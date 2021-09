Впечатления от беты Call of Duty: Vanguard | Это же Modern Warfare во Второй мировой

В прошлом году поклонники Call of Duty оказались неприятно удивлены тем, что Call of Duty: Black Ops Cold War создавалась на старом движке. Из-за этого нововведений предшествующей ей Call of Duty: Modern Warfare в шутере не оказалось. Но тут сложно винить разработчиков, поскольку подходы Treyarch и Infinity Ward всегда отличались.

В этом году выйдет Call of Duty: Vanguard. Серия вновь возвращается во Вторую мировую, однако теперь на базе технологий Modern Warfare. И впервые за долгие годы создаётся ощущение «рескина», хотя подобное не наблюдалось даже между Black Ops 4 и Black Ops Cold War.

В случае «Авангарда» не покидает ощущение, что разработчики настолько боялись хоть что-то менять в формуле успешной Modern Warfare, особенно на фоне критики Black Ops Cold War, что решили оставить всё как есть. И время на убийство (ТТК), и элементы интерфейса, и меню, и перемещение, и создание классов, и фишки вроде скольжения с двойным бегом. Всё бережно перенесли из хита Infinity Ward.

Зачастую игра выглядит очень красиво

Из уникального в Vanguard — система разрушений. По словам разработчиков, она должна расширить возможности тактического геймплея, однако на деле это красивая обёртка. С высоким темпом Call of Duty практически все элементы окружения, которые можно сломать, будут разрушены за первую минуту — никакого преимущества механика не даёт. Но стоит отдать должное, некоторые локации (особенно «Отель») в начале и в конце матча буквально не узнать. Визуально подобное разнообразие радует глаз.

Разрушаемость может пригодиться в режимах со сниженным числом бойцов — например, в «Битве чемпионов». Тут игроки действуют менее агрессивно, поскольку беготня и выстрелы могут выдать позицию. Однако и тут непонятно, позволит ли подобная разрушаемость действительно реализовать тактические манёвры.

Не исключено, что детальная разрушаемость перейдёт в последующие Call of Duty, а после отказа от поддержки PS4 и Xbox One механика сможет заиграть новыми красками. Но сейчас это чисто декоративный элемент, хоть и очень красивый.

Второй особенностью Call of Duty: Vanguard стала погода. Как и разрушаемость, она носит чисто декоративный характер. Однако на карте Gavutuu (джунгли) из-за моросящего дождя периодически создаётся ощущение, будто бы кто-то где-то бежит — неплохо развивает паранойю. Причём не совсем понятно, так получилось намеренно или случайно. На остальных локациях (их в бете четыре) я интересных применений не заметил.

На релизе шутера будет аж 20 карт — четыре небольших уровня создали специально для местного аналога «Огневого контакта», где 2-6 игроков по раундам сражаются с одинаковым оружием. По первым впечатлениям у Sledgehammer удалось создать интересные локации — хоть они и дальше используют слегка приевшийся дизайн с тремя линиями. Уровни выглядят интересно, самобытно и красочно.

Зимний Сталинград

Последней отличительной особенностью Call of Duty: Vanguard стал режим «Патруль». Его суть проста: по карте двигается точка для захвата, которую надо удерживать — какая команда дольше продержится в круге, та и победила. Во многом это эволюция «Войны» из Call of Duty: WWII, только тут цель двигается кругами, а не просто через всю карту.

«Патруль» получился интересным экспериментом — на релизе его может ждать судьба «Огневого контакта», который после неожиданной популярности в Modern Warfare стал неотъемлемой частью серии. В матче с сыгранной командой режим может генерировать интенсивные и адреналиновые ситуации в духе более хардкорных шутеров. Однако часто попадаются и люди, которым интереснее просто перестреливаться — на точку они просто не обращают внимания.

А вот спорным изменением стоит отказ от фракций. Если в Modern Warfare и Black Ops Cold War матчи строились на противостоянии определённых сторон, за которыми закреплены определённые оперативники, то в Vanguard команды номинально называются «А» и «Б», а герои могут играть за любую из них.

Поэтому часто возникает ситуация, когда в твоей и вражеской команде есть советский снайпер — и подобное как минимум слегка дезориентирует.

На релизе игры будет 12 оперативников — в бете только 6 героев

Если суммировать, то по вертикальному срезу Call of Duty: Vanguard получается скорее Modern Warfare про Вторую мировую. На презентации разработчики делали упор на тяжесть, опасность и немалую неказистость оружия, однако во время игры я этого не заметил. Ощущения, скорее, были обратными, особенно на фоне последних выпусков серии.

На вышке посреди карты Gavutuu постоянно собираются кемперы

Мультиплеер Call of Duty: Vanguard ощущается тематическим обновлением или расширением для Modern Warfare — например, каким была Vietnam для Battlefield: Bad Company 2. Она играется также увлекательно и весело, но не покидает ощущение, будто бы тебя где-то обманывают.

Call of Duty уже давно превратилась в подобие FIFA, когда поклонники ежегодно на автомате покупают новые части серии. Однако раньше выпуски Infinity Ward, Treyarch и Sledgehammer заметно отличались — да, какие-то базовые элементы были общими, но многие мелочи всерьёз меняли восприятие каждой части.

Не хочется, чтобы Call of Duty окончательно превратилась в FIFA с ежегодной эволюцией одной-единственной формулы. Хочется, чтобы у трёх ведущих студий было своё уникальное видение бренда — так попросту интереснее.

Новый этап беты Call of Duty: Vanguard уже стартовал — он доступен всем владельцам PlayStation и по предзаказу на Xbox и ПК. С 18 сентября начнётся полностью открытый тест для всех платформ. Полная версия шутера выходит 5 ноября.