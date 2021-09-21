Что нужно знать о Diablo 2: Resurrected до выхода?

Уже 24 сентября в продажу поступит Diablo 2: Resurrected — ремейк культовой ARPG, которая значительно повлияла на игровую культуру и видеоигры в целом. За последние 20 лет игра не потеряла актуальности, из-за чего поклонники прямо-таки требовали воссоздать её.
Что такое Diablo 2?
Ролевой экшен, где в роли одного из героев (паладин, волшебник, амазонка, варвар, некромант, ассасин, друид) предстоит пройти через круги ада и по пути уничтожить десятки тысяч демонов во имя мира во всём мире. Можно играть как с друзьями, так и в одиночку.
Параллельно этому игрок будет находить всё более интересные предметы экипировки, которые повлияют на умения персонажа чуть ли не больше, чем традиционная прокачка.
Герои DIablo 2 — за кого будете играть?
Номинально у игры есть конечная цель (убить Диабло), но фанаты вот уже 20 лет явно занимаются чем-то ещё. На самом деле они просто собирают всё более мощную экипировку для эффективного уничтожения врагов. Почему? Потому что сражаться попросту весело. Даже спустя 20 лет.
Что такое Diablo 2: Resurrected?
Это ремейк (хотя в Activision Blizzard его называют ремастером) Diablo 2 и дополнения Lord of Destruction, где полностью перерисовали всю графику. При этом логика и структура игры остались такими же, поэтому внимательные фанаты наверняка успеют найти далеко не один старый баг. А по нажатию одной кнопки можно включить старую картинку с прежним соотношением сторон экрана 4:3.
Diablo 2: Resurrected выйдет не только на ПК, но и буквально всех консолях — PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и Nintendo Switch. Владельцы нескольких платформ смогут без проблем переносить свои сохранения на любую систему — однако играть с пользователями других устройств, по крайней мере, на старте продаж, не позволят.
Геймплей Diablo 2: Resurrected
Трейлер Diablo 2: Resurrected
Как скачать Diablo 2: Resurrected? Где купить?
Судя по всему, ремейк в России выйдет только в цифровых магазинах — в рознице релиз или задержится, или вовсе не состоится. Представители Activision Blizzard не смогли прокомментировать ситуацию.
В цифровых магазинах предзаказы уже открыты. На ПК игра продаётся исключительно в Battle.net — никаких Steam, Epic Games Store, GOG и других площадок.
- Battle.net (ПК) — 1999 рублей
- PlayStation Store (PS5, PS4) — 2499 рублей
- Nintendo eShop (Switch) — 3999 рублей
- Microsoft Store (Xbox) — $ 40 (2999 рублей).
Системные требования Diablo 2: Resurrected
Минимальные для 720р
- ОС — Windows 10
- Процессор — Intel Core i3-3250 или AMD FX-4350
- Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD Radeon HD 7850
- Оперативная память — 8 гигабайт
- Место на диске — 30 гигабайт
Рекомендуемые для 1080р
- ОС — Windows 10
- Процессор — Intel Core i5-9600k или AMD Ryzen 5 2600
- Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 5500 XT
- Оперативная память — 16 гигабайт
- Место на диске — 30 гигабайт
Кинематографический ролик первого акта
Сравнение оригинала и ремейка
- 21 сентября 2021
-
16:31
-
16:19
-
15:28
-
15:21
-
14:46
-
13:54
-
13:21
-
12:46
-
11:45
-
11:08
-
10:56
-
10:01
-
06:16
-
05:54
- 20 сентября 2021
-
20:17
-
19:57
-
19:45
-
19:36
-
19:19
-
18:48
-
18:47
-
17:08
-
16:53
-
15:46
-
15:25
-
15:07
-
13:52
-
13:16
-
12:46
-
12:24
-
11:29
-
11:11
-
03:16
- 19 сентября 2021
-
13:37
- 18 сентября 2021
-
20:55