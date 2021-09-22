Мультяшная God of War. Обзор Kena: Bridge of Spirits

За месяцы до релиза Kena: Bridge of Spirits вокруг игры происходило не то, чего ждёшь от эксклюзивов PlayStation.

Не было мощной маркетинговой кампании, авторы неохотно давали интервью, даже трейлеров было не очень много. Более того, разработчики из Ember Lab решили не выдавать ключи журналистам вплоть до релиза, что обычно указывает на страх перед проектом.

При этом не до конца было понятно, как классифицировать Kena: Bridge of Spirits. Это God of War для детей? Это инди-аналог «Зельды» с примесью Overlord? Как оказалось, почти всё вместе, но с интересной концепцией и несколькими странностями. Но обо всём по порядку.

Чарующее приключение в лучших традициях Pixar. Игру иногда трудно перепутать с мультфильмом

Игроку достаётся роль Кены – шамана, который служит проводником душ в царство покоя. Героиня приходит в лес, который оказывается под воздействием скверны — она губит растительность и порождает монстров. Ей предстоит разобраться со случившимся, а заодно помочь пострадавшим и даже самой себе.

Грубо говоря, Kena: Bridge of Spirits – это как красочный мультфильм Pixar. Здесь есть несколько ключевых персонажей, каждый из которых как-то пострадал от инцидента — либо потерял друга, либо родного человека, либо наставника. Между геймплейными эпизодами авторы подают сюжет через красивые CGI-ролики, которые легко перепутать с дорогим мультфильмом — настолько они правдоподобные и качественные.

Подача сюжета получается рваной из-за одной неприятности. Между сюжетными сценами Кена всегда молчит. Она не комментирует происходящее и не выражает мысли, чтобы стать ближе к игроку. Девушка разговаривает только в роликах, из-за чего ментальная связь с ней разрушается. Хотя по этим же самым роликам видно, что юная шаманка – очень интересный и глубокий герой. Ему просто не дали раскрыться, за это немного обидно.

В итоге всё сводится к одному финалу, где раскрывают причины катастрофы и складывается полная картина того, как она повлияла на встреченных персонажей. В этот момент наступает настоящий катарсис, который свойственен только лучшим мультфильмам Pixar. Всё это сопровождается крайне стандартными, но приятно поданными мотивами – цени тех, кого ты любишь, уважай мнение старших и умей прощать.

Боевая система достаточно казуальна, но какая-то глубина в ней есть

Кене часто предстоит иметь дело с монстрами. Для сражений она использует свой посох (с лёгкими и сильным ударами) и верный лук. Ещё может сделать кувырок или поставить защитный барьер, из которого потом научится делать астральный рывок.

Ощущения от боёв и впрямь похожи на бюджетный вариант God of War. Кена атакует простыми комбинациями, а уязвимые противники реагируют на них. Против врагов со щитами нужно иногда сделать сильный удар, а другим — расстрелять слабые точки.

При этом Уже на среднем уровне сложности не рекомендуется пропускать удары и игнорировать кувырок, иначе сражение закончится скоропостижно. Есть и несколько мелочей вроде атак с помощью магической энергии, автоматического замедления времени при прицеливании из лука и так далее.

Боевая система не очень глубокая. Комбо-ударов фактически нет, перекат не отменяет анимацию удара, доступный арсенал довольно скудный. С этим игра постепенно справляется — после первых часов открываются новые способности и возможность комбинировать их.

Однако битвы с боссами получились удачными. Финальный парад поединков с главарями и вовсе на уровне God of War, и это комплимент. К каждому противнику нужен свой подход — для победы надо искать слабости и использовать весь доступный арсенал Кены. Под конец так вообще выпускают крутых и нестандартных боссов. Однако самый последний бой лично меня разочаровал, но на этом я замолчу – сами узнаете.

Баланс сложности весьма странный – на лёгком противники вообще не наносят урон, а на среднем могут убить за несколько ударов. Как я выяснил это? На седьмом часу игры, когда уже подходил к финалу и не мог одолеть того самого последнего босса. Поэтому — да, каюсь. Но я ведь игровой журналист, не забываете?

Странная и забавная прокачка одновременно, но она не мотивирует исследовать мир

По своей структуре Kena: Bridge of Spirits больше похожа на лёгкую метроидванию. Есть деревня, это локация-хаб, откуда предстоит отправляться в другие области благодаря новым умениям или экипировке. Например, из лука можно сбить оковы моста.

Однако ни о каком открытом мире речь не идёт – это всё равно линейное приключение и без сторонних активностей. Вы просто идёте по тропинке, пусть и по большой.

Игровой мир действительно красивый и по-своему интересный. Авторы рассказывают небольшие истории через окружение и элементы декораций. Плюс всё это попросту красиво, художники и дизайнеры постарались на славу, чтобы буквально перенести геймплей в мультфильм.

А вот геймдизайнеры явно халтурили, из-за чего у Ember Lab получилась огромная ошибка. Студия нарисовала прекрасный игровой мир, но его совсем не интересно исследовать. А всему виной прокачка, которую явно не докрутили.

В экшене две валюты. Карма тратится на открытие новых умений, коих тут не так много, а за вторую можно купить… шляпки для маленьких тленышей. Кого? Сейчас расскажу.

Поскольку Кена шаман, она в самом начале добивается расположения маленьких духов, которые становятся её помощниками. Через них же построена местная прогрессия – Кена растёт в уровне, только когда найдёт достаточное число тленышей. Так открывается доступ к новым умениям, которые покупаются за карму;

За вторую валюту в игре можно купить только шляпы для них. И беда в том, что в любом скрытом месте на карте, где нужно решить головоломку или ещё что-то, чаще всего дают именно её.

Из-за этого уже спустя пару часов возникает чувство, будто тебя обманывают. Поэтому исследовать окружение просто неинтересно и никак не мотивировано. Единственное, что спасает положение – иногда можно найти посылку, которая откроет осквернённый дом в деревне. Чтобы найти там… правильно, сундук с валютой для шляпок.

Техническое исполнение в игре на спорном уровне

Да, за что «Кену» точно хочется ругать, так это за оптимизацию и общее техническое состояние. Я не верю, что железо PS5 не способно переварить картинку экшена, но он умудряется провисать в некоторых сценах. На общее впечатление от процесса это не влияет, но чуть-чуть напрягает.

Что же в итоге?

Kena: Bridge of Spirits получилась не той игрой, за которую стоит опасаться. Многие её недостатки так или иначе перекрываются достоинствами, коих тоже достаточно. Это красочное приключение с нотками мультфильмов Pixar, простенькой боевой системой и зрелищными босс-файтами.

Это не ААА-экшен в открытом мире и далеко не новое слово в жанре. Это просто качественная игра от независимых разработчиков, которую можно пройти один раз, если громкие релизы уже поднадоели. Или порекомендовать казуальным друзьям-геймерам, предпочитающим несложные проекты. Разве что за полную стоимость я бы точно не брал, подождите распродажу.

Альбом со скриншотами