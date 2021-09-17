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BF 2042 перенесли, Call of Duty с подзаголовком Project Cortez и первый в мире 60-й уровень в Genshin Impact

Перенос Battlefield 2042 и «лажа» в Genshin Impact | Чемп.NEWS
Семён Кудряшов
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Battlefield 2042 не выйдет в октябре, но точно появится игра про «Стражей Галактики». А Call of Duty в 2022 году продолжит Modern Warfare.

Пятничный выпуск нашей регулярной рубрики видеоновостей, уже седьмой!

Рассказываем о причине переноса Battlefield 2042, новых проблемах Blizzard, о премьере игры про Стражей Галактики и о том, почему одна новая особенность в Nintendo Switch после апдейта делает эту консоль круче, чем PS5 и Xbox Series.

Седьмой новостной выпуск Чемп.NEWS. Приятного просмотра, не забудьте включить звук

Главное из седьмого выпуска «Чемп.News»

  • Call of Duty в 2022 году продолжит сюжет Modern Warfare
  • Nintendo Switch получила поддержку Bluetooth-наушников
  • Ubisoft снимает сериал по мотивам игры Driver
  • «Вы подарили ему эту лажу?» — игроки – про 60-й уровень в Genshin Impact
  • И многое другое

Как и всегда, вы найдёте актуальные видео на YouTube-канале «Чемп.PLAY» и в разделе «Видео» на сайте.

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