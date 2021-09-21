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Diablo 2 Resurrected: дата выхода и релиза, ремастер, ремейк, системные требования, трейлер, геймплей

Что нужно знать о Diablo 2: Resurrected до выхода?
Михаил Шевкун
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Всё, что мы знаем о возрождении культовой игры, повлиявшей на всю индустрию.

Уже 24 сентября в продажу поступит Diablo 2: Resurrected — ремейк культовой ARPG, которая значительно повлияла на игровую культуру и видеоигры в целом. За последние 20 лет игра не потеряла актуальности, из-за чего поклонники прямо-таки требовали воссоздать её.

Как Diablo 2 изменила видеоигры Как Diablo 2 изменила видеоигры

Что такое Diablo 2?

Ролевой экшен, где в роли одного из героев (паладин, волшебник, амазонка, варвар, некромант, ассасин, друид) предстоит пройти через круги ада и по пути уничтожить десятки тысяч демонов во имя мира во всём мире. Можно играть как с друзьями, так и в одиночку.

Параллельно этому игрок будет находить всё более интересные предметы экипировки, которые повлияют на умения персонажа чуть ли не больше, чем традиционная прокачка.

Герои DIablo 2 — за кого будете играть?

Герои DIablo 2 — за кого будете играть?

Номинально у игры есть конечная цель (убить Диабло), но фанаты вот уже 20 лет явно занимаются чем-то ещё. На самом деле они просто собирают всё более мощную экипировку для эффективного уничтожения врагов. Почему? Потому что сражаться попросту весело. Даже спустя 20 лет.

Что такое Diablo 2: Resurrected?

Это ремейк (хотя в Activision Blizzard его называют ремастером) Diablo 2 и дополнения Lord of Destruction, где полностью перерисовали всю графику. При этом логика и структура игры остались такими же, поэтому внимательные фанаты наверняка успеют найти далеко не один старый баг. А по нажатию одной кнопки можно включить старую картинку с прежним соотношением сторон экрана 4:3.

Diablo 2: Resurrected выйдет не только на ПК, но и буквально всех консолях — PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и Nintendo Switch. Владельцы нескольких платформ смогут без проблем переносить свои сохранения на любую систему — однако играть с пользователями других устройств, по крайней мере, на старте продаж, не позволят.

Геймплей Diablo 2: Resurrected

Трейлер Diablo 2: Resurrected

Как скачать Diablo 2: Resurrected? Где купить?

Судя по всему, ремейк в России выйдет только в цифровых магазинах — в рознице релиз или задержится, или вовсе не состоится. Представители Activision Blizzard не смогли прокомментировать ситуацию.

В цифровых магазинах предзаказы уже открыты. На ПК игра продаётся исключительно в Battle.net — никаких Steam, Epic Games Store, GOG и других площадок.

Системные требования Diablo 2: Resurrected

Минимальные для 720р

  • ОС — Windows 10
  • Процессор — Intel Core i3-3250 или AMD FX-4350
  • Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD Radeon HD 7850
  • Оперативная память — 8 гигабайт
  • Место на диске — 30 гигабайт

Рекомендуемые для 1080р

  • ОС — Windows 10
  • Процессор — Intel Core i5-9600k или AMD Ryzen 5 2600
  • Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 5500 XT
  • Оперативная память — 16 гигабайт
  • Место на диске — 30 гигабайт

Кинематографический ролик первого акта

Сравнение оригинала и ремейка

Как Diablo 2 изменила видеоигры Как Diablo 2 изменила видеоигры
Комментарии
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