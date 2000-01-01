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Лучшие молодые игроки FIFA 22
Лучшие молодые игроки FIFA 22
Топовый состав из футболистов до 21 года включительно. Есть пару неожиданных попаданий!
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Вратарь: Иллан Мелье, 21 год, «Лидс» — Рейтинг 77
Вратарь: Иллан Мелье, 21 год, «Лидс» — Рейтинг 77
Стабильный первый номер в самой веселой команде АПЛ. В FIFA 21 его потенциал был — 86. Будущий №1 сборной Франции.
ПЗ: Рис Джеймс, 20 лет, «Челси» — Рейтинг 81
ПЗ: Рис Джеймс, 20 лет, «Челси» — Рейтинг 81
Один из самых прогрессирующих английских игроков. Может играть на разных позициях. В прошлой FIFA рос до 86.
ЦЗ: Максанс Лакруа, 21 год, «Вольфсбург» — Рейтинг 79
ЦЗ: Максанс Лакруа, 21 год, «Вольфсбург» — Рейтинг 79
Лидер обороны «Вольфсбурга» и пока ещё точно не звезда. Так что начинайте болеть, пока не стало мейнстримом. Потенциал ему выдали — 84. В FIFA 22 наверняка будет больше.
ЛЗ: Альфонсо Дэвис, 19 лет, «Бавария» — Рейтинг 82
ЛЗ: Альфонсо Дэвис, 19 лет, «Бавария» — Рейтинг 82
Один из лучших левых защитников планеты. Техничный, быстрый, крепкий. Дэвис раскачивался до элитных 89 баллов в FIFA 21.
ЦП: Фил Фоден, 20 лет, «Манчестер Сити» — Рейтинг 84
ЦП: Фил Фоден, 20 лет, «Манчестер Сити» — Рейтинг 84
Разработчики считают, что Фоден — в будущем среди главных футболистов мира (потенциал был — 92). И это объяснимо при его скиллах и умении играть на разных позициях: ЦАП, ЛП, ЦП.
ЦП: Педри, 18 лет, «Барселона» — Рейтинг 81
ЦП: Педри, 18 лет, «Барселона» — Рейтинг 81
За прошлый сезон в реальности Педри сыграл безумные 74 матча. Парнишка внезапно стал лидером сборной Испании и надеждой «Барселоны». В FIFA его ценят не просто так!
ЛП: Джейдон Санчо, 20 лет, «Манчестер Юнайтед» — Рейтинг 87
ЛП: Джейдон Санчо, 20 лет, «Манчестер Юнайтед» — Рейтинг 87
Один из самых крутых юниоров в FIFA. Разработчики «отсыпали» Санчо топовые показатели, однако не такой бурный рост. В 21-й он может добраться до 92 баллов. Правда теперь ему расти рядом с Криштиану.
ПП: Букайо Сака, 18 лет, «Арсенал» — Рейтинг 80
ПП: Букайо Сака, 18 лет, «Арсенал» — Рейтинг 80
Топовый атакер (и надежда) «Арсенала» и сборной Англии, который в FIFA 21 рос до 88. Вряд ли в новой версии будет ниже.
ПФА: Ферран Торрес, 20 лет, «Манчестер Сити» — Рейтинг 82
ПФА: Ферран Торрес, 20 лет, «Манчестер Сити» — Рейтинг 82
Готов выходить на разных позициях (ПФА, ЛФА, ФРВ). Пока не 100% основной в клубе, в FIFA 21 раскачивается до 89.
ФРВ: Жоау Феликс, 20 лет, «Атлетико» — Рейтинг 83
ФРВ: Жоау Феликс, 20 лет, «Атлетико» — Рейтинг 83
От Феликса уже третий год ждут выхода на уровень суперзвезды, но постоянно что-нибудь мешает. В FIFA 21 его можно вывести на уровень 93, вероятно, в новой версии его оценят не меньше.
ЦФД: Эрлинг Холанд, 19 лет, «Боруссия Дортмунд» — Рейтинг 88
ЦФД: Эрлинг Холанд, 19 лет, «Боруссия Дортмунд» — Рейтинг 88
Лучшему юниору мира повысили стартовый рейтинг на один балл (в FIFA 21 было 87). Но и тогда и сейчас он по-прежнему среди самых крутых футболистов.
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Кстати, в FIFA 22 появятся Герои
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Лучшие молодые игроки FIFA 22
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