Перенос Battlefield 2042 и «лажа» в Genshin Impact | Чемп.NEWS

Battlefield 2042 не выйдет в октябре, но точно появится игра про «Стражей Галактики». А Call of Duty в 2022 году продолжит Modern Warfare.

Пятничный выпуск нашей регулярной рубрики видеоновостей, уже седьмой!

Рассказываем о причине переноса Battlefield 2042, новых проблемах Blizzard, о премьере игры про Стражей Галактики и о том, почему одна новая особенность в Nintendo Switch после апдейта делает эту консоль круче, чем PS5 и Xbox Series.

Седьмой новостной выпуск Чемп.NEWS. Приятного просмотра, не забудьте включить звук

Главное из седьмого выпуска «Чемп.News»

Call of Duty в 2022 году продолжит сюжет Modern Warfare

Nintendo Switch получила поддержку Bluetooth-наушников

Ubisoft снимает сериал по мотивам игры Driver

«Вы подарили ему эту лажу?» — игроки – про 60-й уровень в Genshin Impact

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