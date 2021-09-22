«Ювентус», клубы РПЛ и очень много сборных: каких команд нет в FIFA 22

В середине сентября Electronic Arts опубликовала полный список лиг и клубов, которые будут представлены в FIFA 22.
В игре появятся более 17 тысяч футболистов из 700+ команд – но список всё равно вышел недостаточно полным и разочаровал фанатов по всему миру. На это есть веские причины.
Клубы Серии А
Итальянская лига становится всё более проблемной для Electronic Arts. Разработчики FIFA 22 проиграли уже четыре клубные лицензии конкурентам из Konami. Вслед за «Ювентусом» на сторону PES (eFootball) переметнулись «Рома», «Лацио» и «Аталанта». Через год аналогичное соглашение подпишет ещё и «Наполи».
В FIFA 22 будет лицензирована Серия А, бóльшая часть клубов и все игроки, так что карточку Миранчука или де Лигта будет отличать разве что необычный значок ФК. Но логотип и название EA использовать не может, поэтому в игре появятся «Пьемонте Кальчо», «Рома ФК», «Латиум» и «Бергамо Кальчо».
Бразильские клубы
Прямо противоположная ситуация с другой Серией А – бразильской. Все клубы появятся в FIFA 22 под настоящими названиями, привычными лого и клубными цветами. Но заполнены они будут сгенерированными футболистами, которых не существует в реальном футболе.
Таким образом, молодых талантов из «Сантоса» или «Фламенго» нельзя будет добавить в свою команду Ultimate Team или купить в режиме карьеры менеджера. Немного грустно: геймеры лишились шанса проверить в деле и ветеранов вроде Халка с Дани Алвесом, и молодых звёзд, которые через год-другой будут блистать в Европе.
Это же касается и бразильских команд, которые примут участие в виртуальном Кубке Либертадорес, и национальной сборной. Правда, последнюю наверняка можно будет обновить футболистами, выступающими в европейских чемпионатах.
Команды РПЛ и УПЛ
EA лишилась лицензии на Российскую Премьер-Лигу несколько лет назад и, несмотря на все надежды и слухи, пока не может вернуть отечественный чемпионат в FIFA. В новой игре вновь появятся только три клуба из Москвы – «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА. Они будут доступны в разделе «Остальной мир». «Зенит» снова доступен только в PES.
Там же можно найти два суперклуба из Украины – киевское «Динамо» и «Шахтёр». Полноценную УПЛ, как и РПЛ, стоит ждать не раньше следующего года. По словам чиновников, работа над этим продолжается. Зато сыграть за сборную Украины можно будет уже в FIFA 22 – это единственная сборная, которую добавили в этом году.
Национальные команды
Вместе с тем в FIFA 22 не попали сразу несколько интересных сборных. Всего в новой версии футсима будут доступны 32 национальные команды – против 49 в FIFA 21. Пропали все составы из Африки, Азия представлена только сборной Китая, а из КОНМЕБОЛ есть только Аргентина и порезанная Бразилия. Удивляет отсутствие Португалии.
Возможно, это связано с приближением чемпионата мира. EA владеет правами на турнир в Катаре и наверняка добавит в FIFA 22 сборные, которые выйдут в финальную часть мирового первенства. Но пока команды из Кореи, Уругвая, Камеруна и ряда других футбольных стран в игре отсутствуют. Хочется верить, что это ненадолго.
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