Играя за Кольта, не бойтесь Джулианну

Хотя Джулианна любит угрожать главному герою скорой расправой и активно бравирует своей крутостью, бояться её не стоит. Да, она может устроить засаду или обставить проходы минами, но у Кольта есть весомое преимущество – «Реприза». Из-за возрождения поставить выскочку на место не составит труда, поскольку она этого не умеет.

В связи с этим я не рекомендую устраивать с Джулианной затяжные дуэли или пытаться перестрелять её из снайперской винтовки. Старайтесь предельно быстро сокращать дистанцию и убивать её из мощного дробовика или автомата. Хотя и меткий выстрел в голову из снайперской винтовки она пережить не сможет.

Перед каждой вылазкой лучше брать один вид оружия специально под Джулианну и снарядить его соответствующими брелоками. Мне очень помогало замедление от выстрелов и высасывание энергии, а также банальное увеличение скорострельности или объёма магазина. Кольт может легко завалить противника простым «рашем».

8. Не переключайтесь на Джулианну до прохождения сюжетной линии Кольта

Ну или хотя бы до того, как не изучите все локации вдоль и поперёк. Для успешного устранения Кольта нужно знать все возможные места, где он может оказаться, и его мотивы. Он прибыл в Бухту утром? Значит, скорее всего, он попытается устранить идеолога во втором ангаре. А добраться до него можно через первый ангар, путь до которого лежит через доки. Таким образом вы сможете предвидеть, куда будет двигаться ваша жертва.

Плюс, во время исследования локации обращайте внимание на расположение бутылочек с шипучкой и станций здоровья с патронами. Джулианна тоже может ими пользоваться — ей это в разы нужнее, особенно если не получилось убить Кольта в первый раз без потерь здоровья.

9. Играя за Джулианну, старайтесь мыслить наперёд

Убить Кольта за Джулианну непросто, но возможно. Опять же, этому может помешать «Реприза». Поэтому при битве с протагонистом нужно подключать весь свой креатив и стараться предвидеть его дальнейшие шаги. Можно устроить засаду возле антенны и затаиться в укромном месте. Ещё вариант – подкараулить его возле важной локации, куда он предположительно пойдёт по сюжетным делам.

Убили один раз? Быстро поменяйте позицию и постарайтесь прикинуть, где он возродится. Здесь вновь пригодится знание карты. Если получится проложить маршрут до места, где вы достали его, то сможете прибить второй раз уже на подходе к ней. Главное – правильно просчитать шаги противника.

В битве с Кольтом мне помогала снайперская винтовка с эффектом кровотечения и автоматический дробовик. Если на второй повесить брелок с замедлением от попаданий, то расправиться с противником не составит труда даже при близком контакте.

10. Играйте так, как вам захочется

Dishonored хотя и обеспечивала игрока свободой действий, но она была весьма условной. Убивать всех подряд не получалось из-за сюжетных ограничений. Перебьёшь всю локацию и повторишь в следующей – приблизишься к плохой концовке. Плюс, открытые конфронтации в ней были просто невыгодны из-за неудобного арсенала, хлипкости главного героя и ограниченных ресурсов.

Deathloop лишена всех этих неудобств. В неё приятно играть в любом стиле, будь то скрытно вырезать локации, обходить всех и вся или бежать по уровню с пулемётом наперевес. Сама игра прямым текстом говорит, что в ней можно делать всё, что захочется. Пользуйтесь этим, и продуктивного вам дня!