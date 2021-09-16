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Обзор мультиплеера беты Call of Duty: Vanguard, геймплей мультиплеера

Впечатления от беты Call of Duty: Vanguard | Это же Modern Warfare во Второй мировой
Михаил Шевкун
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Серия медленно превращается в FIFA или это разовый прокол?

В прошлом году поклонники Call of Duty оказались неприятно удивлены тем, что Call of Duty: Black Ops Cold War создавалась на старом движке. Из-за этого нововведений предшествующей ей Call of Duty: Modern Warfare в шутере не оказалось. Но тут сложно винить разработчиков, поскольку подходы Treyarch и Infinity Ward всегда отличались.

В этом году выйдет Call of Duty: Vanguard. Серия вновь возвращается во Вторую мировую, однако теперь на базе технологий Modern Warfare. И впервые за долгие годы создаётся ощущение «рескина», хотя подобное не наблюдалось даже между Black Ops 4 и Black Ops Cold War.

В случае «Авангарда» не покидает ощущение, что разработчики настолько боялись хоть что-то менять в формуле успешной Modern Warfare, особенно на фоне критики Black Ops Cold War, что решили оставить всё как есть. И время на убийство (ТТК), и элементы интерфейса, и меню, и перемещение, и создание классов, и фишки вроде скольжения с двойным бегом. Всё бережно перенесли из хита Infinity Ward.

Зачастую игра выглядит очень красиво

Зачастую игра выглядит очень красиво

Из уникального в Vanguard — система разрушений. По словам разработчиков, она должна расширить возможности тактического геймплея, однако на деле это красивая обёртка. С высоким темпом Call of Duty практически все элементы окружения, которые можно сломать, будут разрушены за первую минуту — никакого преимущества механика не даёт. Но стоит отдать должное, некоторые локации (особенно «Отель») в начале и в конце матча буквально не узнать. Визуально подобное разнообразие радует глаз.

Разрушаемость может пригодиться в режимах со сниженным числом бойцов — например, в «Битве чемпионов». Тут игроки действуют менее агрессивно, поскольку беготня и выстрелы могут выдать позицию. Однако и тут непонятно, позволит ли подобная разрушаемость действительно реализовать тактические манёвры.

Не исключено, что детальная разрушаемость перейдёт в последующие Call of Duty, а после отказа от поддержки PS4 и Xbox One механика сможет заиграть новыми красками. Но сейчас это чисто декоративный элемент, хоть и очень красивый.

Второй особенностью Call of Duty: Vanguard стала погода. Как и разрушаемость, она носит чисто декоративный характер. Однако на карте Gavutuu (джунгли) из-за моросящего дождя периодически создаётся ощущение, будто бы кто-то где-то бежит — неплохо развивает паранойю. Причём не совсем понятно, так получилось намеренно или случайно. На остальных локациях (их в бете четыре) я интересных применений не заметил.

На релизе шутера будет аж 20 карт — четыре небольших уровня создали специально для местного аналога «Огневого контакта», где 2-6 игроков по раундам сражаются с одинаковым оружием. По первым впечатлениям у Sledgehammer удалось создать интересные локации — хоть они и дальше используют слегка приевшийся дизайн с тремя линиями. Уровни выглядят интересно, самобытно и красочно.

Зимний Сталинград

Зимний Сталинград

Последней отличительной особенностью Call of Duty: Vanguard стал режим «Патруль». Его суть проста: по карте двигается точка для захвата, которую надо удерживать — какая команда дольше продержится в круге, та и победила. Во многом это эволюция «Войны» из Call of Duty: WWII, только тут цель двигается кругами, а не просто через всю карту.

«Патруль» получился интересным экспериментом — на релизе его может ждать судьба «Огневого контакта», который после неожиданной популярности в Modern Warfare стал неотъемлемой частью серии. В матче с сыгранной командой режим может генерировать интенсивные и адреналиновые ситуации в духе более хардкорных шутеров. Однако часто попадаются и люди, которым интереснее просто перестреливаться — на точку они просто не обращают внимания.

А вот спорным изменением стоит отказ от фракций. Если в Modern Warfare и Black Ops Cold War матчи строились на противостоянии определённых сторон, за которыми закреплены определённые оперативники, то в Vanguard команды номинально называются «А» и «Б», а герои могут играть за любую из них.

Поэтому часто возникает ситуация, когда в твоей и вражеской команде есть советский снайпер — и подобное как минимум слегка дезориентирует.

На релизе игры будет 12 оперативников — в бете только 6 героев

На релизе игры будет 12 оперативников — в бете только 6 героев

Если суммировать, то по вертикальному срезу Call of Duty: Vanguard получается скорее Modern Warfare про Вторую мировую. На презентации разработчики делали упор на тяжесть, опасность и немалую неказистость оружия, однако во время игры я этого не заметил. Ощущения, скорее, были обратными, особенно на фоне последних выпусков серии.

На вышке посреди карты Gavutuu постоянно собираются кемперы

На вышке посреди карты Gavutuu постоянно собираются кемперы

Мультиплеер Call of Duty: Vanguard ощущается тематическим обновлением или расширением для Modern Warfare — например, каким была Vietnam для Battlefield: Bad Company 2. Она играется также увлекательно и весело, но не покидает ощущение, будто бы тебя где-то обманывают.

Call of Duty уже давно превратилась в подобие FIFA, когда поклонники ежегодно на автомате покупают новые части серии. Однако раньше выпуски Infinity Ward, Treyarch и Sledgehammer заметно отличались — да, какие-то базовые элементы были общими, но многие мелочи всерьёз меняли восприятие каждой части.

Не хочется, чтобы Call of Duty окончательно превратилась в FIFA с ежегодной эволюцией одной-единственной формулы. Хочется, чтобы у трёх ведущих студий было своё уникальное видение бренда — так попросту интереснее.

Новый этап беты Call of Duty: Vanguard уже стартовал — он доступен всем владельцам PlayStation и по предзаказу на Xbox и ПК. С 18 сентября начнётся полностью открытый тест для всех платформ. Полная версия шутера выходит 5 ноября.

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