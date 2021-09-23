Как FIFA 22 отличается от FIFA 21. Первые впечатления от игры

Оценивать футбольный симулятор EA с каждым годом становится всё сложнее. И визуально, и геймплейно игры отличаются не так уж сильно. Всё дело в нюансах, которые невозможно рассмотреть при беглом знакомстве.

Как минимум последние три года сначала удивляешься и надеешься, что наконец-то вышла новая FIFA, которую так долго ждал.

Только EA задумывает превратить свой симулятор футбола в более сложный механизм, как следует массовая истерия от донатеров. Мол, забивать стало сложнее, верните всё как было. Следуют патчи, которые превращают новую часть в старую.

И именно этого обычные игроки боятся больше всего. Что повторится всё, как встарь. Ведь именно сейчас FIFA 22 — это то, что надо. Это то, во что действительно интересно играть. Делимся нашими первыми впечатлениями от знакомства с новой частью футбольного симулятора на PS5.

Некстген? Революция? Подождите, со столь громкими словами придется повременить. Да, были слухи, что EA собирается переходить на свеженький Unreal Engine 5. Но если это и произойдет, то как минимум в последующей части. Авторам нужно больше времени, чтобы как следует ознакомиться с новой технологией.

И, объективно говоря, FIFA 22 не смотрится устаревшей или как-то плохо. Даже на уже поднадоевшем Frostbite с картинкой и анимациями всё в порядке, хотя в целом большой разницы по сравнению с FIFA 21 вы, естественно, не заметите.

Отличается ли PS5-версия от PS4-версии? Конечно! Разница видна невооруженным глазом, но не настолько, чтобы уверенно сказать: играйте только на PlayStation 5, а консоли предыдущего поколения — в утиль. Картинка на новых приставках выглядит чуть красочнее. За счёт новой технологии захвата движений HyperMotion футболисты передвигаются чуть реалистичнее. Этого как раз нет на старых консолях. Вот это «чуть»‎ проявляется во всём.

Мяч теперь отскакивает немного иначе. Нет такого чувства, что он как будто приклеивается к футболистам, стало больше отскоков. Ещё одна больная тема — автоблоки. Их стало намного меньше. Ведь игроки часто жаловались на слишком большое присутствие искусственного интеллекта в игре. Теперь мы чаще стали забирать мяч, блокировать и ложиться под удар, когда этого хотим мы, а не наш виртуальный напарник.

А вот вратари, как показалось, тащат «мёртвые» мячи намного чаще. Их сейвы стали выглядеть реалистичнее. Заслуга новой технологии HyperMotion?

Кстати, показатели скорости теперь не так сильно решают. Даже условный Мбаппе не сможет так просто взять и убежать от защитников по флангу.

А что с динамикой? FIFA осталась такой же аркадой с космическими скоростями? Мы знаем, как может измениться игра за несколько недель, но прямо сейчас она ощущается более медленной и размеренной, чем FIFA 21. Может быть, это спланировано специально.

Вы купите FIFA 22, которая выгодно отличается от прошлой части, а затем выйдут патчи… Ну вы поняли. Похоже на шизофрению, но ведь мы с таким уже сталкивались. И не раз.

Защита стала более плотной, игроки медленнее, финты отошли на второй план. Вернее они никуда не делись, но необходимость в них пропала. Насовсем или временно — покажет время. Но забавляют те, кто пытается пройти тебя на старых скриптах, но лишь утыкается на защитников. Любители побеждать за счёт финтов будут наказаны игроками, умело играющими в пас. Навесы и треугольники — наше всё.

Подводя предварительные итоги, хочется пожелать игре оставаться такой если не всегда, то как можно дольше. Не слушайте киберспортсменов, которым FIFA 22 покажется слишком медленной и неповоротливой. В футбольном симуляторе, как бы это абсурдно ни звучало, должно быть больше футбола и меньше танцев с мячом. Построение атак через пасы, больше комбинаций и меньше скриптов — это то, что нужно игре.

FIFA 22 выходит 1 октября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК, но 27 сентября покупатели ультимативного издания получат доступ к новинке. Более того, подписчики EA Play уже могут начать 10-часовую пробную версию футбольного симулятора.