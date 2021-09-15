«А ты не такой старенький ещё!» Александр Мостовой — о FIFA 22 и TikTok

Одним из главных нововведений FIFA 22 станет режим «Легенды FUT». Это такие же карточки для режима FIFA Ultimate Team, однако их получили только легендарные игроки из зала славы футбола.

Одним из первых такой чести удостоился Александр Мостовой. Мы воспользовались возможностью и пообщались со знаменитым футболистом о любимых видеоиграх, TikTok и многом другом.

— Вы были одним из первых, чей предмет анонсировали в FIFA 22. Что вы почувствовали — удовлетворение, гордость?



— И то и другое. Гордость и удовлетворение. И за себя, и за то, что я всё-таки не зря играл в футбол. Многие об этом уже забывают, но так приятно, когда тебя любят, уважают и главное — вспоминают. Поэтому, когда был анонс, я чувствовал себя абсолютно прекрасно.



— Как отреагировали ваши дети?



– В первую очередь дети удивились. Прежде всего сын. Он хоть и взрослый уже, но раньше очень часто играл и сейчас проводит время в FIFA с друзьями. Причём он узнал сам, поскольку я ему не говорил. Ему друзья сказали, он спросил у меня: «Правда ли?» Я говорю: «Да, Саша, это правда». А он мне: «А ты не такой старенький ещё!»

— Назовите пять игроков, карточка которых должна присутствовать в игре.



— Я могу назвать больше пяти и перечислять, перечислять… Однозначно: Лионель Месси, Криштиану Роналду, Диего Армандо Марадона, Зидан, Фигу, Ривалдо, Рональдиньо.



А если из России… Я думаю, что Андрей Канчельскис точно должен быть. Из сегодняшнего поколения мне трудно выбирать, потому что я ними не играл. К тому же из нынешних ребят мало кто играл за границей, как это делали мы. Немного трудно сравнивать. Играть у себя, в тепличных условиях – это немножко другое всё-таки. Многие поспорят, что кто-то заслуживает, многие провели много игр за сборную. Но у меня немного другие критерии футбольного качества игроков, поэтому так.

— Какие у вас любимые видеоигры или жанр? Назовите несколько и расскажите, как вы с ними познакомились.



— Откровенно говоря, с видеоиграми я знаком по рассказам своих учеников и детей. Но интересуюсь играми, которые связаны с моей прямой деятельностью, вот FIFA жду с нетерпением, возможно, пару матчей сыграю в команде с виртуальным собой.



— Я видел TikTok, где вы играете в FIFA в крутейшем халате. Как у вас появилась идея завести его? Откуда черпаете вдохновение для роликов?



— Да, было такое! Мы тоже не стоим на месте, стараемся не отставать от трендов. Этот TikTok и многие другие тесно связаны с детьми, которые любят футбол и занимаются им. Мы уже три года делаем детский футбольный лагерь и на одном из выездов придумали такую идею — и сразу отсняли. Думаю, многие видели. Как мне кажется, получилось клёво.

— Ждать ли TikTok с прохождениями игр? Или с крутыми матчами в FIFA 22?



— Думаю, с матчами в FIFA 22 – да. Но забегать вперед не будем, будет сюрпризом!

— Какая у вас любимая часть серии FIFA? Или вы каждый год играете в новую?



— Будет FIFA 22, ведь я стану ее частью.



— Виталина Бацарашкина (золотая медалистка по стрельбе из пистолета) играла в «Ведьмака» на Олимпийских играх в Токио. Как вы проводили досуг во время поездок на чемпионаты? Играли во что-то?



— Мы были ещё не избалованы тем, что есть сейчас. У нас и телефонов не было даже. Поездки были длинные, много перелётов, поэтому в свободное время часто просто лежали, отдыхали, спали.



А если были силы, то собирались где-то в номере и играли в карты. Обычная, можно сказать, русская игра. В Испании, во Франции или в Португалии в карты не играл, потому что никто не играл. А в нашей сборной, во времена Советского Союза, конечно, карты, а ещё домино.

— Как вы относитесь к киберспорту? У вас есть любимый клуб? Какие дисциплины любите смотреть?



— Поскольку не увлекаюсь играми, с киберспортом знаком очень опосредованно. Но знаю, что это направление активно развивается, появляются свои звёзды, популярные по всему миру. От своих учеников и детей знаю, что и по FIFA проводятся виртуальные соревнования. Это очень круто, но про реальный спорт тоже не хочется забывать. Лучше совмещать приятное и полезное! Реальная жизнь – это реальная жизнь. А реальный спорт – это реальный спорт.



– Я читал одну из статей, автор которой заметил, что некоторые футболисты часто играют в шутеры, в том числе до или после матчей. Как вы к этому относитесь и делаете ли так сами?



– Сам так не делаю. По правде говоря, меня настораживает виртуальная стрельба, это не совсем моё. Кстати, я даже никогда не любил фильмы про фантастику. Мне кажется, что там всё ненастоящее, нереальное, что бы там ни делали. Поэтому это проходило мимо меня. Я любитель комедий и лёгких фильмов, которые быстро проходят. Там можно смеяться, шутить и отдыхать. А ужасы и фантастику не люблю. То же и с видеоиграми.