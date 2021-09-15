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Эксклюзивы PS4 и PS5 могут появиться в Steam: подробности утечки в сервисе NVIDIA GeForce Now, раздача ключей для Steam

Мы дарим игру в Steam, крупнейшая утечка NVIDIA | Чемп.NEWS
Семён Кудряшов
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Не просто новости, а видео с подарками! Мы делимся со зрителями ключами в Steam и рассказываем об утечке в GFN и новых ценах на PS5 в DNS.

Новый выпуск нашей регулярной рубрики видеоновостей, уже шестой, да ещё и с бонусами! Как и всегда, вы найдёте актуальные видео на YouTube-канале «Чемп.PLAY» и в разделе «Видео» на сайте.

Сегодня объясняем, почему крупнейшая утечка в сервисе NVIDIA GeForce Now с играми PlayStation для Steam может оказаться правдой лишь наполовину. Выйдут ли Horizon Forbidden West и Returnal на ПК или останутся эксклюзивами PlayStation. Рассказываем о новых ценах на PS5 в DNS и удешевлении Nintendo Switch. Наконец самым внимательным зрителям подарим ключи на игру ATOM RPG: Trudograd для Steam.

Видео про утечки из GFN, ценники в DNS и перенос Dying Light 2: Stay Human. Включите звук!

Главное из шестого выпуска «Чемп.News»

  • Ещё больше игр Sony с релизом на ПК?
  • В этом году «Игромир» отменили
  • Цена PS5 в магазинах DNS и комментарий представителя PlayStation
  • Total War: Warhammer 3 и Dying Light 2: Stay Human перенесли
  • И многое другое
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